Срубили Красавицу (Блиц от 3 декабря)

Главную елку для Сыктывкара привезут из Корткеросского района.

В столице Коми началась подготовка к Новому году. Ель для Стефановской площади нашли недалеко от села Нившера. Ее высота – около 22 метров. Всего к Новому году в Сыктывкаре украсят 13 площадок. На оформление новогодних городков мэрия готова потратить 9 млн рублей.

Емвой теперь «рулит» Шахов

Новым руководителем администрации Емвы стал Василий Шахов. На этом посту он сменил Андрея Котова, которого в августе отстранили от работы по подозрению в том, что он сел за руль авто в пьяном виде.

Василию Шахову 61 год. Родом он из деревни Весляна Княжпогостского района. По первому образованию – инженер-электрик, по второму – менеджер. Последнее место работы – госинспектор Печорского межрегионального управления Ростехнадзора.

Гулять – только в наморднике

В Ухте суд запретил неконтролируемый выгул собак.

Жительница Ухты заявила иск к соседке по дому, требуя обязать ее выгуливать собак в намордниках, с поводком, а также запретить их нахождение в помещениях общего пользования подъезда многоквартирного дома (на лестничных площадках, чердаках, подвалах и коридорах). Суд согласился с истицей, что неконтролируемый выгул собак недопустим.

С милого Севера

В Коми в очереди на переселение из районов Крайнего Севера числятся 4607 семей.

Из федерального бюджета на социальные выплаты в этом году республика получила 443,3 млн рублей. То есть заветные выплаты получили 177 семей. Планируется, что в 2022-м на эти цели Коми получит 578,3 млн рублей. Выехать «с северов» смогут примерно 220 семей. Такие цифры озвучил глава Коми Владимир Уйба во время своего прямого телеэфира 30 ноября.

Справку хочу, не сдавая мочу!

Согласно приказу Минздрава РФ, с 1 марта 2022 года медсправки будут выдавать по новым правилам.

Водителям, которым потребовалась справка для получения из-за истечения срока действия водительского удостоверения, а также кандидатам в водители, у которых нет признаков алкоголизма или наркомании, сдавать анализы не придется.

Покусилась на честь Фемиды

20-летней устькуломке добавили срок за неуважение к суду.

Сельская жительница оказалась на скамье подсудимых за другое, более серьезное преступление. Во время судебного заседания она вела себя дерзко и в нецензурной форме унижала потерпевшую, не реагируя на замечания судьи. В результате к ее основному наказанию добавился еще один месяц лишения свободы – за неуважение к судопроизводству.

Омикрон несет новые угрозы

Роспотребнадзор снизил срок действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов.

По словам главы ведомства Анны Поповой, такое решение было принято из-за особенностей омикрон-штамма, который пока в России не выявлен. По ее словам, новый штамм вызывает серьезные опасения. Помимо прочего, она посоветовала россиянам провести новогодние праздники в России, так как за рубежом существует риск заразиться новой инфекцией.

Зимовка теперь – на связи

В койгородском поселке Зимовка, что находится в 35 км от райцентра, появилась мобильная связь.

1 декабря в поселке была торжественно запущена базовая станция сотовой связи. В Зимовке проживает около ста человек, здесь есть школа, детсад, ФАП и магазин.

Готовь сани летом

Новая снегоходная техника в ближайшее время будет направлена для содержания лыжных трасс в Усть-Цилемском районе.

По результатам аукциона на получение грантов на поощрение муниципальных районов «Центр физкультуры, спорта и туризма» Усть-Цилемского района заключил контракт на поставку пяти «Буранов». Снегоходы приобретены и в ближайшее время будут направлены для содержания лыжных трасс в сельские поселения Замежная, Коровий Ручей, Хабариха и Усть-Цильма.

«Потеряшка» нашлась

В Сосногорске полицейским удалось найти 14-летнюю девочку, которая пропала несколько дней назад.

28 ноября девочка-подросток ушла из дома и перестала выходить на связь, начались ее поиски. 2 декабря сотрудники полиции сообщили, что она найдена. Подробности не разглашаются.

Старушка звала на помощь

89-летней ухтинке понадобилась помощь сотрудников аварийно-спасательного отряда.

30 ноября одинокая пенсионерка оказалась в отчаянном положении – у женщины отказали ноги. Ползком она добралась до двери и стала стучать в нее тростью, чтобы привлечь внимание. Соседи позвонили спасателям, которые помогли старушке и затем вызвали «скорую».

Виртуальный криминал

28-летний ухтинец получил срок за развратные действия в отношении 9 девочек-подростков.

Мужчина виртуально знакомился со школьницами в социальной сети «ВКонтакте» и других популярных мессенджерах, называясь чужим именем. Затем вел с ними переписку, предлагал сфотографироваться для него в обнаженном виде. Суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима.

За один удар – 9 лет тюрьмы

1 декабря суд вынес приговор сыктывкарцу, совершившему тяжкое преступление. Особенность этого дела в том, что его рассматривала коллегия присяжных, а это нынче большая редкость.

Фабула дела проста. В Лесозаводском районе Сыктывкара, возле закусочной «Прага», повздорили пьяные мужики. Один из них ударил другого в туловище. Потасовка закончилась трагически – в тот же день потерпевший скончался в больнице. Присяжные признали, что драчун виновен, а суд определил ему наказание – 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.