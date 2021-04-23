Минприроды обнародовало информацию о весенней охоте на пернатую дичь в 2021 году.

Минтруд рассматривает возможность продления майских праздников.

В Минздраве Коми – новый руководитель. На должность и.о.министра назначен Игорь Дягилев.

На сегодня действуют более 28 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы России, вынесенных в отношении жителей Коми.

Утром 22 апреля диспетчерская служба Коми филиала ПАО «Ростелеком» зафиксировала обрыв на магистральной линии связи в 3,5 км от города Ухты в сторону поселка Дальний. Сеть оператора была повреждена сторонней организацией.

Дачные автобусы в Сыктывкаре начнут курсировать с 1 мая.