Республика могла бы гордиться рукотворным наследием, оставленным нам предыдущими поколениями жителей Коми края. Но архитектурные памятники требуют заботы и внимания со стороны государства. А этого, увы, нет…

За последние десять лет только в одном Сыктывкаре пришли в состояние, рекомендуемое к сносу, несколько объектов недвижимости, относящихся к культурному наследию. Это деревянный дом Шарапова, деревянный дом купца Комлина и кирпичный дом Жеребцова.

Ничего не меняется

Дом Шарапова (ул. Советская, 45).

В 2016 году дом Шарапова был сдан в аренду ООО «Квартал», которое должно было восстановить его в течение пяти лет. Но никакие работы так и не начались. Вместо этого дом Шарапова в 2018 году был подожжен. Тогда же, в 2018 году, Управлением по охране культурного наследия Республики Коми данный дом был заявлен как объект культурного наследия, который будет восстановлен полностью.

Но ремонт даже не начинался. В 2020 году Управление сообщило, что была проведена экспертиза древесины, которая дала заключение, что бревна поражены древесным жуком и эксперт рекомендует дом снести, а всю древесину сжечь.

В настоящее время данный дом находится в критическом состоянии: рухнула лестница на второй этаж, здание просто обтянули занавеской, и никакие работы там не велись и не ведутся.

Дом Комлина (ул. Кирова, 33).

Данный объект культурного наследия был самым красивым деревянным старинным зданием в Сыктывкаре. Там ранее размещался военкомат, и дом до сих пор принадлежит Министерству обороны РФ.

В 2016 году Управление оштрафовало МО РФ на 200 тысяч рублей, суд снизил штраф до 100 тысяч. В 2018 году представитель военкомата заявил, что Министерство обороны РФ данный дом восстанавливать не будет.

На этом вся работа по сохранению данного объекта культурного наследия со стороны Управления прекратилась. Дом благополучно гниет и гибнет.

Дом Жеребцова (ул. Интернациональная, 90).

Самое печальное состояние у кирпичного дома Жеребцова. В 2018 году начальник Управления Марина Андреева сообщила, что выделены средства на проектные работы по восстановлению здания. Затем сроки реставрации сдвинули на 2021 год. Однако этого не было сделано ни в 21-м, ни в последующие годы.

Бывшая школа № 13 (ул. Савина, 37).

После четырех пожаров руководство Управления благополучно избавилось от этого объекта культурного наследия.

На радость застройщикам?

Вопросы сохранения культурного наследия республики я поднимал во время личной встречи с главой РК Владимиром Уйбой.

Владимир Викторович вроде бы с пониманием отнесся к этой проблеме и дал поручение управляющему делами администрации Дамиру Салимову разобраться. Тот предложил мне составить «дорожную карту» по спасению этих объектов. Такую карту я ему предоставил, указав необходимые мероприятия. Основное предложение: создать Фонд сохранения культурного наследия, учредителями сделать Администрацию главы РК, ЛУКОЙЛ, Газпром, Роснефть, СЛПК и другие крупные предприятия.

На этот фонд «завести», через аренду (как допускает законодательство), все объекты культурного наследия в республике и реставрировать их на взносы учредителей (через договора с организациями, имеющими соответствующие лицензии).

Так поставлены дела в Великом Новгороде, Пскове и других городах России.

Но ответов на мои предложения ни от Д. Салимова, ни от В. Уйбы я так и не получил.

Вместо этого получен ответ от начальника Управления по охране того, что осталось от культурного наследия Республики Коми (как принято у нас, на кого жаловался, тот и отвечает): мол, все идет хорошо, они активно работают. В 21 году по почти всем объектам сделали экспертизу. В 22-м по каждому из них сделали проект.

То есть они каждый год проводят экспертизы, потом делают проекты, потом снова экспертизы и снова проекты. Это все одно, что больному все время только назначать анализы, не проводя лечения. Зато всегда есть чем отчитаться.

Это же отлично поставленная имитация бурной деятельности!

Ситуация остается прежней – культурное наследие продолжает гнить на глазах жителей Сыктывкара. По региону дела не лучше. Одна консервация колокольни в Ижемском районе (вместо реставрации) ситуацию не украшает. Объекты все больше разрушаются. Если не начать немедленное восстановление, то в будущем году их можно будет на радость Управлению признать не подлежащими восстановлению (как и «13 школу») и снести на радость застройщикам, которые будут весьма признательны за освободившиеся места в центре города.

Александр ЩИГОЛЕВ.