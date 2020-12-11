Недавно на лентах республиканских информагентств появилась информация «Регоператор Севера через суд понуждает полигоны использовать весовой контроль». В ней сообщается, что организации, обслуживающие полигоны, отказываются использовать оборудование для измерения массы завозимых твердых коммунальных отходов.

В переводе с канцелярского это означает: измерения на полигонах до сих пор ведутся в кубометрах, а не в тоннах и килограммах, что затрудняет установление истинного тарифа на вывоз мусора.

«Мусорная афера»: порочная схема

Как не раз писала «Трибуна», это противоречие было заложено в самой Территориальной схеме обращения с ТКО. В результате неких «измерений» (цифры, похоже, были взяты с потолка), сделанных еще в 2016 г., общую массу отходов, образуемых на территории Коми, определили в 513 тысяч тонн. Реально же она меньше, как минимум, на 200 тысяч тонн.

Таким образом получается, что население республики все эти годы по сути регулярно платило за несуществующие отходы. Размеры этих чудовищных приписок впечатляют, но никто из организаторов «мусорной аферы» до сих пор не понес ни уголовной, ни хотя бы административной ответственности.

Не по факту, а «на глазок»

В результате долгих споров и по настоянию «Российского экологического оператора» («РЭО») «нормативная» цифра отходов в Коми снижена до 306 тыс. тонн. На прошедших «экологических толковищах», идущих уже целый месяц, региональный «мусорный» оператор вынужден был признать, что отходов в нашей республике в реальности образуется еще меньше.

Партнеры регоператора и экологи настаивают на пересмотре существующей Территориальной схемы. Однако фактически она не претерпела изменений. Так считает не только общественность, но и эксперты «РЭО».

Проанализировав представленный проект Территориальной схемы обращения с отходами в Коми на период до 2029 года, специалисты «РЭО» пришли к выводу, что проект «не в полной мере соответствует требованиям постановления правительства РФ «О разработке территориальных схем…».

Претензий много, но главная в том, что «электронная модель проекта, размещенная в открытом доступе, не отображает фактическую ситуацию обращения с ТКО на территории региона, т.к. содержит информацию только за 2016 год». Да и та, как указывалось на многочисленных форумах, взята не по факту, а принята по «московским лекалам», поскольку местных изысканий не проводилось.

Весь пар ушел в свисток

Как и в прошлом году, чиновники представили «переработанную» Терсхему менее чем за месяц до ее утверждения.

В результате нет четких ответов на главные вопросы, касающиеся устройства новых полигонов, сокращения расстояний вывозки, проведения измерений и корректировки мест временного сбора отходов, а также измерения вывезенного мусора. А ведь именно от этого зависит и тариф для населения за вывоз мусора.

Все предложения, которые озвучены во время общественных слушаний, могут быть учтены в лучшем случае уже через год. А прошедшие бурные дебаты на разных площадках оказались очередным сотрясением воздуха.

Нынешний же вариант Схемы по сути уже принят. Наши чиновники, по всей вероятности, ничего менять не намерены. К тому же, как отмечалось на заседании экологов ОНФ, в республике даже толком не определено ведомство, которое в дальнейшем будет заниматься «мусорной реформой».

Как в басне

Чтобы придать кампании по обсуждению Терсхемы «хотя бы законный вид и толк» (как в басне у Крылова про Волка и Ягненка), на первый план была выдвинута идея внедрения термоустановок на территории всего региона: в народе их уже обозвали «мусорными крематориями». Проще говоря, сделано все, чтобы заболтать существующие и нерешаемые проблемы, отвлечь внимание населения. И ведь это практически удалось!

В результате Терсхема остается практически неизменной, тариф, вероятно, тоже. Так что дебаты по поводу того, как измерять отходы – в кубах или тоннах, строить или не строить «мусорные крематории», – видимо, будут продолжаться еще долго…

Анатолий ПОЛЬКИН.



Нам пишут _______________________________________________________________________



Усть-Цильма – против.

Сельчане забраковали «мусорный» проект

Рассмотрев проект Территориальной схемы ТКО, актив села Усть-Цильма пришел к неутешительным выводам.

В Схеме «с потолка» просчитано накопление ТКО, не верно указано количество проживающих здесь людей, учреждений и предприятий, контейнерных площадок и мусорных баков. В проекте не нашлось места для внедрения системы раздельного сбора ТКО, захоронение которых запрещается (это 182 компонента). А их нужно собирать и перерабатывать. Это значит, что на территории Усть-Цилемского района этого делаться не будет. Другими словами, твердые коммунальные отходы без обработки будут либо сжигаться, либо закапываться, что противоречит самой идее «мусорной реформы».

В схеме указывается, что мусор будет вывозиться в соседний Ижемский район. Это затратно и вряд ли приведет к уменьшению тарифа, который платит население. А главное – проект Схемы по обращению с ТКО не направлен на экологическое благополучие населения. Хотя именно это должно быть приоритетом государственной политики в области обращения с отходами.

Вывод прост: Схема требует доработки и дальнейшего обсуждения. Принимать ее в таком виде нельзя.

Александр ЧУПРОВ,

депутат Совета муниципального района «Усть-Цилемский»,

член Комитета спасения Печоры.

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«Крематорий нам не нужен!» –

заявляют жители Мутного Материка

Новое правительство республики встало на позицию повсеместного внедрения так называемой термодеструкции отходов: дескать, этот метод наиболее приемлем.

На севере региона установку мусоросжигательных печей планируется провести в два этапа: в 2021-2022 годах поставить два объекта в Воркутинском районе и по одному в Усть-Цилемском и Печорском. Всего же по республике планируется поставить около двух десятков мусоросжигательных печей. Сейчас это мнение усиленно проталкивается через «общественные обсуждения».

В нашем районе также планируется поставить один «крематорий» – в Мутном Материке. Возникает вопрос: почему не в центре района, а на самой его окраине? Неужели из Усинска мусор повезут сюда – за сотни километров? Куда логичнее поставить эту «печку» где-то в центре района – уж в нашем-то пустынном крае найти такое место проблем не составит.

У наших жителей возникает простой вопрос: а не связано ли это с вредностью сжигания отходов? Выражу общее мнение жителей села: в Мутном Материке нет особой необходимости устанавливать «мусорный крематорий». А вот если будет организован сбор стеклотары и металлолома, как это было в советское время, то и мусора в селе будет мало. У нас в основном печное отопление, все, что горит, и так уходит в топку. Так что жители Мутного Материка категорически против реализации внедряемого правительством «ноу-хау» по строительству мусоросжигательной печи около нашего села. У нас и так в Припечорье экологическая ситуация оставляет желать лучшего.

Анатолий КАНЕВ,

Усинский район.