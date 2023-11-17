Просто удивительно, как наши чиновники умудряются вот так запросто усложнять жизнь жителям сельской глубинки. На разных уровнях власти все лето и осень обсуждались вопросы с доставкой дров жителям Припечорья, а в итоге вышел пшик.

Разобрали сараи

Еще в апреле этого года жители села Приуральское, где проживает три сотни человек, стали бить тревогу из-за необеспечения их твердым топливом – дровами, углем. Фактически власть сама толкала их на противозаконные действия, понуждала заниматься незаконной рубкой леса, чтобы элементарно выживать.

Вот что писали местные депутаты в своем обращении от имени сельчан: «Что нам делать в сложившейся ситуации, если у всех печное отопление, а делянки на вырубку для самозаготовки не выделяют, так же как и заказанные дрова, по заявкам с 2021 года, сделанным в администрацию МР «Печора», люди тоже не могут получить. Ветряк вокруг села уже весь собрали, сараи, которые могли, на дрова уже разобрали. Многие дома на зиму 2023-2024 гг. не обеспечены дровами и, значит, обречены на вымерзание…»

Еще в обращении упоминался молодой фельдшер, которого так ждали в селе, но ему вряд ли захочется жить в таких кошмарных условиях. А чем отапливать школу?

Серов сказал: нет проблем

К решению проблемы подключились общественники, депутаты, надзорные органы, средства массовой информации.

Печорская межрайонная прокуратура внесла в районную администрацию представление об устранении нарушений законодательства. Летом экс-глава Печорского района Валерий Серов (30 сентября он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере) и глава села Приуральское Владимир Есев тогда публично заявили, что проблем никаких нет, а виноваты во всем сами жители, которые вовремя не подают заявки на обеспечение дровами.

Заметим, что к решению проблемы с дровами в отдельно взятом населенном пункте была подключена вся вертикаль власти – от главы Коми Владимира Уйбы, который дал соответствующее поручение региональному правительству, до сельского управленческого звена. А что в результате?

Гнилье выбросили на берег

В Приуральское все же доставили дрова баржей по Печоре, но они оказались никому не нужны, поскольку то, что было завезено, товаром нельзя назвать – в основном там было гнилье, за которое люди просто отказываются платить свои кровные.

– Мало того, что завезли гнилье, так его просто выкинули на берег в полукилометре от села, – говорит депутат Совета Печорского района Алексей Громов. – Замечу, что доставка до каждого двора заложена в тариф. Если поставщики до конца года не выполнят свои обязательства по договору, то люди окажутся в критическом положении. По реке доставка дров будет уже невозможна, а по зимнику еще рано.

Также депутат обратил внимание на то, что с аналогичной проблемой также столкнулись жители других населенных пунктов Припечорья – Кедровый Шор, Медвежская и Бызовая.

Сергей ПАВЛОВ.