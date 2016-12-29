Школьнице сломали руку. Кто виноват в этой истории?

В редакцию «Трибуны» обратилась сыктывкарка Юлия Молокова, которая утверждает, что ее восьмилетняя дочь стала жертвой агрессивных подростков. По словам матери, ученики Краснозатонской школы № 9 жестоко избили девочку и сломали ей руку.

Опасная перемена

— 8 ноября на перемене трое старшеклассников напали на мою дочь. Свету толкнули на пол. Когда она упала на спину, ее стали пинать и сломали руку, — со слезами на глазах рассказывает Юлия Валерьевна.

— Дочери помог встать четвероклассник и проводил до класса, — продолжает мама девочки. — Она плакала, но учительница даже не поинтересовалась, что произошло, не удосужилась отвести Свету в школьный медпункт. Света доучилась еще два урока, терпела, мучилась от боли. Когда дочка пришла домой, я сразу вызвала «скорую», и нас увезли в детскую республиканскую больницу. Сказали, что перелом с сильным смещением.

Девочка пролежала в ДРБ десять дней. Гипс сняли совсем недавно, 23 декабря. Но на прием к врачу еще надо ходить. Следующий прием назначен на 30 декабря.

Не надо «вынюхивать»

По словам женщины, директор Краснозатонской школы № 9 и классный руководитель пытаются скрыть инцидент. Она подозревает, что уже стерли видеозапись. В здании школы, как говорит Юлия Молокова, установлено видеонаблюдение. Но до сих пор родителям не показали запись того, что произошло на перемене.

— Мою дочь обижали несколько раз, и я просила учительницу приглядывать за ней. Но она мне ответила, что это не входит в ее обязанности. В школе есть и охранник, но он, видимо, не следит за порядком, — утверждает Юлия Валерьевна.

На второй день после инцидента отец девочки пошел к директору школы с заявлением — просил разобраться, выяснить, кто виноват. Но родители девочки не дождались даже извинения. Мало того, по словам родителей, руководство школы запрещает что-либо «вынюхивать».

«Я не пьющая!»

Юлия Молокова сообщила об избиении дочери инспектору по делам несовершеннолетних. По словам Молоковой, инспектор сначала заинтересовалась, а потом стала поворачивать дело совсем в другое русло. Мать обеспокоена тем, что, возможно, руководство школы очернило ее перед инспектором.

— Мы не богатые люди. Может, поэтому стараются замять дело? Сейчас инспектор уже интересуется нашей семьей. Приходят с проверкой, как кормлю детей (кроме Светы у меня есть младший сын), не бью ли я их, — рассказывает Юлия Валерьевна. — Я не пьющая! Я не плохая мать! Работаю на двух работах: и посудомойкой, и дворником…

Версия директора: «Пробегая мимо парты…»

В беседе с корреспондентом «Трибуны» директор Краснозатонской школы № 9 Андрей Рожков заявил, что Юлия Молокова искажает факты. Администрация учебного заведения провела собственное расследование и выяснила, что девочку никто не избивал.

— После обращения к нам отца ученицы состоялась беседа с классным руководителем Александрой Генриховной, — говорит Андрей Рожков. — Она пояснила, что на перемене после 4-го урока второй смены произошел следующий случай: девочка сидела за партой, вытянув руку. Пробежав мимо ее парты, кто-то из одноклассников нечаянно задел руку Светланы. Девочка заплакала. Александра Генриховна предложила пройти Светлане в школьный медпункт, но та отказалась. В течение урока девочка на боль не жаловалась, после урока — тоже.

16 ноября в школу приходила мама Светы — Юлия Валерьевна. Беседа проходила в присутствии старшего инспектора ОПДН К. Мелеховой, так как в полицию поступила информация из больницы, где лечилась девочка. Дочь она забрала из больницы на один день, чтобы приехать в школу на беседу и опознать обидчиков. Поскольку имен ребят Света не знала, то социальные педагоги Е. Шуйская и Н. Бунина вместе со Светланой неоднократно обошли все классы, но девочка никого из предполагаемых обидчиков не опознала.

Директор школы сообщил также, что у Светы до этого случая уже был перелом этой же руки, полученный дома. А также добавил, что семья состоит на профилактическом учете по категории «семья, находящаяся в социально-опасном положении».

Мнение адвоката

Между тем родители девочки обратились к адвокату Виктору Мулину. Вот что он сообщил «Трибуне»:

— Отец и мать девочки обращались к директору школы, в ОВД города Сыктывкара, в отдел по работе с несовершеннолетними, в прокуратуру Республики Коми. Все только слушают, принимают заявления, отвечая, что ответ вышлют в сроки, указанные законом. Кончается декабрь, а избили девочку 8 ноября. Но вопрос не решен, нет ответа. По заключению экспертов, девочке причинен вред. Администрация школы не считает нужным даже извиниться. А сотрудники полиции вместо рассмотрения дела по существу начинают обсуждать жизнь родителей.

Екатерина МАКАРОВА.