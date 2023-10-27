«Прислушайтесь к нашему мнению!» Аграрии республики защищают директора молзавода

В «Трибуну» поступило Обращение к главе Коми Владимиру Уйбе, подписанное руководителями ведущих сельхозпредприятий республики. Они выражают обеспокоенность в связи с возможным увольнением гендиректора Сыктывкарского молочного завода Евгения Григорая. Ниже приводится текст коллективного письма (в сокращении).

«Выражая общее мнение, полагаем, что Е. Григорай за непродолжительный период работы в этой должности зарекомендовал себя грамотным и способным руководителем. Он понимает проблемы сельхозпредприятий, поскольку до назначения гендиректором ООО «Сыктывкарский молочный завод» занимал должность руководителя и заместителя ООО «Пригородный».

Руководители АПК Республики Коми знают и высоко ценят его профессиональные качества. Под его руководством сельхозтоваропроизводители РК отмечают существенные улучшения в области взаимодействия с основным переработчиком сырого молока в Республике Коми – ООО «Сыктывкарский молочный завод».

Улучшения проявляются в первую очередь в организации своевременной оплаты за поставленное молоко-сырье, оперативное реагирование и оказание практической помощи по вопросам его качества.

Срок оплаты в течение 15 дней после отгрузки, предусмотренный договорами поставки, в настоящее время сокращен до пяти дней.

Своевременная оплата положительно отражается на финансовом состоянии сельхозтоваропроизводителей, позволяя производить оплату в условиях галопирующей инфляции за материальные ценности (ГСМ, технику, запчасти, комбикорма и прочее) по предоплате по более низкой цене, не допускать просрочки платежей по кредитам и займам. Это особенно важно в настоящий момент, когда значительно увеличился диспаритет цен между ценами на молоко и материальными затратами на его производство.

С 15 октября текущего года в соответствии с рыночной конъюнктурой по России была повышена базовая цена на молоко с 24,5 до 25,8 руб. Это первое повышение базовой цены с 22 ноября 2021 года. Это своевременная мера для выживания сельхозпредприятий. Попутно хотелось бы отметить, что в эти же сроки была снижена субсидия на молоко на 30 процентов, что снижает возможности развиваться, а для многих хозяйств равноценна банкротству.

Кроме того, многие сельхозтоваропроизводители, имеющие собственную торговую сеть, покупают готовую молочную продукцию торгового знака «Белая поляна», которая произведена из натурального сырья без добавления пальмового масла и иных ГМО, пользуется спросом у жителей Республики Коми.

В настоящее время расширена линейка готовой продукции путем выпуска новинок, увеличена собственная торговая сеть за счет открытия новых торговых точек.

Убедительно просим рассмотреть указанное Обращение и не допустить смены руководителя, прислушаться к мнению отраслевых специалистов.

Н. МАКАРОВА, СПК «Вишерский»;

Г. ТАРАСЕВИЧ, ООО «Северная нива»;

В. МАКАРОВА, ООО «Небдинский»;

Т. ЛАРУКОВА, ООО «Нившера»;

Н. СТАРЦЕВА, ООО «Важкурья»;

Д. ЛОБОВ, РГУСП «Коми» по племенной работе;

Г. СЕМЯШКИН, ректор ФГБОУ ИПКК АПК РК;

Н. ГУСЯТНИКОВА, ООО «АГРОресурс».