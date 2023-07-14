Кто-нибудь знает, сколько несанкционированных свалок находится на территории Коми? Можно сказать только одно – неизвестно. Все имеющиеся официальные данные – не более чем фикция. Следующая история – тому подтверждение.

Цифры «с потолка»

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, на ноябрь 2022 года в регионе насчитывалось 226 стихийных свалок. Больше всего таких объектов зафиксировано в Сыктывкаре, Ухте и Сысольском районе.

В то же время у Федеральной службы по надзору в сфере природопользования другая цифра. Там насчитали 540 незаконных свалок в Коми, за год их число возросло на 70. Мы входим в пятерку самых неблагополучных российских регионов по этой части. Хуже только ситуация оценивается в Башкортостане, Бурятии, Оренбургской и Астраханской областях.

Конечно, возникает законный вопрос: как два государственных ведомства ведут подсчет, если цифры разнятся столь значительно?

А лес-то где?

На самом деле количество несанкционированных свалок в Коми гораздо больше даже той цифры, которую дает Росприроднадзор. Тому пример – история со стихийной свалкой в районе поселка Язель (Сыктывдинский район), которая не фигурирует ни в каких отчетах.

Начиная с 2016 года, гражданские активисты пытаются привлечь внимание госорганов к этому вопиющему случаю – на месте вырубленного беломошника фактически образовалось болото, поскольку работы по рекультивации территории не были произведены. На месте бывшего песчаного карьера сейчас уже должен был расти молодой лес.

Однако те же государственные органы утверждают, что никакой незаконной свалки в районе Язеля сегодня нет и никогда не было. Все работы по ликвидации последствий от разработки песчаных карьеров на территории 7,5 гектара были проведены, хотя к ним даже никто не приступал.

Позорные отписки

Об этой стихийной свалке «Трибуна» пишет уже 7 лет, начиная с 2016 года. Во всех публикациях «весомо, грубо, зримо» показаны механизмы превращения по сути заповедных мест, где жители Сыктывкара и Сыктывдинского района традиционно собирали грибы и ягоды, в болотистую местность. И все ради какого-то строительного песка.

10 июля в адрес прокурора Коми Николая Егорова было направлено очередное обращение от депутата Совета села Часово Сыктывдинского района, общественного инспектора по охране окружающей среды Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Коми и Ненецкому автономному округу Евгения Потолицына.

Здесь надо внести уточнение: в 2022 году гражданский активист уже обращался к прокурору Коми и получил ответ, из которого следовало, что судебные решения по ликвидации стихийной свалки компанией «СевЛесПил» на месте песчаного карьера «Кэччойягский» исполнены, что подтверждается соответствующими документами, в том числе от судебных приставов Сыктывдинского района и Минприроды Коми.

Это тот самый случай, когда надзорному органу подсунули документы проверок, не соответствующие реальному положению дел.

Есть подозрение, что ни чиновники, ни судебные приставы даже не выезжали на место стихийной свалки, просто решили ограничиться какой-то позорной отпиской.

Привезли и закопали

В обращении Евгения Потолицына отмечается, что 7 июля этого года была проведена выездная проверка с участием представителей природоохранной прокуратуры Сыктывкара, прокуратуры Сыктывдинского района, сотрудников Росприроднадзора, общественных инспекторов по охране окружающей среды.

После вскрытия грунта при помощи экскаватора было задокументировано наличие на месте бывшего песчаного карьера обычной стихийной свалки. То есть сюда просто длительное время свозились и закапывались опасные отходы лесопиления, в основном опилки.

«Таким образом, выездной проверкой установлено, что свалка не ликвидирована, а продукты лесопиления не уничтожены способом, установленным решением Сыктывкарского городского суда от 3 ноября 2017 года. Соответственно, исполнительное производство прекращено (окончено) неправомерно, решение суда не исполнено. Окружающей среде причинен крупный вред, а восстановление природных ресурсов путем рекультивации карьера не завершено», – подчеркивает в своем обращении к прокурору Евгений Потолицын.

Если завтра – пожар?

На самом деле ситуация гораздо хуже, чем кажется. Первые фото с заболоченной местностью, тянущейся к горизонту, на месте беломошника были сделаны еще в том же 2017 году. С тех пор ничего не изменилось. Захоронение опасных отходов, проведенное под видом «рекультивации» (мусор лишь чуток прикопали), все прошедшие годы никто даже не пытался ликвидировать.

Нет никакой уверенности в том, что ситуация изменится после июльского осмотра загаженной коммерсантами территории. Нынешней бюрократической машине все равно, что происходит с окружающей средой.

На свежем июльском фото с выемкой грунта при помощи экскаватора однородный мусор легко можно спутать с песком. Действительно, прошедшие годы нисколько не повлияли на качество легковоспламеняющихся отходов лесопиления. То есть в засушливое лето они могут стать причиной пожара. Только это уже будет не стихийный пожар, а рукотворный.

Сергей МОРОХИН.