Нам, северянам, по жизни многого не хватает. Например, сочной зелени, яркого солнца, целебного морского воздуха и апельсиновых рощ за окном. Зиму мы еще кое-как держимся, но к марту организм истощается. С приходом весны набухают почки, да и печень уже пошаливает. Разом просыпаются все болезни, потому что иммунитет – на нуле.

Мартовскую тоску сменяет апрельское обострение. Начинается «высокий сезон» для психиатрических клиник. Врачи и фармацевты потирают руки – они хорошо зарабатывают.

Апатия, сонливость или, наоборот, агрессия, раздражительность – все это синдромы весенней усталости. Организм требует витаминов и срочной поездки в Кисловодск. Или хотя бы визита в ближайшую аптеку, где торгуют сомнительными биодобавками.

Но самая лучшая аптека – это наша природа. И коми народ издавна ею пользовался. Наши предки боролись с болезнями натуральными способами, без всякой «химии».

Знающие люди

«Мортлон меддонатор – дзоньвидзалун» («Самое ценное для человека – здоровье») – гласит коми пословица. Главными хранителями народной медицины являлись целители. Знахарь у коми назывался «т\дысь» (от слова «т\дны» – «знать, узнать»). Т\дысь мог врачевать, то есть быть костоправом, разбираться в целебных растениях и знать специальные заговоры и обряды.

Существовали две группы коми народных врачевателей. Первая – это костоправы, повитухи, травницы, занимавшиеся преимущественно оказанием конкретной медицинской помощи. Вторая – это знахари, колдуны, практиковавшие магические обряды.

Настоящие целители никогда не брали денег от больных и не кичились знахарскими способностями. В противном случае они могли потерять свой дар.

Целебный жар

Баня (пывсян) широко применялась в народной медицине для лечения простудных, кожных, травматических заболеваний. Целебное действие тепла, воды, массажа веником подкреплялось применением компрессов, ванн, растираний, ингаляций из отваров трав и других средств.

Лечебным средством служили и охотничьи трофеи. Настойками из медвежьей, оленьей, лосиной желчи растирались при ломоте в суставах и мышечных болях. При простудах пили растопленный медвежий жир, а при лечении ран и ожогов использовался гусиный жир. При лечении желтухи, золотухи, малокровия, куриной слепоты использовался жир, вытопленный из внутренностей рыбы. При ревматизме и простудах шли в ход компрессы или ванны в согретом конском навозе. Процедуры проводили в бане, где навоз согревали в бочке с помощью горячих камней.

Зри в корень!

Весной взрослые и дети собирали в лесу и ели с молоком молодые еловые и сосновые побеги. Распространен был обычай жевания «серы» (сир) – смолы хвойных растений. Считалось, что это укрепляет десны, отбеливает зубы, предупреждает запах изо рта. В каждом доме и охотничьей избушке хранились разнообразные травы, ягоды, корни, заготовленные на случай болезни. Тысячелистник – как противовоспалительное и ранозаживляющее средство, отвар укропа – для борьбы с желудочными болями, корень одуванчика – как общеукрепляющий эликсир.

О вере в целебные свойства растений свидетельствуют и коми пословицы: «Быд висьомысь аслас турун» («На каждую болезнь есть своя трава»); «Турун ва ю – став вись\мыс мунас» («Пей травяные настои – и все болезни уйдут»); «Видз вылын став висьомысь лекарство выйим» («На лугу от всех недугов лекарства»).

В народной медицине коми применялись и средства, приготовленные из муравьев. Из муравьев, собранных в бутылку и настоянных на домашнем пиве, готовили мазь для суставов и обработки загноившихся ран. Лекарственное средство готовили даже из земляных червей: их промывали в чистой воде и в закупоренной бутылке настаивали на печи 10-14 дней. Полученным из перегнивших червей «маслом» смазывали гнилостные раны и язвы.

Иванов день (Иван-лун) – 7 июля – считался расцветом природы, в этот день лучше всего было собирать дикорастущие травы. Корни собирали в конце лета, а кору и почки – весной в период активного движения соков. Травы сушили в пучках, корни отмывали и подсушивали в печи и хранили в берестяных туесочках. Морошку и бруснику замачивали и хранили в кадках.

Самый, наверное, известный лекарственный цветок у коми – марьямоль – марьин корень. Он обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым действиями, очищает организм, останавливает воспалительные процессы.

Зеленые витамины

Настоящий кладезь полезных для организма веществ – это шиповник. В этом растении содержатся витамин А, витамин В2, витамин С, витамин Е, витамин Р, витамин К. Витамины С, Р и К находятся в шиповнике в таком количестве, что достаточно двух ягод, чтобы удовлетворить суточную потребность организма в этих веществах. Настой из шиповника делается просто. В термос засыпается пригоршня ягод и заливается кипятком. Настаивают несколько часов и пьют как чай.

Большое количество полезных для организма веществ содержится в проросших зернах пшеницы, гороха или фасоли. Они тоже активно используются в нетрадиционной медицине для лечения весеннего авитаминоза. Очень много витамина С содержится в квашеной капусте. Хороший результат при лечении авитаминоза дает употребление настоя ягод калины. Для его приготовления столовую ложку ягод заливают стаканом кипятка и настаивают четыре часа.

Второй источник витаминов весной – это свежая зелень: салат, петрушка, зеленый лук и укроп. Например, зеленый лук содержит каротин, витамины С, Е, В, фолиевую кислоту, соли калия и железа. Ученые подсчитали, что оптимальной дозой потребления лука для каждого человека будет 10 кг в год.

Не уступают весенней огородной зелени и дикорастущие растения – молодая крапива, одуванчик, подорожник. Так, в крапиве содержится больше каротина, чем в моркови, а витамина С – в 2,5 раза больше, чем в цитрусовых. А по содержанию аминокислот, способствующих мышечному росту, крапива не уступает говядине! В одуванчике содержится много белков. А листья подорожника богаты витамином К, обладающим противовоспалительным свойством, а также витамином Е, препятствующим старению.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.