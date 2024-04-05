В Коми увеличилось число поселков, которым угрожают лесные пожары.

Лето-24 в России будет рекордно жарким, обещают синоптики. Средняя температура с июля по август ожидается около +25-27 градусов (при норме +22оС). А знойная погода – «лучший друг» огненной стихии…

Недавно правительство Коми утвердило перечень населенных пунктов, детских оздоровительных учреждений, садоводческих и огороднических товариществ, которые могут пострадать от лесных пожаров. В этом году в перечень добавлен усинский поселок Парма, и таким образом общее количество населенных пунктов, находящихся в зоне риска, составило 250.

Расположены эти населенные пункты в 18 муниципалитетах и разделены на два типа: те, что расположены близко к лесу, и те, которые примыкают к земельному участку, заросшему древесно-кустарниковой растительностью.

По количеству населенных пунктов, находящихся в зоне риска, лидирует Удорский район – там их 26. За ним идут Усть-Куломский (23) и Прилузский (22) районы. Больше всего дачных объединений, которым грозят пожары, – в Сыктывкаре (50), Ухте (24) и Сыктывдинском районе (22).

В зоне риска находятся пять детских лагерей, которые расположены в Сыктывдинском и Сысольском районах. Это лагерь «Мечта» в поселке Кэччойяг, «Чайка» в селе Часово, «Орленок» в поселке Зеленец, детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада» в деревне Парчег и лагерь труда и отдыха на базе учебно-опытного хозяйства «Межадорское» в селе Межадор.

Министерствам, органам местного самоуправления, председателям садоводческих товариществ рекомендовано разработать и выполнить мероприятия, которые бы исключили возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах. Также им необходимо будет принять меры по обеспечению пожарной

безопасности на подведомственных объектах и обеспечить населенные пункты и дачные общества системами оповещения о пожаре, переносными или передвижными мотопомпами.

В связи с приближением летнего пожароопасного сезона на первый план вновь выходит и проблема с организацией минерализированных полос вокруг населенных пунктов. Эта обязанность, напомним, возложена на муниципальные власти и, как уже писала «Трибуна» два года назад, стала своего рода «удавкой» для сельской власти. Главы поселений оказались в безвыходной ситуации, потому что средств на организацию таких защитных полос шириной в 10 м в их весьма скудных бюджетах попросту нет.

Кроме того, до сих пор нет и разъяснений о том, как окружить деревню или поселок противопожарной полосой, чтобы не нарушить при этом нормы Гражданского, Земельного или Лесного кодексов. Ведь многие населенные пункты расположены вдоль земель, которые относятся к лесному фонду, либо примыкают к сельскохозяйственным и особо охраняемым природным территориям, частным земельным владениям, арендованным землям. Условно говоря, глава поселения не может здесь даже лопату воткнуть, не то что распахивать трактором 10-метровую полосу. А если сразу за деревней – болото? Кто захочет быть главой поселения, если у него в казне 3 копейки, а обязанностей на 3 миллиона?

Вопросы без ответов

Недавно все эти вопросы третий раз за два года обсуждались в Госсовете Коми с участием надзорных органов, специалистов Минприроды и Лесопожарного центра.

«Выполнение работ по обустройству полос требует огромных средств, поэтому муниципалитетам нужна поддержка республики, – считает руководитель исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» Юрий Болобонов. – Не за горами новый летний сезон, нужно наладить межведомственное взаимодействие, определить источник финансирования и организовать работу технически».

Как завезти тяжелую технику в удаленные деревни, если до них нет ни дорог, ни мостов? Так обозначил еще одну проблему глава сельского поселения Пезмег Корткеросского района Александр Торопов. Кроме того, создав полосу в мае, ее нужно вновь распахивать в августе, потому что за лето она успевает зарасти. То есть нужны неоднократные расходы. При этом час работы экскаватора стоит минимум 3,5 тысячи, рассказал он.

Между тем надзорные органы уже вовсю ведут работу по предъявлению претензий и наложению штрафов на глав муниципалитетов, обязывая их выполнять новые Правила противопожарного режима.

Облегчить жизнь муниципалов в этом вопросе мог бы и законопроект, год назад подготовленный федеральным Министерством природных ресурсов и экологии с необходимыми изменениями в Лесной кодекс РФ. Однако он застрял в «коридорах власти» и все еще «дорабатывается».

Игорь ВОЛКОВ.