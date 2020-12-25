С новым делом! Экс-губернатор встретит праздники в Коми

С понедельника в Сыктывкарском городском суде началось рассмотрение нового уголовного дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера.

Дело было выделено в отдельное производство из основного в июле этого года. Для его рассмотрения этапом из Тверской области подсудимый и был доставлен в Коми. Причем сам этап из-за сложной эпидобстановки по COVID-19 растянулся аж на 32 дня и стал для него «непростым мероприятием». 28 декабря, свой 54 день рождения В. Гайзер встретит в сизо №1.

Вячеслав Гайзер в ходе судебного заседания, которое из-за пандемии транслировалось в онлайн-режиме, заявил, что никакой личной заинтересованности в предоставлении земельных участков ООО «Деловой альянс» у него не было и никаких поручений по этому поводу экс-главе Сыктывкара Ивану Поздееву он не давал.

«Это очередная пустышка, возможность в очередной раз свести со мной счеты. Обвинения, сформированные в рамках уголовного дела, необоснованные».

Напомним, по данным обвинения, подсудимый, замещая должность главы Республики Коми, в период с 2013 по 2014 годы дал главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» незаконное распоряжение о выделении земли без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. В итоге бюджету был причинен ущерб в размере более 8,7 млн рублей.

Срок давности уголовного преследования по преступлению данной категории уже истек, и судья в первый же день заседания спросила, согласен ли подсудимый на прекращение уголовногго дела по нереабилитирующим основаниям. В. Гайзер от такого варианта отказался. «Я буду настаивать на своей невиновности», – заявил он.

Ожидается, что рассмотрение дела затянется, поскольку подразумевает опрос многих свидетелей, а на носу Новый год. Не исключено также привлечение самого В. Гайзера в качестве свидетеля по некоторым другим вновь открывшимся делам, связанным с фигурантами «дела его имени». Так что обратно в колонию Бежецка, где ему предписано отбывать свой основной срок, В. Гайзер вернется ближе к весне.