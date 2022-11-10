Школьница-невольница (Криминал от 11 ноября)

25-летний кировчанин насильно увез из Емвы 8-летнюю девочку.

Нарушив условия отбывания уголовного наказания в виде ограничения свободы, мужчина приехал в Коми и на одной из улиц Емвы, перегородив дорогу школьнице, силой затащил ее в свой автомобиль. Ему удалось уехать на значительное расстояние, пряча малышку под рулем. В какой-то момент девочка попросила отпустить ее в туалет и, оказавшись на улице, позвала прохожих на помощь. Преступника задержали уже в Кирове. Он оправдывался, что якобы задел девочку автомобилем и опасался быть привлеченным к ответственности за ДТП. Суд назначил похитителю наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Горячие женские фантазии

В Коми две дамы попали на скамью подсудимых за ложные доносы в совершении тяжких преступлений.

Первый случай произошел в Эжве. 50-летняя женщина после застолья с соседом поздно вернулась домой и, чтобы оправдаться перед сожителем, заявила, будто сосед ее изнасиловал. Эжвинка даже написала заявление в полицию. В итоге за ложный донос суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей.

Похожая история произошла и в Ухте. Там 29-летняя дама, расставшаяся со своим сожителем, в отместку заявила полицейским о том, что тот над ней якобы надругался. Суд также признал ее обманщицей и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

«Вот пуля пролетела – и ага»

40-летний охотник застрелил своего приятеля в лесном массиве на территории Койгородского района.

Это произошло в результате роковой случайности. По словам охотника, он нажал на курок, полагая, что ружье разряжено. Однако раздался выстрел, и пуля поразила его товарища, находившегося возле лесной избушки.

Ждал девушку, ударил старушку

24-летний парень не смог поговорить со своей знакомой и выместил злость на пожилой женщине.

Молодой человек ждал у подъезда девушку, к которой проявлял симпатию, однако та отказалась выйти из дома и поговорить с ним. В результате досталось 74-летней женщине, проходившей мимо. После удара пенсионерка упала на асфальт, а парень, испугавшись, убежал. Суд с учетом имевшейся ранее судимости назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Нашли по выстрелам

В Троицко-Печорском районе охотник заблудился в лесу.

Рано утром 3 ноября двое мужчин отправились в Нижнеомринское лесничество на охоту. После обеда один из них решил вернуться домой, а второй продолжил охоту, но заблудился. С собой у него были телефон и ружье. Около 16.00 он позвонил спасателям, которые нашли его в двух километрах от ж/д вокзала. Спасатели смогли определить его местонахождение по выстрелам из ружья. Охотнику удалось подстрелить пару птиц.