В конце прошлой недели было распространено видео, на котором глава администрации Сыктывкара Владимир Голдин эмоционально комментирует демонтаж нескольких металлических столбиков в районе озера Шойкир, рядом с поселком Максаковка, входящим в столичный городской округ. Что же там такое произошло, раз понадобилось проводить телевизионную «спецоперацию»?

Образцовая модель

Озеро Шойкир и прилегающая к нему местность всегда были излюбленным местом отдыха у максаковцев, сюда любят приезжать и жители из других районов столицы.

Максаковцы обустроили на озере, которое подпитывается лесными ручьями, не испорченными соседством с промышленными объектами, песчаный пляж. Местные жители постоянно следят за чистотой и порядком в прибрежной зоне, ведут регулярную уборку лесного массива, где они собирают грибы и ягоды. А зимой и летом на самом озере можно увидеть рыбаков. Кроме того, здесь произрастают краснокнижные растения, которые находятся под защитой государства.

Одним словом, зону отдыха в районе озера Шойкир можно считать образцовой моделью обустройства общественной территории, причем без привлечения каких-либо средств от бизнеса или бюджета.

И здесь надо сделать одно немаловажное дополнение – у озера Шойкир нет альтернативы. Больше в Максаковке нет мест, где можно обустроить еще одну зону отдыха у воды.

Тихой сапой

Что сделала столичная администрация? Она тихой сапой провела электронные торги, на которые был выставлен земельный участок – более 13 тысяч квадратных метров возле озера Шойкир. Чиновники отдали в долгосрочную аренду за 1 миллион 16 тысяч 333 рубля территорию, которую облагораживали несколько поколений жителей Максаковки.

Причем сделано это было довольно нагло и вызывающе. Чиновники даже не поинтересовались мнением людей, просто поставили их перед фактом – на месте вашей общественной рекреационной зоны теперь будут обустроены домики и баньки. Собираетесь отдыхать здесь как прежде? Нет проблем! Только за это теперь вы будете платить деньги!

Начали с забора

Свою деятельность коммерсанты начали с возведения забора, того самого, который начали спешно под телекамеру демонтировать в присутствии градоначальника. Мало того, что забор делает запретной для простых людей традиционную зону отдыха, так он еще отгораживает от воды спецтехнику, которая в экстренных случаях может понадобиться тем же пожарным.

От Владимира Голдина жители Максаковки до сих пор так и не услышали каких-то внятных объяснений случившемуся. Речь пока что идет о приостановке работ у озера. Видимо, у мэра нет желания встречаться с людьми напрямую и подробно рассказывать им о своих планах.

Впрочем, форма общения чиновников с жителями в основном через официальные средства массовой информации или соцсети стала уже привычной. Хотя это нельзя считать нормой, если мы говорим о демократическом государстве.

Вообще, «государевым слугам» с признаками антропофобии лучше задуматься о более спокойном месте работы, желательно подальше от людей.

Готовы на крайние меры

В отличие от столичных чиновников, никаких комплексов, связанных с общением с рядовыми гражданами, нет у депутата Госдумы России от Коми Олега Михайлова. На встречу с ним возле озера Шойкир 21 января пришло около 150 человек. Собравшиеся эмоционально поговорили о наболевшем. Судя по настрою жителей Максаковки, никакой коммерческой деятельности в районе озера Шойкир они не допустят, готовы будут пойти даже на самые крайние меры.

По мнению Олега Михайлова, свою оценку этой скандальной истории должны дать надзорные органы, сам он будет держать ситуацию на депутатском

контроле.

До конца января продолжится сбор подписей среди сыктывкарцев против недопущения коммерциализации озера Шойкир. Если бизнес хочет развивать туристическую сферу, то для этого можно подыскать и другие места, считают жители Максаковки.

Сергей МОРОХИН.