Госдума приняла закон, согласно которому с 1 сентября всех россиян обяжут сортировать мусор.

В День семьи, любви и верности в Коми расписались 116 пар.

В пятилетний план российского правительства в числе 250 других объектов по строительству и ремонту автомобильных дорог включен и мост через реку Печору в районе села Усть-Уса (на автотрассе Сыктывкар – Нарьян-Мар).

СПК «Темп-Дорстрой» досрочно отремонтировал покрытие взлетной полосы в Сыктывкарском аэропорту.

Утвержден размер платы за посещение заказника «Белый».

На недавнем заседании правительства Коми глава региона неожиданно признался, что он лично сообщает о нарушениях правил дорожного движения. «Я десять и более раз сообщал о нарушениях, – заявил Владимир Уйба. – От каждого из них зависит безопасность на дорогах».