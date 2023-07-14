В самом конце 1950-х годов село Тентюково стало частью столицы Коми, превратившись в одноименную улицу, протянувшуюся на 4,5 километра вдоль рек Сысола и Вычегда.

В XIX веке по числу жителей Тентюково превышало город Усть-Сысольск и таило в себе немало загадок и мистических историй.

Эти истории рассказал на одной из экскурсий в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» краевед Вячеслав Слюсарев.

Была ли крепость?

Тентюково как единое селение образовалось далеко не сразу. В течение столетий на этом месте вдоль Яренского тракта возникали и исчезали многочисленные починки, деревеньки и слободки. В 1586 году их обнаружили и описали дьяк Иван Огарев и подъячий Филипп Юрьев, отправленные Борисом Годуновым и царем Федором Иоанновичем в Коми край, чтобы произвести учет податного мужского населения и подлежащих налогообложению хозяйств. Кроме этих поселений государевы посланцы отметили и погост Усть-Сысола, ставший спустя почти два столетия городом Усть-Сысольском.

Поселений возле погоста было немного – починки Каменистый, Каменный, Боровинка, Иванка Вежова и деревня Петровская. Починками в те годы называли совсем крохотные селения, как правило, с одним или двумя дворами. В Каменистом вообще не было ни одного жителя, а упомянут он лишь потому, что там находился пустой двор, владелец которого «сшол безвестно».

Впоследствии починки разрастались, превращаясь в полноценные деревни со своими названиями, порой загадочными. Например, Изкар, что в переводе с коми может означать «каменный город» или «каменная крепость». Располагалось это селение примерно на пересечении нынешних улиц Крупской и Тентюковской, где до недавнего времени стояли лишь одни деревянные дома.

Конечно, город здесь появиться не мог. Так неужели рядом с Усть-Сысольском стояла каменная крепость? И от каких врагов она должна была обороняться?

На самом же деле никакой крепости на территории Изкара не было. Образовалась деревня от починка Каменный, который, вероятно, стоял на каменистой почве. А слово «кар» может иметь и другие значения, например, место, где живут люди. Кстати, среди его обитателей были и крестьяне Сухановы, ставшие затем купцами, добившимися присвоения погосту на Сысоле статуса города.

В 1930-е годы деревня Изкар вошла в состав Тентюковского сельсовета, но ее название сохранилось в одной из автобусных остановок и маленькой частной гостинице.

Хранимое Богородицей

Селение Тентюково располагалось, подобно Риму, Константинополю и Москве, на холмах, только трудно сказать, было ли их семь, восемь или десять. Тентюковцы порой наделяли их мистическими свойствами.

Русский писатель-народник Павел Засодимский в своем очерке «Лесное царство», опубликованном в журнале «Слово» в 1878 году, отметил: «20 июня 1877 года над Усть-Сысольским уездом пронеслась страшная буря с громом и молнией, которая принесла большие разрушения. Тентюково осталось целым, буря прошла мимо. По преданию, Тентюково находится на холме Богородицы, поэтому все бедствия проходят мимо этого местечка».

Местные жители холмы называли горами. Самая известная из них – Матрос-гора – находилась на нынешнем перекрестке улиц Тентюковской и Петрозаводской. Свое название она получила потому, что на этом холме стоял дом участника русско-японской войны, матроса российского флота Ивана Тентюкова. Постепенно гору спрямили, и теперь здесь остался лишь небольшой подъем.

Неподалеку от Матрос-горы возвышалась Цыганская горка. С чем связан этот топоним – неизвестно. Можно лишь предположить, что некогда здесь останавливался цыганский табор, хотя самое известное место, где они любили располагаться, – это Красная гора, которую хорошо видно с высокого берега Сысолы в районе Кировского парка.

Письти-иконописец

Жители селений на территории Тентюково, как и почти все коми население, занимались главным образом земледелием, животноводством, а также охотой и рыболовством. Дополнительный доход приносили заготовка и продажа дров. Однако среди местных жителей было немало гончаров и плотников. В конце ХIХ века во всем Тентюково насчитывалось семь дегтекурных и пять кожевенных фабрик, правда, небольших по размеру.

Но были среди тентюковцев и представители уникальных профессий. К ним можно отнести жителя селения Антон-грезд (деревня Антона), находившегося рядом с Матрос-горой, Колю Сорвачева по прозвищу Письти. Это был самостоятельный хозяин с большим двором. Он, как и все, держал скот, но при этом писал иконы на заказ. А прославился Сорвачев главным образом тем, что делал детям прививки от оспы.

Оспу коми называли словом «письти», поэтому-то животновод, иконописец и по совместительству лекарь получил такое прозвище.

Блаженный пророк

В районе нынешней «Орбиты» находилась слободка Нижний конец, также вошедшая в состав Тентюковского сельсовета. В 1930-е годы самым знаменитым ее жителем был юродивый Александр Сорвачев по прозвищу Тентюковский. Он был инвалидом с детства, ходить не мог, только ползал. Но при этом обладал даром пророчества, а потому к нему не зарастала народная тропа.

Газета «Эском» приводит такие его предсказания: «Будет большая война. Много-много погибнет людей. Схватятся два одинаковых петуха. Победит красный петух». «Твой муж не будет скоро освобожден из лагеря, но идет человек, который освободит всех людей, брошенных в тюрьмы коммунистами». «Откроются все церкви, запоют хором молитвы, не вместят храмы верующих – так их станет много».

Юродивого почитали, часто просили о помощи, о поиске пропавших. Он мог сказать женщине, чей муж был арестован в годы «большого террора», жив он или нет. Или подсказывал, где находятся пропавшие ценности.

Самое интересное предсказание касается скорого конца света. Он говорил, что прилетит большая красная птица и весь город сожжет. К счастью, это пророчество пока не сбылось.

Конец юродивого был печален. 17 января 1942 года местное НКВД завело дело «По обвинению Сорвачева А.Е. в преступлении по ст. 58, п. 10, ч. 2 УК РСФСР». Там говорилось: «Сорвачев А.Е., 1889 года рождения, проживает в Тентюково, 6/10, дом – 105. Будучи враждебно настроен к советской власти, являясь религиозным фанатиком, на протяжении ряда лет ведет антисоветскую агитацию среди населения Сыктывкара, заявляя о неизбежной гибели советской власти, распространяет слухи о поражении в войне».

После ареста блаженный бесследно исчез. Официально его приговорили к пожизненному принудительному лечению в психиатрической больнице. Однако ходили разные версии его преждевременного ухода из жизни: то ли его утопили в Вычегде, то ли расстреляли во дворе дома, некогда принадлежавшего купчихе Суворовой и ставшего внутренней тюрьмой НКВД.

Закат Тентюково

Имя всему селению дал Тентюков-грезд, означающий деревеньку, основанную человеком по фамилии Тентюков. Располагалась она неподалеку от слободки Нижний конец.

С этими поселениями связана одна местная легенда. Когда весь Нижний конец наряду с другими деревнями стали называть Тентюково, жители Тентюков-грезда обиделись и сами себя переименовали в Убор-грезд. По одной из версий, такое название выбрали в честь бабушки, которая любила убирать свой проулок, находившийся в этом селении.

Назвать точную дату рождения села Тентюково невозможно. Но есть дата его смерти – 3 января 1959 года, когда сельсовет упразднили и все селение административно подчинили городу. Какое-то время Тентюково продолжало оставаться сельской окраиной столицы Коми. Сыктывкарцы для краткости называли его Тентюки. А в последние полвека рядом с северной частью улицы вырос солидный микрорайон «Орбита».

Игорь БОБРАКОВ.

Посткриптум

«Большая сила» пригородного села

В 1930 году началась коллективизация, и в селе Тентюково создали первый колхоз «Ыджыд вын», что можно перевести как «Большая сила».

К октябрю 1934 года на территории Тентюковского сельсовета большевистская власть сумела коллективизировать 190 крестьянских хозяйств, и появилось еще два колхоза – имени Карла Маркса и имени Сталина. К 1956 году остался лишь колхоз имени Сталина, на основе которого много позже был создан совхоз «Пригородный». Агропромышленный комплекс с таким названием существует до сих пор. Он расположен на улице Тентюковской и снабжает жителей столицы Коми овощами и молочной продукцией.