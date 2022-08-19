Кампания по ликвидации ветхого и аварийного жилья длится в Коми уже второе десятилетие. Республиканская власть бодро рапортует в Москву об успехах, рисует в отчетах «красивые» цифры. Но в реальности все иначе.

«Разбор полетов»

В ноябре прошлого года «Трибуна» писала о злополучном многоквартирном доме в поселке Жешарт (ул. Свердлова, 4) Усть-Вымского района, обитатели которого борются с крысами и равнодушием чиновников. И название публикации было соответствующее – «Это не жизнь, а пытка!».

После того, как о проблемном доме (он был сдан в эксплуатацию еще в 2010 году) узнала вся республика, чиновники зашевелились, начался «разбор полетов»: как так вышло, что канализационные стоки норовят идти под дом, полы прогнили и проваливались, строители «забыли» сделать дверь в подвал… И вообще, в доме по проекту должно было быть не 19, а лишь 12 квартир. 10 жилых помещений являются собственностью администрации поселка Жешарт.

Очередная галочка

В 2020 году федеральные чиновники создали во всех регионах структуры для реагирования на жалобы граждан из глубинки: мол, мы знаем о ваших бедах, мы их решаем. Название ей придумали довольно нескромное – Центр управления регионом (ЦУР). Его задача, в том числе через социальные сети, находить болевые точки и сообщать о них в местные администрации. В случае с Жешартом речь идет об администрации Усть-Вымского района.

Так вот ЦУР в Коми уже в декабре 2021 года рапортовал, что в многоквартирном доме в Жешарте отремонтировали канализацию и кровлю. В доме заменили разводящую систему канализации, завершаются работы по замене деревянных конструкций перекрытия и полов. С формальной точки зрения, ЦУР Республики Коми здорово сработал, можно занести очередную галочку в отчетность о проделанной работе.

Но гладко все это выглядело лишь по отчетам. После того, что ЦУР назвал ремонтом, в жизни жильцов злополучного дома мало что изменилось.

Печальные выводы

Благодаря настойчивости главы поселка Станислава Рузадорова, в адрес которого жильцы дома № 4 на ул. Свердлова написали обращение, прокуратура Усть-Вымского района провела основательную проверку состояния дома. Неутешительные выводы в документе от 30 июля с перечислением недоработок изложены на пяти страницах! И что теперь делать?

Информация и материалы для проведения процессуальной проверки по фактам выявленных нарушений для решения вопроса о наличии в действиях должностных лиц состава преступления направлены в Усть-Вымский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми.

Подставили главу?

Здесь отметим, что администрация Усть-Вымского района пыталась сделать крайним во всей этой дурно пахнущей истории управляющую компанию ООО «Услуга», в чьем ведении находится дом № 4 на ул. Свердлова. Но попытка оказалась неудачной. Мировой судья Жешартского судебного участка прекратил производство по административному делу в отношении директора ООО «Услуга» в связи с отсутствием состава преступления.

В суде представители районной администрации, вызванные в качестве свидетелей, чуток перестарались. По словам Станислава Рузадорова, они утверждали, что ремонт дома на ул. Свердлова был проведен благодаря главе района Галине Плетцер. Именно она помогала жильцам злополучного дома. Однако в свете последних событий такая реклама Галине Яковлевне вряд ли придется по душе.

Похоже, крайней во всей этой неприглядной истории окажется администрация Жешарта. Но интересно другое: как же получилось, что в 2010 году дом, построенный с очевидными нарушениями, был сдан в эксплуатацию? Фамилия чиновника, поставившего свою подпись под документами о приемке дома в эксплуатацию, вообще не фигурирует в материалах дела. А ведь Жешарт должен знать своих «героев»!

Порочная система

Криво-косо построенный дом в Жешарте – это результат порочной системы, при которой подряды на строительство отдаются организациям, которые предлагают самые маленькие суммы за свою работу. То есть в рамках программы по переселению жильцов из ветхих и аварийных домов предлагаются лишь квартиры «бюджетного варианта»: очень скромные и с большими недоделками – мол, и так сойдет, квартиры ведь бесплатно выделяются. Радуйтесь тому, что дают! Поэтому ничуть не удивляет, что в доме на ул. Свердлова нет ни одной деревянной половой доски. Вот это экономия!

Но такая «экономия» выходит боком для здоровья жильцов, поскольку дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, как правило, строятся с применением опасных для здоровья древесноволокнистых плит, стекловаты и прочей «химии».

«Химия» и жизнь

Жалобы на бюджетные новостройки поступают от жителей повсеместно. Особенно сложная ситуация в Емве, где с применением «химии» было построено несколько домов. За упущения в работе, что выразилось в подписании акта выполненных работ без их фактической приемки, за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию домов экс-глава администрации Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин в 2020 году получил условный срок. Сам он свою вину не признал и считает, что его попросту подставили.

Но проблемы емвинцев никуда не делись, они так же, как и жители Жешарта, пытаются отстоять свое право на человеческую жизнь в судебных инстанциях.

Что касается ЦУРа Республики Коми, напомним, что он поставляет информацию непосредственно главе региона, а также в Москву. Очевидно, что на ее основе у чиновников складывается определенная картинка о состоянии дел. Есть основания полагать, что она имеет мало общего с реальной жизнью.

Сергей МОРОХИН.