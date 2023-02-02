Праздничные дни – с мертвецами (Криминал от 3 февраля)

Судмедэксперт исследовал трупы в выходные и праздничные дни за вознаграждение.

Врач соснoгорского отделения ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы» семь раз получил от граждан незаконные денежные вознаграждения в размере около 1,5 тыс. рублей за медицинские исследования трупов. Вину работник учреждения не признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ. Но в связи с истечением сроков давности уголовного преследования суд освободил его от отбывания наказания.

Носилки несли впятером

Спасатели Троицко-Печорска эвакуировали пациентку весом в 200 кг.

Ночью 27 января они выезжали на эвакуацию тяжело больной женщины, бывшей сотрудницы ЦРБ. Впятером на носилках они донесли ее до автомобиля скорой помощи, а после подняли в отделение реанимации ЦРБ. Спасательная операция продолжалась полтора часа. Позже женщину доставили в больницу Ухты санавиацией.

Детки в банду собрались

В Воркуте вынесен приговор подросткам за кражи и угоны.

16-летний парень и его пятеро дружков в возрасте от 15 до 17 лет признаны виновными в кражах (7 эпизодов), угонах транспортных средств (6 эпизодов) и двух грабежах. Все эти преступления были совершены в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. Старшего фигуранта суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, пятерым его подельникам – условное лишение свободы.

«Жигули» – за 14 тысяч

32-летний интинец недавно вернулся из мест лишения свободы и снова попал в криминальную историю.

Узнав, что у его сожительницы имеется автомобиль ВАЗ в нерабочем состоянии, мужчина предложил отремонтировать его в СТО, чтобы затем использовать для подработки в такси. Женщина согласилась.

Через некоторое время пара разругалась, и дама решила прекратить отношения. Обиженный сожитель забрал машину из ремонта и продал за 14 тысяч знакомому, без документов по устной договоренности. В настоящее время он задержан. Автомобиль возвращен владелице.

Агрессивный дяденька

Нетрезвый мужчина преследовал трех подростков с криками «Поубиваю!».

В Емве среди бела дня мужчина в состоянии алкогольного опьянения стал угрожать детям связкой ключей. Испугавшись, они разбежались. Дебошира остановил патруль сотрудников ГИБДД. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов.

В магазин – с молотком

40-летний житель Воргашора вынес из магазина продукты, сигареты и алкоголь.

Мужчина ночью разбил окно молотком, проник в магазин и украл товар на общую сумму в 17 тысяч рублей. Полицейские нашли вора. Часть похищенного у него изъяли. Сам он до суда находится под подпиской о невыезде.

Убил мать родную

Эта трагедия произошла в одном из населенных пунктов Усть-Куломского района в августе прошлого года.

Между несовершеннолетним и его матерью произошла ссора, во время которой подросток причинил ей травмы, не совместимые с жизнью. Вину свою он признал и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.