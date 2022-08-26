Вечером 20 августа на Юбилейной площади Печоры произошла безобразная драка (точнее, избиение). И это дело рук заместителя главы местной администрации Андрея Канищева.

Инцидент произошел в 21.40 на глазах многочисленных зрителей во время праздничного фаер-шоу в честь Дня республики. По словам свидетелей, некий «солидный мужчина», который вел себя явно неадекватно (возможно, находился в состоянии опьянения), зачем-то полез на сцену, где была установлена звуковая аппаратура. И хотя посторонним вход туда воспрещен и сцена была оцеплена сотрудниками Печорского ОВД, мужика запросто пропустили. Вероятно, полицейские сразу узнали «гражданина начальника» – вице-мэра Канищева.

Ему попытался воспрепятствовать лишь звукорежиссер Виктор Фатеев, отвечавший за сохранность дорогостоящей аппаратуры, установленной на сцене. Но Канищев долго спорить не стал и ударил Фатеева в лицо, после чего Виктор упал на перила лестницы.

Полицейские находились рядом, но то ли не успели, то ли не решились сразу унять буяна. И когда ошеломленный Фатеев попытался встать на ноги, вице-мэр нанес звукорежиссеру второй удар, оказавшийся роковым. Пострадавший грохнулся на асфальт, ударился головой о железный штырь. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму и перелом ноги.

«Скорая» приехала через полчаса

По словам очевидцев, пострадавший истекал кровью, когда к нему подбежали собравшиеся на площади люди. Как пишет портал «Новая республика», полицейские не решились помочь мужчине, опасаясь, что могут усугубить травму и всю ответственность за его состояние потом свалят на них.

А скорая помощь приехала лишь спустя полчаса, хотя для мероприятий такого формата присутствие экстренных служб – это обязательное условие. Тем более что фаер-шоу напрямую сопряжены с использованием открытого огня и пиротехники.

В настоящее время пострадавший находится в отделении реанимации Печорской ЦРБ на аппарате ИВЛ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Из-за невозможности транспортировки пациента его лечат в том числе с использованием возможностей телемедицины.

«У меня туфли за 18 тыщ!»

Как сообщает «Новая республика», «позже, когда полицейские хотели задержать чиновника, он оказал им сопротивление, бравируя своим статусом: «Да ты знаешь, кто я и чем я в этом городе занимаюсь?! Да у меня одни туфли за 18 тыщ!». По иронии судьбы, утром того же дня Канищев был награжден Почетной грамотой за «многолетний добросовестный труд». Вероятно, отметив награду, к вечеру он возомнил, что ему дозволено больше, чем другим. В городе Канищев известен своей заносчивостью и гонором. Решив, видимо, что наблюдать за фаер-шоу из толпы для него не солидно, Канищев и полез на сцену – там и людей меньше, и видно лучше».

На следующий после этого ЧП день заместитель мэра вместо признаний и раскаяния заявил, что в момент падения Виктора со сцены «меня рядом не было». «Возможно, он поскользнулся на лестнице, так как был сильно пьян. Расследование ведется…».

При этом десятки жителей Печоры, знакомые с пострадавшим, утверждают, что звукорежиссер Виктор Фатеев (известный в музыкальных кругах республики человек, сотрудник муниципального предприятия «Досуг») никогда не злоупотреблял спиртным и уж точно никогда не пил на рабочем месте. К тому же дома у Виктора осталась маленькая дочка, которой нет еще и года…

Редакция будет следить за развитием событий и ждет комментарий от Следственного управления СК по Республике Коми. Известно, что расследование происшествия уже проводит трудинспекция Коми. А кроме того, из-за широкого резонанса ситуацию взял на контроль и глава республики Владимир Уйба.

Шквал возмущения

Группа депутатов Печорского Совета отправила в городской отдел полиции запрос, чтобы выяснить: находился ли А. Канищев в состоянии алкогольного опьянения и почему не было проведено его медицинское освидетельствование? А также почему в отношении вице-мэра сразу же, после того как его доставили в ОВД, не был составлен протокол об административном нарушении?

Это дикое происшествие вызвало в Печоре шквал возмущения. Вероятно, под давлением общественности правоохранители завели уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью». 24 августа Андрей Канищев был задержан на 48 часов и помещен в камеру ИВС.

Однако многие печорцы считают, что эту скандальную историю попытаются замять, а на очевидцев происшествия будут оказывать давление. Поэтому члены Печорского отделения КПРФ намерены провести пикет в поддержку Виктора Фатеева, пострадавшего от рук вице-мэра. Пикет состоится 28 августа с 12.00 до 14.00 часов возле центрального входа на стадион (ул. Социалистическая, д. 47А).