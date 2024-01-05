«С 30 декабря 2023 года в моей квартире нет отопления. За последний год это четвертое отключение тепла не только в моей квартире, но и во многих других квартирах нашего дома № 17 по Сысольскому шоссе», – сообщила «Трибуне» сыктывкарка Наталья Грачева.
Мэр города Владимир Голдин отреагировал на эту жалобу весьма лаконично. По его словам, котельная работает на полную мощность, но проблема с теплом остается для трех квартир дома по Сысольскому шоссе, 17. Причина якобы во внутридомовых коммуникациях. «Идет выработка технических решений для полного устранения проблемы», – заявил господин Голдин.
Однако, по мнению Н. Грачевой, ситуация гораздо хуже: «Котельная, обслуживающая нас, работает на три многоквартирных дома. Несмотря на то, что первая авария была еще в январе 2023 года, за лето наша УК «Човская», а также МУП «УКР» МО ГО «Сыктывкар» (предприятие, на балансе которого непосредственно числится котельная) не подготовились к отопительному сезону 2023-2024 г. С сайта госуслуг я неоднократно писала в свою управляющую компанию, Жилкомиссию, Роспотребнадзор, в администрацию Сыктывкара и городскую прокуратуру. Однако отопления нет. По телефону представитель управления капитального строительства города сообщил мне, что делается все возможное, но пока будет холодно. То есть впереди еще три холодных месяца, а прогнозы неутешительны».
Жалобы на дикий холод в квартирах в первые дни нового года поступили также от жильцов еще нескольких домов: Оплеснина, 13, Тентюковская, 479, Серова, 51, Невельской дивизии, 51.
Но особо сложная ситуация с домом № 22 по ул. Оплеснина – там замерзла и лопнула труба, из-за чего жильцы на праздники остались без воды. 2 января ремонтники отогрели трубу, но вскоре она опять лопнула. Из-за этой аварии, видимо, придется менять в доме всю водопроводную сеть.
Между тем в Коми в первые дни января свирепствовали морозы. Так, в ночь на 3 января в столице Коми было до минус 36 градусов.
Мороз «нечаянно» нагрянул. Столица Коми оказалась не готова к зиме
«С 30 декабря 2023 года в моей квартире нет отопления. За последний год это четвертое отключение тепла не только в моей квартире, но и во многих других квартирах нашего дома № 17 по Сысольскому шоссе», – сообщила «Трибуне» сыктывкарка Наталья Грачева.