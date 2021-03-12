В ноябре прошлого года на портале «Усинск-Новости.РФ» появился ответ на письмо возмущенной жительницы города по поводу строительства моста через реку Лыжу под ироничным названием «В районе продолжают строить мост через реку Лыжу. На словах».

Усинка Валентина М. написала в редакцию: «Больше 30 лет ждем эту дорогу, а ее все откладывают. Деньги по карманам распределят, и снова будет недострой. При каждой новой администрации эти обещания. А толку никакого. А воз и ныне там». Представитель региональных властей в ответе в соцсети рассказал, что «в рамках заключенного государственного контракта продолжаются работы по строительству мостового перехода через р. Лыжа на автомобильной дороге Печора – Усть-Уса – Усинск, ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Сроки выполнения работ будут определяться исходя из финансовых возможностей республиканского дорожного фонда».

Проверив информацию, редакция портала опубликовала фото недостроенного моста, снабдив его подписью: «Рабочий день. Ни строительной техники, ни рабочих. Знаки присутствуют, а самого ремонта нет». Резюме было такое: «Так зачем же усинцев вводят в заблуждение?»

На самом деле власти не обманывают – они просто выдают желаемое за действительное. А желаемое – это всегда некие красивые планы, устремленные в туманное будущее.

Дорога «длиной» в 35 лет

Трасса «Сыктывкар – Нарьян-Мар» имеет стратегическое значение для Республики Коми, так как позволит установить круглогодичное грузовое сообщение. Сейчас грузы завозят либо в сезон летней навигации, но он очень короткий, либо по зимнику.

С окончанием строительства трасса должна связать Ухту, Печору и Усинск со столицами двух регионов. Дорогу начали строить еще 35 лет назад, в далеком 1985 году. В 2004-м проект «заморозили» на неопределенный срок, построив к тому моменту два участка. Первый – «Нарьян-Мар – река Лая-Вож» длиной 82,5 км. Протяженность второго от поселка Харьягинский на территории Коми до границы с НАО составляет 37,9 км.

В 2019 году этот объект был включен в проект «Региональная и местная дорожная сеть». Протяженность недостроенных отрезков около 42 км, еще 152 километра не имеют асфальтового покрытия, требуется соорудить два больших моста. В случае своевременного финансирования из средств федерального бюджета завершить работы планируется в 2024 году.

Будем осваивать миллиарды?

Как сообщили недавно официальные информагентства, власти Коми рассчитывают на финансовую поддержку правительства РФ в завершении строительства автомобильной дороги, которая имеет огромное значение для всего Севера России и Арктической зоны. На завершение строительства трассы на территории Коми требуется 29 млрд рублей – об этом заявила агентству ТАСС заместитель председателя правительства региона Ирина Бахтина.

А незадолго до этого республиканские агентства сообщили, что «в Коми нашли подрядчика для строительства участка дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар». По результатам торгов победителем было признано ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». Ему предстоит освоить 1,13 миллиарда рублей, строительство завершится в 2022 году.

В это же время «БНКоми» рассказало, что на дорогу Нарьян-Мар – Усинск из федерального бюджета выделено еще пять с половиной миллиардов рублей. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заверил агентство ТАСС, что темпы строительства дороги будут ускорены. «В этом году поступит 3 млрд рублей, еще 2,5 млрд рублей – в 2022 году. Правительство понимает исключительную важность для региона дороги Нарьян-Мар – Усинск. Это значит, что подрядчик сможет не снижать темпы и долгожданная трасса будет достроена», – добавил глава НАО.

Большая стройка – «большие люди»

Почему же в строительстве столь важного для Коми объекта не будут участвовать дорожники нашей республики? Мы попросили высказать свое мнение председателя профсоюзной организации работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ивана Урсу.

По его мнению, за такими большими стройками, где осваиваются миллиардные суммы, стоят и «большие люди». И вряд ли они допустят «посторонних» к дележу средств. Причем в ход идут не только деловые, но зачастую и личные связи «заинтересованных лиц». Таковы реалии нынешнего российского рынка, и дорожная отрасль – не исключение.

В условиях острого дефицита бюджетных средств обращение руководства региона к федеральным властям за помощью выглядит вполне рационально. Но с другой стороны, как считает профлидер, это сделано с большим опозданием. В принципе, дорога на Нарьян-Мар республике сегодня не так уж и нужна, у нее хватает своей территории, где нужно строить мосты и прокладывать дороги. Вполне логично было бы просить Москву заняться дорогой на Нарьян-Мар еще несколько лет назад, когда создавались национальные проекты и в казне хватало денег.

Однако если Москва, пусть и с запозданием, выделит необходимые средства, это можно только приветствовать. Новая трасса станет хорошим подспорьем в развитии инфраструктуры региона, подытожил Иван Урсу.

Анатолий ПОЛЬКИН.