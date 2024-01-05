В ЗАГСы Коми поступило 183 заявления на заключение брака в январе.

В Коми в новогоднюю ночь на свет появился только один малыш.

В ночь с 31 декабря на 1 января жители республики 948 раз вызывали скорую помощь. Более половины визитов поступило из Сыктывкара.

Зимник через Печору в районе села Усть-Уса открыт для автомобилей с массой не более 5 тонн, сообщил 3 января мэр Усинска Николай Такаев.

В новогоднюю ночь столбик термометра в Сыктывкаре опускался до -36 градусов.