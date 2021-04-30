В Вуктыле очередное чрезвычайное происшествие – лед тронулся на Печоре, и части понтонного моста при его демонтаже унесло вниз по течению.

По последним данным, удалось обнаружить большую часть из 30 «убежавших» сборных конструкций, каждая весом почти 8 тонн.

Глава администрации Вуктыла Гульнара Идрисова заявила через социальные сети, что совершенно зря жители города подняли панику, «все в полном порядке».

А вот депутат Совета Вуктыла Идрис Таибов считает, что налицо яркий пример халатного отношения к своим обязанностям со стороны ответственных лиц. «В былые времена за такое головотяпство многие бы своих должностей лишились», – считает депутат.

Напомним, что и во время февральского ЧП, когда горожане вынуждены были неделями мерзнуть в своих квартирах из-за проблем в жилищно-коммунальной сфере, Гульнара Идрисова тоже распространяла успокаивающие комментарии. Только когда скандал, благодаря СМИ, вышел на федеральный уровень, вдруг выяснилось, что система ЖКХ в Вуктыле находится в ненадлежащем состоянии, хотя по бумагам и по отчетности в период подготовки к зимнему отопительному сезону, все выглядело прекрасно.

Сейчас некоторую тревогу вызывает возможная встреча понтонных конструкций с опорами железнодорожного моста в районе города Печоры. Вроде и запас прочности у них высокий, но кто знает, мост ведь старенький – построили его еще в начале Великой Отечественной войны. Несколько лет назад сообщалось, что в некоторых его опорах имеются «пугающие трещины в кирпичной кладке».

И все же надеемся, что понтонные конструкции выловят раньше, чем они доплывут до железнодорожного моста. Никому не нужны дополнительные неприятности.

Сергей ПАВЛОВ.