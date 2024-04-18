Скотник избил доярку (Криминал от 19 апреля)

34-летний мужчина, работавший скотником на ферме СПК «Княжпогостский», разозлился на доярку, попросившую его убрать навоз.

Он ударил женщину кулаком в лицо и ногой по спине и затем швырнул в нее металлический предмет. В результате доярка получила телесные повреждения, а скотник затем предстал перед судом, который назначил ему наказание: 7 месяцев ограничения свободы.

Вторжение в частную жизнь

Несовершеннолетний сыктывкарец предстанет перед судом за распространение интимных фото своей знакомой.

Молодой человек без согласия своей несовершеннолетней приятельницы отправил ее фотографии в нижнем белье другой своей знакомой в соцсети «ВКонтакте». Впоследствии потерпевшая пояснила, что ранее она встречалась с этим парнем. Он неоднократно просил отправить ему фотографии интимного характера, но девушка отказывалась. И тогда сыктывкарец пригрозил, что расскажет о их взаимоотношениях ее родителям, поэтому девушка сдалась и отправила ему свои фото.

Без видимых причин

Сыктывкарец сломал зеркала чужой иномарки, причинив ущерб владельцу авто на 25 тысяч рублей.

Хозяин автомобиля Peugeot обнаружил утром, что у его машины, припаркованной во дворе дома, сломаны наружные зеркала заднего вида. Он обратился в дежурную часть, и полицейские нашли нарушителя. Им оказался 25-летний парень, который не смог объяснить причины своего агрессивного поведения, сославшись на то, что был пьян. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сдавал спортзал в аренду

Экс-сотрудника УГТУ будут судить за самоуправство.

Бывший руководитель отдела по развитию студенческого спорта Ухтинского технического университета без заключения договора предоставил в пользование зал учебно-спортивного комплекса вуза для проведения групповых тренировочных занятий и получил за это 287 тысяч рублей. В ходе расследования фигурант признал вину.

Кровавая драма на охоте

Прилузский районный суд вынес приговор охотнику, застрелившему своего напарника по ошибке.

Во время групповой охоты на лося в условиях плохой видимости мужчина произвел выстрел в напарника, будучи уверенным, что это сохатый. Пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. 15 апреля суд вынес приговор: подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Одновременно удовлетворен гражданский иск супруги погибшего, в пользу которой и ее несовершеннолетних детей с подсудимого взыскана компенсация морального вреда – 2 700 000 рублей.

Бутылкой по голове

72-летний пенсионер умер по вине супруги. Трагедия случилась осенью прошлого года в Сосногорске.

66-летняя женщина в ходе очередной ссоры со своим пьяным супругом схватила бутылку из-под водки и с силой ударила супруга по голове. Через некоторое время он скончался. О смерти потерпевшего женщина сообщила в полицию спустя сутки после того, как сама протрезвела. Вину в содеянном она признала частично, настаивая, что не ударяла, а просто бросила бутылку в его сторону. По решению суда ближайшие 6 лет она проведет в колонии общего режима.