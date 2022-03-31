Педофила будут судить (Криминал от 1 апреля)

Потерпевшими по уголовному делу признаны пять девушек в возрасте 13-16 лет.

23-летний воркутинец вступал в половую связь с 15-летней девушкой, а также совершил развратные действия с ней и еще одной несовершеннолетней. Кроме того, он вел переписку с другими девочками в социальной сети, в ходе которой затрагивал сексуальные темы, предлагая им прислать свои фото интимного характера. Полученные в ходе переписки фотографии он направлял другим пользователям.

Один давал, другой не взял

Подследственный предложил сотруднику СИЗО взятку.

43-летний мужчина, содержащийся в следственном изоляторе, пообещал сотруднику учреждения 47 тысяч рублей за приобретение и передачу двух сотовых телефонов. Сотрудник доложил об этом руководству, и в последующем фиксация происходила под контролем оперативных служб. После перечисления суммы взятки и получения мобильных телефонов фигурант был задержан. По приговору суда ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Дебошир попал за решетку

За четыре преступления пьяница и дебошир получил семь лет колонии.

25-летний парень избил двух человек, один из которых стал инвалидом, украл деньги и повредил два автомобиля.Все свои преступления он совершил в состоянии алкогольного опьянения в деревне Гарья Сыктывдинского района. Родственники осужденного в суде сообщили, что после водки поведение его становится неконтролируемым, ему «все нипочем». Теперь парню предстоит долгая ««реабилитация» в исправительной колонии общего режима.

Телефон заложил в ломбард

35-летний сыктывкарец пропивал деньги отца-пенсионера.

Нерадивый сын без ведома и согласия престарелого отца оформил получение кредитной карты. Денежные средства потратил на выпивку и другие личные нужды. Пенсионер узнал об этом спустя месяц, когда ему стали поступать смс-сообщения о необходимости внесения платежей по кредиту. Сын погашать долг не спешил. Последней каплей, переполнившей чашу терпения отца, стало хищение сыном его мобильника. Телефон тот заложил в ломбард, а полученные деньги вновь потратил на алкоголь. Общий ущерб потерпевшему составил 73 тыс. рублей.

Сатисфакция в пол-«лимона»

Участник банды Ифы-Козлова получит компенсацию за долгое ожидание приговора в СИЗО.

С марта 2012 года вплоть до вынесения приговора в октябре 2018-го Чернокнижный находился под арестом. Приговором Верховного суда Коми он был осужден за участие в организованном преступном сообществе, бандитизм и убийство к 23 годам колонии строгого режима (позже срок снизили до 13 лет). Недавно осужденный подал иск к Российской Федерации, потребовав компенсацию морального вреда. Европейский суд по правам человека признал его многолетнее нахождение под стражей незаконным. Сыктывкарский суд удовлетворил иск осужденного частично, определив размер компенсации в сумме 592 тыс. рублей, взыскав их с Минфина РФ.