По итогам 2023 года наша республика возглавила российский антирейтинг по росту цен на куриные яйца. В тройку «призеров» также вошли Адыгея и Пензенская область.

«Низкий старт»

Согласно статистике, яйца в Коми в 2023 году выросли в цене на 98 процентов, тогда как в среднем по России – на 61 процент. Но тут надо учесть фактор «низкого старта». В 2022 году цена на яйца в Коми была примерно на 15 процентов ниже общероссийской.

Конечно, присутствие в антирейтинге сильно бьет по репутации Желтого дома. Особенно на фоне громкого декабрьского заявления главы Коми Владимира Уйбы о том, что регион обеспечен своим яйцом на сто процентов. Не знаем, кто его подвел к такой мысли, но с яйцами в Коми не все так однозначно.

Да, у нас есть птицефабрика «Зеленецкая» с объемом производства около 100 миллионов яиц в год. При этом заметим, что среднестатистический россиянин употребляет в год 290 яиц. Нетрудно подсчитать, каковы реальные потребности республики в этом дешевом (до недавнего времени) белке: почти 200 миллионов штук. То есть в два раза больше, чем производит «Зеленецкая».

Неприятные вещи

При этом никто из ответственных лиц не называет причины резкого подорожания яиц. А все потому, что надо говорить неприятные вещи. В том числе – о провале реализации программы импортозамещения, которой в 2024 году будет уже 10 лет.

Производство яйца напрямую зависит от импорта. Кто-то скажет: при чем тут импорт, все ведь наше, здешнее? Однако российские предприятия продолжают покупать за валюту оборудование, ветеринарные препараты и корма для сельскохозяйственных животных. А в 2023 году рубль резко обесценился по отношению к основным мировым валютам, поэтому яйцо и подорожало.

Вторая причина – выросший спрос на яйца. С точки зрения властей, это якобы свидетельствует о росте благосостояния граждан. Хотя на самом деле та же курятина, а тем более говядина или свинина многим россиянам стали не по карману. Из повседневной еды мясо превращается в праздничное лакомство.

Шелест купюр

Провал программы импортозамещения отразился даже на российских денежных купюрах. Осенью было заявлено, что у нас появятся денежные купюры нового образца, при этом опять никто не пояснил, а чем не устраивают уже имеющиеся. Какие к ним претензии?

Тему новых денег неожиданно свернули до марта 2024 года, опять не назвав причин. И правильно сделали чиновники, потому что народ не поймет, почему для российских банкнот краска закупалась в Швейцарии, специальные добавки к ней – в Германии, металлизированная нить – в Италии. Складские запасы сырья из недружественных стран закончились, поэтому встал вопрос о печатании купюр нового образца уже из отечественных материалов.

Будут новые купюры выглядеть скромнее, очевидно, и степеней защиты станет меньше. И в самом деле, зачем нам богато оформленная резаная бумага?

Не падайте в обморок

В 2024 году эксперты прогнозируют повышение стоимости кур и яиц еще, как минимум, на 10 процентов. Значительно подорожают баранина, свинина, говядина, рис, рыба, сыр и молочные продукты.

Стоимость алкоголя также поднимется. Вино подорожает на 50 процентов, водка будет стоить не меньше 299 рублей за 0,5 литра.

Чиновники уже одобрили повышение акцизов на табак. За весь 2024 год они вырастут на 8 процентов. Пачка сигарет станет дороже в среднем на 10-15 рублей. К концу 2024 года почти все сигареты будут стоить минимум 140 рублей за пачку.

С лекарствами ситуация еще более сложная, если не сказать критическая. Большинство импортных продуктов за 2023 год подорожало в два раза. Это касается как самого дешевого сегмента, так и премиального. При этом производственные мощности пока не нарастили до того уровня, чтобы заменить зарубежную продукцию.

По мнению ряда независимых экспертов, резкий скачок инфляции прогнозируется уже весной, вскорости после президентских выборов, которые состоятся 17 марта. А пока торговым сетям и производителям негласно «рекомендовано» слегка притормаживать цены на основные продукты питания.

Сергей ПАВЛОВ.