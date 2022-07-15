В Воркуте завершилась этнографическая молодежная экспедиция по изучению истории трудовой армии.
В 2022 году исполняется 80 лет со дня образования трудовой армии – тружеников тыла, в состав которой в том числе входили российские немцы. 37 участников из 16 регионов России приняли участие в экспедиции, организованной Немецкой национально-культурной автономией Коми при участии межрегиональной общественной организации «Немецкое молодежное объединение». Среди них – аспиранты вузов, профессора, студенты учебных заведений и актив немецкого молодежного движения России, а также директор культурно-делового центра немцев Коми Олег Штралер, председатель немецкой автономии в республике Елена Копп и представители Национального музея РК.
«В годы Великой Отечественной войны Воркута была центром трудовой армии республики. 10 лет назад в северном городе был открыт мемориал трудармейцам. Молодые ребята со всей страны прибыли в Воркуту, чтобы больше узнать об истории становления города, привести в порядок и обновить мемориал, благоустроить часть кладбища 25-й шахты. С нами в команде были и работники московского Музея ГУЛАГа», – рассказала Елена Копп.
За четыре дня участники встретились с руководством администрации Воркуты и местным обществом российских немцев «Возрождение», провели дискуссионный клуб, под руководством опытного краеведа и историка Ирины Витман, посетили место, откуда начиналась Воркута, – поселок Рудник, почтили память и возложили цветы к мемориалу трудармейцам, к памятным местам в поселке Северный, у шахты «Юр-Шор» и на кладбище Берлин-2.
«Десять лет назад мы установили памятник трудармейцам. Сейчас мы привезли в Воркуту молодое поколение, и ребята привели его в порядок. Наде-юсь, что цепочка поколений не прервется и память о трудармейцах Воркуты не уйдет», – отметил Олег Штралер.
Проект реализуется при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми и Ассоциации общественных объединений «Международный союз немецкой культуры».