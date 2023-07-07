В нашей республике чиновники размножаются, как кролики. А чего бы им не плодиться в теплых стенах Желтого дома и других правительственных зданий? Работа непыльная, зарплата нехилая. И средств на создание всяких сомнительных контор, имитирующих бурную деятельность, правительству Коми, похоже, не жалко.

Под красивой вывеской

В конце 2020 года в Коми была создана некоммерческая автономная организация – Агентство по развитию туризма и продвижению Республики Коми (учредитель – Министерство культуры, туризма и архивного дела РК).

Вроде цели, судя по официальной вывеске, у новой структуры определены вполне четко, но на деле получилась очередная непонятная конторка, плотно «подсевшая» на бюджетные деньги.

Такой жесткий вывод напрашивается после ознакомления с отчетом Контроль-

но-счетной палаты Коми, которая проверила деятельность Агентства за 2021-2022 годы и истекший период этого года.

В отчете отмечается, что одним из основных документов, посвященных развитию въездного и внутреннего туризма в регионе, является госпрограмма Республики Коми «Развитие культуры и туризма» (принята в 2019 году).

При этом программа является лишь набором разнонаправленных мероприятий, не обеспечивающих комплексного подхода к развитию туризма. Отсутствуют мероприятия, направленные на модернизацию и развитие туристской инфраструктуры и так далее.

Если перевести выводы КСП Коми с казенного языка на обычный, то госпрограмма по развитию туризма не стала руководством к действию.

Так чем же все-таки занималось Агентство?

Доходное место

Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось несколько раз перечитать 26-страничный труд специалистов КСП. Больше всего изумляют траты на содержание самого Агентства.

Общий объем средств республиканского бюджета, предоставленных Агентству за период 2021-2023 годы (по состоянию на 31 марта 2023 года) составил 31 млн 511 тысяч рублей.

В проверяемом периоде доля бюджетного финансирования в доходах Агентства составляла от 97,6 до 100 процентов.

Наибольшая доля расходов за счет бюджетных средств приходится на расходы, связанные с обеспечением деятельности самого Агентства – 66,9 процента, при этом наибольшую их часть составляют расходы по оплате труда – 58,8 процента от общей суммы расходов (в 2022 году в Агентстве работало 5 человек).

Согласно предоставленным Агентством данным, среднемесячная заработная плата за проверяемый период колебалась от 100 тысяч 500 рублей до 139 тысяч 800 рублей.

В 2021 году средняя зарплата гендиректора Александра Терентьева составила более 221 тысячи рублей (в 2022-м – 194 тысячи, за первый квартал 2023 года – 171 тысяча). Снижение зарплаты Александра Юрьевича в этом году связано с тем, что не была начислена годовая премия (на момент проверки). Зарплата заместителя гендиректора в первом квартале 2023 года – 134 тысячи 700 рублей, главного бухгалтера – 87 тысяч 400 рублей. Столь резкое отличие в доходах объясняется тем, что главбух в Агентстве работает на 0,5 ставки.

«Золотой» сайт

Агентство должно было заниматься продвижением Республики Коми в качестве территории, которую хотелось бы посетить. Лучший способ – создать привлекательный туристский портал в интернете. Его создали, но к нему у специалистов КСП есть претензии. Получился он каким-то скучноватым и малоинформативным. Зато для бюджета оказался «золотым». На разработку и создание сайта за два года было потрачено 2 млн 159 тысяч рублей.

Федеральный национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает повышение качества управления сферой туризма, в том числе повышение уровня информированности российских и иностранных туристов о туристском потенциале России. В проекте много значимых положений, но самое главное, что федеральный центр оказывает регионам финансовую поддержку. Так вот, за 2,5 года Республика Коми на развитие туризма не получила из Москвы ни копейки. Плохо просили или просто не представили интересные и оригинальные турпродукты?

В отчете упоминаются в качестве стратегически важных направлений развития туризма в Коми Финно-угорский этнопарк в селе Ыб Сыктывдинского района, гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест», плато Маньпупунер, еще ряд туристических проектов на уровне районов. Но есть подозрение, что они вполне могут самостоятельно развиваться и без специального Агентства, тем более что за туризм до последнего времени отвечало Министерство культуры (с 20 июня полномочия по развитию туризма переданы Министерству экономики РК).

Данные «с потолка»?

Неприятно поразил один из выводов в отчете – сотрудники Агентства, мягко говоря, предоставляли неубедительные данные. В таких случаях говорят: брали их «с потолка». Если судить по цифрам, то туристы в Коми прут сотнями тысяч.

Уровень удовлетворенности населения туристскими продуктами с 2019 по 2023 годы в Коми якобы возрос с 39 до 43 процентов. В Агентстве считают, что этот показатель к 2030 году вырастет до 45 процентов. (Кто доживет до 30-го года – проверит).

Как поясняется в отчете КСП, этот самый уровень удовлетворенности выводили из опроса, проведенного не названной организацией в муниципалитетах. Местным жителям задавались вопросы, сразу по 12-ти направлениям: качество образования, медицина, транспортное обслуживание и т.д. Что интересно, качество услуг в сфере туризма в этом опросе заняло предпоследнее место (ниже оценивалась лишь удовлетворенность качеством дорог).

Еще один интересный факт: оказывается, само Агентство определяло показатели, которые требовалось достичь в календарном году. А потом отчитывалось об их выполнении и даже перевыполнении (отсюда, видимо, и премии).

Складывается впечатление, что все это время Агентство жило какой-то своей параллельной жизнью, в которую не вникало вышестоящее начальство.

Как разорились «Рога и копыта»

И ведь таких неприметных организаций непонятно чем занимающихся, пруд пруди. И все кормятся из бюджета.

К примеру, в этом году при правительстве РК возникла структура – Комитет по молодежной политике – со штатом в 13 человек. Комитет появился «методом почкования» – его функционал был передан Министерством образования. И хотя у Минобраза забрали «молодежную работу», штат самого министерства сократился чисто символически – всего на три единицы.

О том, чем занимается свежеиспеченный комитет и как он тратит деньги, мы узнаем, скорее всего, только после того, как туда придут ревизоры из КСП.

А вот результаты другой проверки обернулись скандалом и громким уголовным делом. Речь идет об АНО РК «Центр развития предпринимательства» (центр «Мой бизнес»). Руководителя центра Сергея Жеребцова заподозрили в мошенничестве: при увольнении он пытался получить «золотой парашют» на 9 с лишним миллионов рублей. Ежемесячно г-н Жеребцов получал зарплату в размере 300-350 тысяч рублей, хотя работа центра была признана неэффективной.

Это общий принцип существования подобных центров, агентств, комитетов: львиная доля средств тратится на содержание самого бюрократического аппарата – маленького, но весьма прожорливого. Именно так Остап Бендер в свое время объяснил причину краха фирмы «Рога и копыта».

Кстати, буквально на днях первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева подписала постановление об увеличении с 1 июля со «139 единиц» до «169 единиц» штата Общественной приемной главы Коми.

Сергей МОРОХИН.