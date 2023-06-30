Глава администрации Сыктывкара Владимир Голдин в минувшую пятницу отчитался перед местными депутатами о проделанной работе в 2022 году.

Если обычно в таких случаях текст зачитывается по бумаге, то на этот раз был представлен видеоролик, с озвучкой самого сити-менеджера.

Надо признать, что сделан он был, как говорится, по-богатому: красочные картинки с образцово-показательными зонами отдыха, тут и там рабочие ремонтируют тротуары и дороги, «идет установка скамеек и урн в современном стиле», ну и так далее.

Ролик можно назвать скорее презентационным, рассчитанным на гостей столицы или потенциальных инвесторов. А злободневные, по-настоящему важные для города вопросы остались «за кадром».

Коммунисты против

Тем не менее, провластные депутаты приняли отчет «на ура». Против проголосовала только фракция КПРФ.

Ее лидер Валерия Стрекалова озвучила на сессии некоторые проблемы. В частности, в 2022 году город принял на баланс пассажирское автотранспортное предприятие, планировалось создать рабочую группу, чтобы обсудить еще в феврале вопросы оптимизации внутригородских перевозок, но она так ни разу и не собиралась. По крайней мере, с участием самой В. Стрекаловой.

Другая важная проблема – экологическая. Горожане не знают, куда сдавать опасные отходы (к ним относятся аккумуляторы, градусники, автомобильные покрышки, люминесцентные лампы и так далее). Нет ни порядка, ни системы в работе с ними со стороны управляющих компаний. Куда они их отвозят – непонятно. Очень серьезная точка общественного кипения – дорога к дачам в местечке Дырнос. Обещали горожанам ее обустроить, но работы не видно.

800 «авариек»

Свое слово сказала и столичная прокуратура, представившая информацию о состоянии законности на территории Сыктывкара в 2022 году. Всего было выявлено 2313 нарушений, в том числе 348 незаконных правовых актов, на которые принесены протесты.

Прокуратурой особо отмечены нарушения в жилищной сфере: «По сложившейся практике, органом местного самоуправления устанавливается весьма продолжительный и ничем объективно не обоснованный срок расселения – 2028 год, что существенно нарушает права граждан, которые вынуждены до окончания этого срока либо проживать в аварийном жилье, либо проживать в иных жилых помещениях, неся бремя дополнительных расходов, в том числе и по оплате съемного жилья…»

Прокурором Сыктывкара только в 2022 году столичному сити-менеджеру было принесено 16 протестов на незаконные постановления об установлении неразумного срока расселения аварийных многоквартирных домов, из которых только в двух случаях требования прокурора были удовлетворены, в 14 случаях протест необоснованно отклонялся. Сей факт вынудил прокурора обратиться в суд с заявлением о признании действий (бездействия) должностного лица незаконными.

Всего на территории Сыктывкара находится более 800 аварийных многоквартирных домов, сроки расселения которых уходят «за горизонт» – 2027-2028 годы.

Наказать за бездействие

Вызывает озабоченность прокуратуры и ситуация с длительным неисполнением столичной администрацией судебных решений, вынесенных еще начиная с 2012 года. Так, в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств на принудительном исполнении находится 63 исполнительных производства неимущественного характера, из них 60 производств – о приведении в нормативное состояние дорог и уличной сети.

За бездействие администрация наказывалась штрафами. В прошлом году было выписано 18 протоколов на общую сумму в 830 тысяч рублей. При этом назначенные административные наказания должником также не исполняются в законные сроки, что влечет повторное привлечение должника к административной ответственности (составлено 17 протоколов на сумму 1 млн 340 тысяч рублей).

И кто в итоге выплатит 2 млн 170 тысяч рублей штрафа? Уж точно не чиновники, а налогоплательщики, то есть сами горожане.

Острой проблемой продолжает оставаться ситуация с содержанием улично-дорожной сети. Муниципальное казенное предприятие «Дорожное хозяйство» длительное время не обеспечено достаточным количеством снегоуборочной техники, а также необходимым штатом работников. В 2023 году в связи с износом под списание попадает 57 из 135 единиц техники. Вопрос обновления парка не решается. Также не решен вопрос об организации площадки для складирования снега. В зимний период снег с проезжей части вывозится на полигон твердых бытовых отходов с размещением на платной основе.

«Орбита» волнуется

Вновь нарастает напряженность вокруг последнего крупного незастроенного земельного участка в столичном микрорайоне «Орбита». Появилась информация, что там в ближайшее время могут начаться работы по возведению многоэтажной жилой «коробки». С 2017 года жители густонаселенного спального района ведут борьбу за обустройство сквера или зоны отдыха на территории, которую изуродовали точечной застройкой вороватые чиновники и местечковые олигархи.

Но чиновникам не нужен сквер, им нужна коммерческая «коробка», хотя первоначально там планировали построить культурно-спортивный комплекс.

Из-за точечной застройки «Орбита» фактически превратилась в «бетонный мешок». В районе, где проживает уже более 60 тысяч жителей, нет ни одной полноценной рекреационной зоны.

Вообще, поразительная картина получается. Президент страны в своих «майских указах» прописал важность создания комфортных условий для проживания россиян, чтобы было много зелени и спортивных площадок. А власти Сыктывкара все делают с точностью до наоборот.

Сергей МОРОХИН.