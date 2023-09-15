Свои долги мы вам прощаем? В противопожарной службе Коми 13 лет «химичили» с надбавками к зарплатам

Считается, что в государственных структурах, где каждый рубль под «микроскопом», уж точно соблюдают законность и порядок при начислении зарплат. Однако это далеко не так, что подтверждают результаты проверки Контрольно-счетной палаты Коми противопожарной службы.

КСП проверила использование средств, выделенных в 2017 году из республиканского бюджета государственному казенному учреждению «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (далее – Учреждение) на осуществление выплат компенсационного характера в связи с работой с вредными или опасными условиями труда, а также при режиме сокращенной продолжительности рабочего времени.

Путин им не указ

Еще в 2008 году Владимир Путин подписал постановление о закреплении льгот для работников противопожарной службы: сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных дней, повышение оплаты труда – не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Но это «руководство к действию» от первого лица государства, как следует из отчета КСП, в Коми было проигнорировано. Хотя речь идет не о частном кармане, а о бюджетных деньгах, которые должны были выплачиваться, как того требует действующее законодательство.

Конечно, правительство Коми в свое время приняло (фактически продублировало), как и положено, региональное постановление по льготам и выплатам за особые условия труда работникам Учреждения, но без какой-либо конкретики. То есть постановление формально есть, а денег под него нет. Вопрос с выплатами «от Путина» не стало поднимать и руководство противопожарной службы. А ведь оно было прямо заинтересовано в улучшении условий оплаты труда подчиненных.

За это время «сгорел» миллиард

О ненадлежащем исполнении своих обязанностей руководством противопожарной службы и их кураторами в органах исполнительной власти Республики Коми «Трибуна» писала еще несколько лет назад. Публикация вызвала резонанс, после чего была восстановлена справедливость. Только есть один большой минус: положенные выплаты стали производиться в полном объеме, лишь начиная с 2022 года. Выходит, о других долгах надо забыть? А то, что нарушались положения Трудового кодекса, так срок давности по привлечению к административной ответственности по указанным выше правонарушениям уже истек, констатирует КСП Коми.

По подсчетам работников Учреждения, им родная организация ежегодно недоплачивала примерно по 100 тысяч рублей – каждому. Учитывая штатную численность организации – это порядка 1200 действующих сотрудников (сколько пенсионеров и уволившихся, начиная с 2009 года никто не подсчитывал) и значительный по времени срок игнорирования постановления, подписанного Владимиром Путиным, сумма невыплат по заработной плате и льготам «убегает» далеко за миллиард рублей!

Бардак заказывали?

Проверка Контрольно-счетной палаты Коми была внеплановой. По словам председателя первичной профсоюзной организации Управления противопожарной службы и гражданской защиты Евгения Потолицына, в мае этого года обратился он с заявлением к главному федеральному инспектору по Республике Коми, руководителю приемной президента РФ в РК Михаилу Тырину, в котором указал факты нарушений трудового законодательства и штатно-финансовой дисциплины в Учреждении.

Теперь эти факты подтверждены КСП Коми. Но вопросы остались.

Основные из них, по мнению Евгения Потолицына, следующие: кому было выгодно нарушать трудовое законодательство в течение 13 лет и штатно-финансовую дисциплину? Для чего принимались на работу пожарные на не утвержденные штатным расписанием должности? Для чего надо было выплачивать сомнительные премии вместо положенных по закону компенсаций? Из каких средств формировался премиальный фонд для таких выплат и между кем и как он распределялся?

Также Евгений Васильевич отмечает, что, несмотря на очевидные и систематические нарушения, тот же руководитель отдела кадров по-прежнему остается на своем месте. Удивляет его и тот факт, что столь длительное время не осуществлялся должный контроль за деятельностью подведомственного учреждения Комитетом Республики Коми ГО и ЧС в части соблюдения трудового законодательства.

Щекотливая ситуация

Добавим, что Комитет Республики Коми ГО и ЧС сам является «подведомственным учреждением» регионального правительства. По большому счету оно также должно нести ответственность за тот бардак, который был искусственно создан в одной из ключевых государственных структур, отвечающих за покой и благополучие граждан.

И еще сложно представить, как республиканские власти будут выходить из столь щекотливой ситуации. Ведь накопленные долги надо как-то возвращать людям, они не виноваты в том, что у нас такие нерадивые чиновники, – это если говорить о справедливости. Но только где взять средства?

Сергей МОРОХИН.