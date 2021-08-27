В этом году региональному Министерству внутренних дел исполнилось 100 лет. Наш постоянный автор Анатолий Соловьев, ветеран угрозыска, капитан милиции в отставке, рассказывает об одном из ярких эпизодов своей службы в МВД.

Осенью 1980 года Сыктывкар всколыхнуло известие об убийстве пожилой четы. Супруги были убиты в собственной квартире с особой жестокостью, причем преступники хотели взорвать квартиру и даже целый подъезд. По городу поползли страшные слухи о том, что в столице орудует целая банда, которая охотится на стариков, грабит и убивает.

Жуткое зрелище

«Дежурная смена уже подходила к концу, когда раздался телефонный звонок – взволнованный детский голосок испуганно произнес: «Я пришла в гости к дедушке с бабушкой, а они убитые!»

Обращаясь к помощнику, дежурный с надеждой сказал: «Может, детская шалость?» Однако дал указание дежурной группе выехать на место.

Поднимаясь по лестнице на третий этаж, я увидел на площадке заплаканную девчушку лет двенадцати, тут же толпилось несколько мужчин и женщин – это были соседи. Они объяснили, что в квартире, двери которой полураскрыты, живут двое пенсионеров – Елена и Петр Давыдовы (фамилии изменены). Подойдя к квартире, я услышал песню, которая лилась из открытых дверей: работал телевизор. Наталья Варлей беззаботно пела о медведях, которые крутили земную ось…

В первой комнате лежала женщина, лица у которой практически не было: вся голова ее представляла кровавое месиво. В другой комнате на полу находилось тело пожилого мужчины, стены были забрызганы кровью и мозговым веществом. Рядом с трупом валялись деревянный табурет и массивная сапожная лапа – они также были в крови…

Когда мы вошли в кухню, то чуть не обомлели: все краники газовой плиты и духовки были открыты, а на табуретке рядом с плитой стоял огарок свечи! Потом мы поняли, как было дело.

Когда я зашел первый раз в квартиру, запаха газа не чувствовалось: дверь в кухню была закрыта. А когда вошел второй раз вместе с группой, возник сквозняк, двери кухни растворились, и внутрь пошел газ. Стало ясно: убийцы пытались замести следы преступления и потому решили взорвать квартиру, а то и весь подъезд!

Главная версия

Мы изначально были убеждены, что преступление совершил кто-то из знакомых погибших: двери не имели следов взлома, на столе рядом с вареньем стояла тарелка с не совсем остывшими блинами. У погибших кроме внучки был еще и внук, который учился в одном из столичных ПТУ – он первый и попал в число подозреваемых. Однако ничего подозрительного в его поведении не было, опрос ничего не дал.

Оперативники стали проверять окружение парня, изучать его связи. И через несколько дней поступило сообщение, что у внука есть знакомый с криминальным прошлым. Им оказался Игорь Габов, недавно освободившийся из колонии, нигде не работающий. Вскоре удалось узнать, что он на днях исчез из города. Один из его знакомых припомнил, что у парня есть родственники в Княжпогостском районе. Однако местонахождение подозреваемого установить не удалось – он как в воду канул.

Вверх по Выми

Отправленной в райцентр опергруппе удалось установить, что Габов собирался отправиться в Елдино – деревню в верховьях Выми, куда можно добраться только на лодке. Но как добраться до Елдино? Начальник Княжпогостского РОВД Евгений Желтов помочь ничем не мог. Единственное, что он предложил, – моторную лодку. Но на дворе ноябрь, по реке идет шуга, не сегодня-завтра река встанет – и что тогда?

Но не возвращаться же с пустыми руками в Сыктывкар! Дело-то на контроле в МВД СССР, оттуда каждый день отчета требуют! Руководитель группы Баранов решил обратиться прямо к министру. Он доложил, что группа вышла на предполагаемого убийцу, но не может добраться до нужной деревни, расположенной в сотне километров от райцентра.

И министр Василий Гринин выделил группе вертолет. Только ведь преступник наверняка знает, что милиция его ищет, боится каждого шороха, и прилет вертолета в глухомань его напугает. Может уйти в лес, а тайга здесь бескрайняя.

Поэтому решили представиться инспекторами рыбнадзора: Вымь – река нерестовая, осенью как раз вверх поднимается семга, так что рыбнадзор здесь бывает нередко.

Мы сыграли: пусть местные думают, что приехало большое начальство, для которого будет устроена нелегальная рыбалка. Зашли в магазин, купили две бутылки водки… В деревне все и все друг про друга знают. Выяснилось, что Габов дома, гуляет с приятелями. Вчера ходил на охоту, а значит, вооружен. Решили брать.

Между жизнью и смертью

Идем к дому, входим во двор, все вроде тихо. Однако наш старший товарищ Селиванов говорит, что напролом переть нельзя и что он зайдет со стороны хозпостроек, а мы пойдем через главный вход. Вполне возможно, что Габов забрался на чердак, и если у него ружье – быть беде…

В комнате мы с Барановым увидели двух человек: молодого парня и женщину средних лет – как потом оказалось, это была мать Габова. Женщина усталым голосом сказала: «Товарищи милиционеры, я давно вас жду, проходите…». Закончить фразу она не успела: сверху раздался шум борьбы, с оружием в руках мы бросились в коридор, готовясь к самому худшему, но подниматься на чердак не пришлось. Из полутьмы (в сенях было сумрачно) появился парень с перекошенным лицом – рука у него была завернута назад.

На чердаке мы нашли двустволку 12-го калибра и обрез с полным патронташем. Габов сквозь зубы злобно прорычал: «Благодарите судьбу, менты, что ваш кореш меня взял, а то я вас всех бы здесь положил, вы бы даже стволы достать не успели, ушел бы в тайгу, а там вы меня бы век не нашли!»

Селиванов потом рассказал, что застал Габова в тот момент, когда тот доставал из тайника патронташ: ружья уже лежали у чердачного лаза заряженные…

По прозвищу Зверь

Габов познакомился с внуком Давыдовых на одной из пьянок в ПТУ, где у бывшего зэка учились знакомые. Пэтэушник похвастался, что у его бабушки есть золотые вещи и деньги, которые та копит уже много лет, и предложил их забрать. А деда с бабкой прикончить…

Когда парни пришли в квартиру Давыдовых, их приняли как дорогих гостей. Хлопотунья-бабушка тут же напекла блинов, достала малиновое варенье, выставила на стол коробку шоколадных конфет (по тем временам – большой дефицит). Парни уселись пить чай. В это время в квартиру заглянула соседка, которая увидела уплетающих блины парней.

Габов вызвал внука в коридор, где предложил вначале «завалить» соседку. Но для этого нужно было войти в соседнюю квартиру – а там вполне могли оказаться посторонние. И внук сказал, что на это он решиться не может. Габов обозвал его слабаком и слюнтяем и вошел в комнату к бабушке.

Он несколько раз ударил пожилую женщину табуретом по голове с такой силой, что у той смялась вся верхняя часть черепа. После этого он с этой окровавленной табуреткой вошел в соседнюю комнату, где на маленьком стульчике сидел хозяин квартиры, чинивший обувь. По словам Габова, пожилой мужчина даже не вскрикнул: он просто с ужасом и изумлением смотрел на своего убийцу, которого только что угощал сладостями. Габов ударил деда по голове два раза, но тот не упал. Габов ударил еще раз, дед и в этот раз не упал. Тогда убийца схватил тяжелую сапожную лапу и наотмашь ударил несчастного старика.

Затем преступники отправились на кухню, достали из холодильника закуску, преспокойно выпили. Нужно было решать вопрос с соседкой, которая могла стать опасным свидетелем. И тогда у Габова возник «гениальный» план замести следы: взорвать газ! Тогда-то точно никаких следов не останется!

Парни открыли конфорки, прикрыли форточку, установили на табуретке свечку, которую нашли в ящике кухонного шкафа. После этого подожгли фитиль, закрыли двери и выбежали на улицу. Но свечка оказалась маленькой и быстро погасла, а форточка от ветра распахнулась, в результате газ разредился, и смесь оказалась невзрывоопасной.

Возвращаться в квартиру преступники не рискнули, однако понадеялись, что взрыв случится тогда, когда в квартиру войдет внучка, которая собиралась в гости к старикам. Даже если свеча потухнет, взрыв может произойти от искры при замыкании контактов в выключателе или даже в звонке…

Ну а когда стало ясно, что взрыва не произошло, убийца кинулся в бега. Только долго бегать ему не довелось. Верховный суд Коми АССР приговорил изверга к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение: мораторий на смертную казнь еще не был принят. А внук невинно убиенных Елены и Петра Давыдовых отправился за решетку – он был осужден на семь лет строгого режима».

Анатолий СОЛОВЬЕВ.

Фото noxinfluencer.com