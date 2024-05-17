11 мая в Печоре обрушилась часть пятиэтажного кирпичного дома № 69 по Печорскому проспекту. По данным властей, из дома было срочно эвакуировано 14 жильцов. По словам очевидцев – гораздо больше.



Услышав страшный грохот, некоторые обитатели дома сами выскочили из подъездов. Потом прибыли спасатели, стали стучаться в двери квартир: «Берите документы – и бегом на улицу!»

Несмотря на собачий холод, люди выскакивали наружу в чем были – в домашних халатах и шортах. Началась паника, дети ревели навзрыд, женщины бились в истерике. В общем, жуткая картина…

Всего в этом здании, которое считается общежитием, 68 квартир. В них было прописано 140 человек, в том числе 20 детей. Каким-то чудом обошлось без жертв. И во многом благодаря тому, что общага в момент ЧП была наполовину пустая: часть ее обитателей в реальности проживает в других местах. Ведь люди знали, что находиться в доме опасно: трещины в кирпичной кладке появились уже давно, в одной из стен зияла большая дыра. Кроме того, постоянно текли ржавые трубы, искрила старая электропроводка.

Чиновники были в курсе

В тот же день глава республики Владимир Уйба заявил: «Вылетаю в Печору… На месте буду выяснять причины случившегося».

А чего их, собственно, выяснять? Понятно, что причина – это не стихийное бедствие, не землетрясение или ураган. Дом был аварийным и в течение нескольких лет рушился на глазах. Поэтому то, что случилось 11 мая, было не только закономерным, но и неизбежным.

О том, что людей из дома № 69 по Печорскому проспекту надо переселять, власти знали еще в 2022 году. Уполномоченный по правам человека в Коми Вера Железцова говорила: «Я не нашла взаимопонимания с мэром Печоры Валерием Серовым, поэтому оповестила о ситуации правительство, СКР и прокуратуру».

В 2023 году в городе была проведена проверка прокуратуры – 69-го дома по Печорскому проспекту и дома 47 по улице Западной. По итогам проверки возбудили два уголовных дела – за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и халатность.

Причем в этой истории есть еще одна потрясающая деталь: жильцам дома-развалюхи регулярно приходили счета за капитальный ремонт. За последние годы они в качестве взносов за капремонт заплатили свыше миллиона рублей. То есть все это время власти проявляли свою «заботу» о доме весьма своеобразно – с особым цинизмом.

На контроле у Бастрыкина

Сегодня «беженцы» из разрушенной общаги нашли приют у родственников и знакомых. Лишь 12 человек, у которых, видимо, нет других возможностей, сейчас ночуют в пунктах временного размещения – детском доме или школе-интернате. Всем жильцам обещают компенсационные выплаты для приобретения жилья. Также им вернут деньги, которые они внесли за капитальный ремонт.

Рухнувший дом № 69 – это, пожалуй, «последний звонок» для республиканских и городских властей о том, что с Печорой надо что-то делать, причем срочно. Ситуация с жилфондом и в сфере городского ЖКХ в целом сложилась катастрофическая. При этом мэр Валерий Серов (официально он до сих пор не уволен с должности) и экс-вице-мэр Андрей Канищев находятся за решеткой.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования ЧП в Печоре.

Виктор СЕМЕНОВ.