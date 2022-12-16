К Новому году для украшения площади в селе Объячево Прилузского района срубили живую ель. Но нашли ее не в лесу, коими богата Коми, а в самом центре села Черныш, рядом с мемориалом воинам Великой Отечественной войны.

Стихийный сход

Как уже сообщала «Трибуна», елку установили перед зданием районной администрации в начале декабря. После праздников ее утилизируют. А у жителей села Черныш останется обида: памятное дерево уничтожили ради новогодних забав.

Когда мы встречаемся с жителями Черныша, они обступают огромный пень – то, что осталось от новогодней ели, водруженной на площади в Объячево. В морозный день два десятка сельчан выходят встретить журналиста.

– Эта аллея специально людьми посажена, школьники к празднику делали. Разве нельзя было для райцентра срубить елку в лесу? – выхватываю из многоголосья чьи-то слова.

– Мы с детьми из садика сюда ходили, наблюдали за елкой. Такой пушистой и красивой елки в округе больше не найти.

– У нас вдоль дороги растут маленькие елочки. Мы же не имеем права такую елочку срубить. Попробуй сруби – получишь 5 тысяч штрафу, – гневно стучит палкой по снегу пенсионерка. – Все жители купили себе искусственные елки, чтобы ставить на Новый год. А тут специально людьми аллея посажена – в память о погибших.

– Как можно вырубать в центре села без разрешения жителей? Это же памятные деревья!

Люди говорят одновременно, спешат выговориться. Их стихийное собрание похоже на то, как если бы городские активисты вышли бы на митинг против сноса старинного здания.

Провели расследование

Площадка с мемориалом воинам Великой Отечественной войны находится на возвышении, у всех на виду. Рядом здание, которое в разные годы было школой, интернатом и садиком. Поэтому там играли многие поколения детей. Любила там играть и 7-летняя дочка Людмилы Ложкиной. Ее дом находится как раз напротив мемориала. Женщина увидела в окно, что к мемориалу приехали машины и кран. Но даже не могла предположить, что те заберут елку. Быстро выйти на улицу Людмила не смогла – успела только сделать фото из окна.

Как вспоминают жители Прилузского района, глава Объячево уже не в первый раз выбирает для новогоднего городка деревья в самих селах.

– У нас на окраине деревни росла елка – пышная, красивая. Точно так же к Новому 2018 году приехали, срубили и в Объячево увезли. Тоже оставили пень и вокруг ветки разбросанные, – поддерживает возмущение земляков жительница Ношуля Лариса Попова.

Обыкновенная ель для жителей Черныша давно стала приметной частью ландшафта. Она служила ориентиром, если нужно было пояснить дорогу: «Увидите большую ель и перед ней поворачиваете налево, к храму». Возле нее фотографировались гости. Для села, не избалованного культурными объектами, она стала живой достопримечательностью – не зафиксированная в буклетах и официально не обозначенная. Но родная, своя.

Поэтому объяснениям администрации Объячево, которые та дала в соцсетях после поднявшегося возмущения, жители не поверили. Чиновники уверяли, что ель являлась переросшей и грозила упасть на дорогу.

Но, судя по всему, эти отговорки людей не устроили. Поэтому, собравшись у пня, они продолжили спорить с чиновниками заочно.

– Говорят, что ель перезрела и могла упасть. Посмотрите на спил, – предлагает Михаил Костылев. – Свежая древесина, никакой гнили. Да дереву от силы лет 50. А ели до 350 живут.

Жители Черныша, чтобы четко определить возраст дерева, даже провели целое расследование. Подготовились, достали из фотоальбомов черно-белые снимки, вычислили год.

– Тут раньше стоял интернат, – пенсионерка показывает на телефоне старый снимок. – Здесь еще ни одного дерева не было. Это снимок 1968 года, его Роберт Михайлович Трофимов нашел.

Для доказательства «молодости» елки люди находят среди земляков тех, кто когда-то сам участвовал в посадке аллеи у мемориала. Одна из них – Екатерина Горчакова. Она давно переехала в Сыктывкар, но помнит, как весной 1975 года с одноклассниками обустраивали здесь аллею.

– Накануне 9 Мая мы выходили на субботники. Помню, что каждый ребенок выбирал для себя дерево, которое хочет посадить. Я выбрала рябинку, но она не уцелела. Животные подпортили деревья, а елочка и березки уцелели. Мой дед еще был живой – фронтовик Дмитрий Осипович Сердитов, приходил сюда. Первый макет памятника односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, в тот год делал дядя – сын дедушки. Он тогда был директором Дома культуры в Черныше – Александр Сердитов.

Семейные нити

Доказав себе, что угрозы падения дерева не было, люди пытаются понять этический выбор чиновников Объячево. Дерево все-таки росло не на обочине, а у мемориала. Под надписью «Вечная память», как и во многих деревнях, где на фронт уходили мужчины из одной семьи, большая часть имен занята одинаковыми фамилиями – Ложкиных, Костылевых, Сердитовых… Женщины подходят к памятнику и, очистив его от снега, читают имена дедушек, дядьев.

В Черныше имена со стелы не просто формальная дань уважения, а родовые, семейные нити. Поэтому все собравшиеся говорят, что срубленная в аллее ель – это неуважение к памяти погибших в Великую Отечественную. Но между разговорами про гнилую древесину и неуважение звучат фразы: «Да мы для них никто». И они никак не могут понять, почему их мнение не захотели услышать.

– За несколько дней до этой истории в селе была встреча с главой, – рассказывает Галина Гардилецкая. – Но нас про елку никто не спросил. Да и как можно рубить посреди села, когда вокруг сплошной лес?

Две немолодые подружки – Валентина Жакова и Галина Гардилецкая, чтобы доказать это, предлагают пройтись по их парку. Так они называют тихую дорогу за селом, ведущую в сторону кладбища. Много лет назад колхозники высадили елки вдоль полей, чтобы дорогу меньше заносило снегом. Теперь выросшие деревья образовали уютную аллею, по которой практически не ездят машины. А женщины, указывая то на одно, то на другое дерево, говорят, что оно подошло бы взамен срубленной ели.

Среди елок-великанов Валентина Жакова указывает на самую раскидистую и поясняет, что той не меньше 200 лет.

– Старожилы рассказывали, что, когда детьми были, эта елка уже была высокой. Посмотрите, до сих пор стоит и не падает. И наша ель в Черныше еще росла бы и росла и ничего бы с ней не сделалось.

В отличие от городов, где деревья для жителей, как правило, обезличены и лишь привычная часть пейзажа, на селе у людей отношения с природой иные. Здесь со многими деревьями у жителей связаны личные истории, трогательные воспоминания. Но такие душевные сложности приехавшего из Объячево чиновника не интересовали, а у старосты села Черныш не получилось стать для него убедительным гласом народа.

У людей не спросили

Альбина Игнатова стала старостой в Черныше два года назад, до этого 15 лет была его главой. В 2019 году сельское поселение Черныш объединили с Объячево, и все полномочия по управлению перешли к Андрею Тенькову. Должность старосты негосударственная, но обязывает решать все важные вопросы в сельском поселении.

Именно поэтому Альбина Игнатова вместе с главой Объячево Андреем Теньковым в конце ноября провела в селе собрание по общественным перевозкам. Жители сообща решали, на какое время удобнее поставить рейс автобуса. А после, когда люди уже разошлись, по словам Альбины Игнатовой, глава поселения попросил ее помочь найти елку.

– Я ему сказала, чтобы он посмотрел в начале села и проехал до кладбища. И на этом разошлись. Спустя какое-то время он позвонил и сообщил, что нашел елку – недалеко от памятника. Я попросила, чтобы там елку не трогали. На этом разговор закончился, и я думала, что будет обсуждаться какой-то другой вариант.

Но второй вариант не обсуждался. 29 ноября ей по телефону сообщили, что к памятнику для чего-то приехала техника. Когда староста подошла к мемориальной доске, спиленная елка уже висела на кране.

– Мне оставалось только подойти и спросить Тенькова: «Зачем вы это сделали?» – уточняет Альбина Игнатова. – Но что я могу? Все вопросы по благоустройству решает глава.

На вопрос, одобряет ли она уничтожение елки, Альбина Игнатова ответила:

– Ни в коем случае не одобряю. Она никому не мешала. И если бы с людьми поговорили, то они бы правильно поняли и этого конфликта не возникло. Конечно, можно было найти подходящую елку. Лес-то большой. Но если Андрей Теньков сказал, что посадит там голубые ели, значит, это будет, – убежденно заявляет Альбина Игнатова.

Сама староста не считает, что могла бы уладить конфликт. Игнатова поясняет, что должность старосты общественная, ей за это деньги не платят, а разбираться в ситуации должен глава поселения Андрей Теньков. Однако тот 29 ноября, указав рабочим, какую ель срубить в Черныше, уехал. А после его распоряжения на площадке у мемориала осталась гора еловых ветвей и отпиленных обрубков.

Светлана СЕЛИВАНОВА.