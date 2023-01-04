Первый – мальчик! (Блиц от 5 января)

Первым новорожденным в 2023 году стал малыш из Корткероса.

Новорожденный весом 4,28 кг и ростом 53 см появился на свет в родильном доме Клинического кардиодиспансера в 0.18. Он стал третьим ребенком в семье. В Воркутинском родильном доме в новогоднюю ночь на свет никто не появился, а в Ухтинском роддоме первым ребенком стала девочка – она родилась 1 января в 10.22.

Кому достанется миллион?

Несколько жителей Коми в одной из новогодних лотерей выиграли в общей сложности более 9 млн рублей.

При этом один счастливчик из республики стал обладателем приза в 1 млн рублей, еще один житель региона выиграл 423 729 рублей. Победители, видимо, продолжают праздновать – никто из них пока не обратился за выигрышем.

«Веселенькая» ночка

Врачи скорой помощи в новогоднюю ночь столкнулись с ложными вызовами.

Всего за ночь на телефоны скорой помощи поступило более 1,2 тыс. вызовов, из них 532 – в Сыктывкаре. Было зафиксировано много ложных вызовов: после приезда бригады на место врачам просто не открывали дверь. Кроме того, в Сыктывкаре в новогоднюю ночь медики «скорой» разбудили 23 спавших в снегу любителей алкоголя.

А в среднем – нам 40 лет…

Население республики составляет 738 тыс. человек, из них 572 тыс. – горожане.

Женщин – почти 400 тысяч человек (53,7% населения). Средний возраст населения республики – 40 лет: мужчины – 37 лет, женщины – 42 года. Такие же возрастные показатели фиксируются среди граждан городского населения, а в сельской местности средний возраст проживающих выше: мужчины – 39 лет, женщины – 44 года. Информация собрана по данным Всероссийской переписи 2021 года.

Медсестра с жилплощадью

В усинском селе Колва открылся фельдшерско-акушерский пункт с жилым помещением для медработника.

Работать здесь будет фельдшер Виктория Цуканова, окончившая Кировский медколледж. Сельский ФАП оборудован медицинской техникой и компьютером с доступом в интернет.

Распределили «бюджеты»

В Коми распределили субсидию из республиканского бюджета муниципалитетам на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», на 2023 год.

Всего на финансирование народных проектов в сфере физкультуры и спорта будет направлено 19,6 млн рублей. Самую большую сумму получит Усть-Вымский район – 4,5 млн рублей, Сыктывкар и Удорский район – по 3 млн рублей, Сосногорский район – 2,6 млн рублей. Наименьшая сумма – 239 тыс. рублей – выделена г. Сосногорску.