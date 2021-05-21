Бывший ректор СГУ получила удостоверение адвоката № 770.
Сведения о присвоении ей статуса адвоката внесены в реестр адвокатов республики по месту прописки. По факту же сегодня она в основном ведет дела в Москве, где проживает. Так, в 55 лет «волею обстоятельств я в четвертый раз начинаю новую деятельность», – призналась М. Истиховская. Напомним, по первой профессии она экономист, работала в объединении «Интауголь» и АКБ «Комибанк». Затем были головокружительный взлет на место спикера Госсовета Коми, переход в университет и несколько лет судебной тяжбы по обвинению в растрате и превышении полномочий. На сегодняшний день – полностью оправдана.
Получила заветные «корочки». Марина Истиховская стала адвокатом
Бывший ректор СГУ получила удостоверение адвоката № 770.