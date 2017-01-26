Печоро-Илычский заповедник стал победителем в национальном конкурсе «Фотоловушка-2016», приуроченном к столетию основания заповедного дела в России.
Видео заповедника с медведями «Семья на прогулке» набрало самое большое количество голосов среди всех номинаций. За победу в конкурсе заповедник получит главный приз — антибраконьерский комплекс мгновенного оповещения «Алтай» и фотоловушку.
Кроме того, заповедник занял первое место в номинации «Фотохищники» за фотографию «Катание медведя на снегу». Фотоловушка — это лесная камера, фоторегистратор, в котором присутствует датчик движения.
В Печоро-Илычском заповеднике фотоловушки используются для наблюдения за животными в естественной среде. Данные нужны для научных целей: оценки половозрастной структуры медведя и лося; фиксации редких животных; для выявления особенностей поведения животных; борьбы с браконьерами. Хорошо замаскированная камера с GSM-модулем сразу же отправляет MMS-сообщение на запрограммированный номер телефона.
С помощью фотоловушки
изучаются популяции редких животных и животных, которые находятся под угрозой вымирания.
Косолапая семья попала в «ловушку». За это Печоро-Илычский заповедник получит приз
Печоро-Илычский заповедник стал победителем в национальном конкурсе «Фотоловушка-2016», приуроченном к столетию основания заповедного дела в России.