После отставки зампред правительства Коми ушла в гостиницу, один экс-министр попал в палату, а другой – в интернат

В брежневскую эпоху «кремлевских старцев» выносили из кабинетов исключительно «вперед ногами». А нынче если усидел в кресле министра два-три года, то можешь считать себя «долгожителем».

«Тяжеловесов» сегодня нет в принципе (за исключением одного — на всю страну). Все остальные – «легкие фигуры» в кадровой игре. В любой момент их могут разменять или передвинуть. Успешные поднимаются выше, а невезучих безжалостно сбрасывают с доски…

«Черный сентябрь»

В Коми состав республиканской элиты за четыре минувших года сменился почти на 80%. Конечно, чиновники и должностные лица покидали свои посты и по естественным причинам. К примеру, депутатский корпус Госсовета РК обновился на две трети не только в результате выборов, но и, увы, скоропостижной смерти депутатов Олега Алтухова и Нины Нестеровой. Однако основной костяк региональной элиты «ушел» в связи с «делом Гайзера».

После 19 сентября 2015-го (когда начались аресты) из 22 членов регионального правительства на своих местах остались лишь четверо: министр финансов Галина Рубцова, министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин, министр труда, занятости и социальной защиты населения Илья Семяшкин. Что же касается Романа Полшведкина, то он смог вернуться на должность главы Минприроды только после того, как было восстановлено (не без помощи общественности) само министерство.

В общем, иных уж нет, а те далече – на кладбище или в тюрьме. А тех, кто этого избежал, жизнь разбросала по разным углам.

На янтарных берегах

Министр образования и высшей школы Владимир Шарков успел уехать из республики 24 августа 2015 года, то есть за месяц до известных событий. Сегодня он возглавляет интернат для одаренных детей в Анапе. После него в министерском кресле восседает уже третья по счету дама. Сначала была Светлана Моисеева-Архипова (теперь она «работает» бабушкой своих внуков в ХМАО). Ее сменила Наталья Михальченкова, совмещавшая должность министра с должностью заместителя председателя правительства. Сегодня Минобразом руководит Наталья Якимова. Замминистра Вероника Лесикова, которую также прочили в министры, в прошлом году переехала в Калининград, где работает замминистра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли «Янтарного края».

Похоже, что Калининград стал популярным местом для «эмигрантов» из Коми. Там обосновались уже многие наши земляки, в том числе и экс-министр культуры РК Артур Рудольф, уехавший до начала арестов. Будучи на пенсии, он с удовольствием проводит для туристов и гостей индивидуальные экскурсии по городу.

Знакомые все лица

Минздрав Коми с октября 2015 г. возглавляет Дмитрий Березин. Он вернулся в республику из Великого Новгорода, сменив на посту Наталью Арнаутову, которая переехала в Санкт-Петербург. Евгения Котова, долгое время работавшая заместителем министра, выбрала Москву и сегодня является генеральным директором федерального учреждения «Национальный институт аккредитации». Знающие люди говорят, что это очень «крутое» назначение. Не исключено, что свое слово замолвил за нее бывший руководитель Минздрава РК Михаил Мурашко, возглавляющий ныне федеральный «Росздравнадзор». Пожалуй, на сегодня это самый статусный чиновник из всех наших «бывших».

Кстати, одним из заместителей Д. Березина теперь является Денис Фролов, бывший зам. руководителя Агентства по массовым коммуникациям. После ликвидации Агентства он долго не мог найти хорошую работу. Однажды корреспондент «Трибуны», к своему изумлению, увидел экс-чиновника в торговом зале одного из магазинов сети «Магнит». Он был ревизором филиала АО «Тандер».

Экс-замглавы РК Александр Буров перебрался в Геленджик и возвращаться не собирается. А вот Галина Габушева два года назад вернулась в Министерство национальной политики республики. Она работала в правительстве Ленинградской области, пока ее место в Сыктывкаре занимала Елена Савтенко. Освободив министерское кресло, Елена Викторовна вышла замуж, сменила фамилию на Ермолина, поработала зам. руководителя администрации Ухты и прошлой осенью уехала к дочке в Питер.

А помните экс-министра развития промышленности и транспорта и (недолгое время) мэра столицы Коми Андрея Самоделкина? Будучи министром, именно он заключил валютный контракт на покупку в лизинг бразильских самолетов «Эмбраер». Когда грянул кризис, этот контракт в одночасье превратился в финансовую гирю, которая утянула на дно компанию «Комиавиатранс». На сегодня у нас нет ни обещанного количества самолетов, а скоро, возможно, не будет и самой авиакомпании. Самоделкин же нынче в Кирове, занимается там лесным бизнесом.

Его предшественник Антон Фридман, кстати, тоже ушел в бизнес. Нынче он возглавляет сыктывкарский офис «Промсвязьбанка».

Превратности судьбы

Экс-заместитель председателя правительства Алексей Старцев и экс-министр экономики Владимир Бармашов тоже в бизнесе. Причем устроились на «теплых» местах. Первый — зам. генерального директора «Т-Плюс», второй — финансовый директор «Коми тепловой компании».

Экс-министр культуры, туризма и архивного дела Анастасия Прокудина нынче — директор гостиницы «Сыктывкар». Ее бывший начальник – зам. председателя правительства Тамара Николаева, напротив, стала ее подчиненной. Таковы превратности судьбы.

Бывший руководитель Агентства по физкультуре и спорту Степан Чураков возглавил комитет Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике. А экс-министр сельского хозяйства Сергей Чечеткин — палату «общественников».

Есть и те, чьи имена раньше были на слуху, а нынче о них мало что известно. Например, бывший глава администрации Усинска Станислав Хахалкин, экс-сенатор Евгений Шумейко, экс-председатель правительства Владимир Тукмаков…

В Коми сегодня остро ощущается «кадровый голод». Молодежь уезжает, а опытные специалисты на дороге не валяются. Трудно заменить тех, кого по разным причинам выбило из «обоймы». В нашей малолюдной республике явно не работает циничный принцип «Один попугай сдох — другого купим».

Виктор СЕМЕНОВ.