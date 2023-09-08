6 сентября в Территориальную избирательную комиссию Сыктывкара поступили ходатайство и протокол собрания о проведении городского референдума, на котором сыктывкарцы могли бы выразить свое мнение о точечной застройке.



Конкретно речь идет о территории в микрорайоне «Орбита», за которую на протяжении семи лет боролись инициативные горожане. Они настаивали на том, чтобы последний крупный земельный участок микрорайона (более 9 тысяч квадратных метров) был отдан под сквер, а не под очередной бизнес-проект.

В предыдущем номере «Трибуна» писала о том, что горожане проиграли «схватку» за землю местечковым олигархам и примкнувшим к ним чиновникам. Сейчас спорная территория активно застраивается: работы по возведению 12-этажного «человейника» идут практически в круглосуточном режиме. Тогда зачем нужен референдум? Его инициаторы считают, что это последняя попытка защитить права горожан, а заодно и привлечь дополнительное внимание к проблеме точечной застройки.

Символ жадности

Члены инициативной группы (более 100 человек поставили свои подписи под ходатайством о референдуме) во главе с гражданским активистом Романом Ивасько уверены: действующая власть не вправе игнорировать общественное мнение и должна свернуть скандальную застройку. Где это видано, чтобы микрорайон, где проживает более 60 тысяч человек (целый город), не имел ни одной зоны отдыха, жил в постоянных автомобильных пробках?

За последние 30 лет чиновники целенаправленно гробили облик нашей столицы, которая в советское время была одним из самых зеленых и благоустроенных городов Северо-Запада страны. Сейчас трудно представить, но жители Казани завидовали сыктывкарцам, считая, что на нас нужно равняться. Сегодня столица Татарстана – цветущий и развивающийся город, куда охотно едут туристы. А Сыктывкар превратился в «бетонный мешок», ставший символом жадности и беззакония.

Опять «завернут»?

Согласно действующему законодательству россияне имеют право проводить референдумы, в том числе региональные и муниципальные. Кстати, первый общегородской референдум состоялся в 1991 году – о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург.

Локальные референдумы проводятся и в наше время и касаются в основном вопросов изменения (уточнения) административных границ. Как правило, их организуют местные власти, поэтому подобные мероприятия носят чисто технический характер. А вот провести референдум по инициативе «снизу» – почти нереально из-за бюрократических барьеров, которые ставят чиновники. «Добро» дается только по команде из Москвы, как это случилось в конце 2017 года, когда Госсовет Коми одобрил проведение референдума о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту.

Локальные референдумы (на разные темы) планировались тогда и в других регионах страны. Их разрешили лишь с одной целью – повысить явку избирателей на президентских выборах в марте 2018 года. Но потом политтехнологи прикинули, что явка и без того будет высокой. Поэтому референдумы, в том числе и в Коми, в итоге не состоялись.

Любая гражданская активность (даже по мелким, с точки зрения Москвы, вопросам) кажется чиновникам подозрительной. Особенно если инициаторами референдумов выступают независимые экологи, а тем паче оппозиционеры.

Референдумы в Коми «заворачивают» по известной схеме: либо денег нет на его проведение (а казна пуста всегда), либо вопрос «очень сложный для избирателей», не поймут. Как будет на сей раз – посмотрим. В течение 15 дней ТИК должен вынести свое решение. Если оно будет положительным, то вопрос по референдуму будут рассматривать депутаты горсовета, где доминирует «Единая Россия».

Сергей МОРОХИН.