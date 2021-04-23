В прошедшую среду в Сыктывкаре в Доме дружбы народов Республики Коми состоялась отчетно-выборная конференция Коми регионального отделения Союза журналистов России.
Юбилейная, XX по счету, конференция началась с торжественного момента: прибывший из Москвы представитель Союза журналистов страны Вячеслав Умановский вручил корреспонденту «Трибуны» Алексею Ардышеву, которому недавно исполнилось 85 лет, Почетный памятный знак и пожелал ветерану творческого долголетия.
Конференция проходила в режиме конференц-связи, несколько делегатов находились у экранов мониторов на своих рабочих местах. Отмечено, что организация насчитывает 250 членов, причем наблюдается возрастной перекос: в возрасте старше 55 лет – 149 человек, 82 из которых пенсионеры. Членов СЖ в возрасте до 30 лет – всего семь человек.
С докладом о работе организации за пять лет выступил председатель правления Эдуард Пименов. Большинством голосов делегаты оценили работу правления как удовлетворительную и переизбрали Э. Пименова на новый срок.