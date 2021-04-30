19 февраля с.г. в «Трибуне» была опубликована статья «Спасателям нужна помощь». Речь шла о конфликте сотрудников сыктывкарского аварийно-спасательного отряда со своим руководителем. Кроме того, спасатели жаловались на условия труда и слабое материальное обеспечение службы.

На публикацию немедленно отреагировал начальник Главного Управления МЧС России по Республике Коми А. Пархомович. Он ответил, что материалы в отношении и.о. начальника Государственного Автономного Учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» А. Корепанова направлены в Следственное Управление, а его кандидатура на должность начальника не согласована. Управление МЧС (федеральная структура) рекомендовала на должность руководителя другого соискателя — П. Шунина, профессионала с 20-ти летним стажем.

Ответил на нашу публикацию и республиканский Комитет по ГО и ЧС. Правда, ответил весьма расплывчато. А между тем ситуация в спасотряде если и изменилась, то не в лучшую сторону. 12 апреля с.г. А.Корепанов издал Приказ № 57-ОД, согласно которому положение спасателей существенно ухудшается. Сотрудников переводят на 8-часовой режим работы (хотя это практически не исполнимо). Допускается снижение выплат стимулирующего характера, при этом, по усмотрению начальника, ему разрешаются надбавки в размере 500%, тогда как спасателям – до 180%.

По мнению спасателей, председатель Комитета ГО и ЧС А. Бурцев не контролирует ситуацию в сыктывкарском отряде. Они задаются вопросом: ведает ли А.Бурцев о «скромной зарплате» А.Корепанова в 160 тысяч рублей, в то время, как у рядового спасателя (без командировок и работы в чрезвычайных условиях) она составляет от 30 до 40 тысяч рублей? Знает ли Комитет ГО и ЧС, что автопарк в сыктывкарском отряде за последнее время получил всего одну единицу техники, а имеющаяся не обновлялась годами? Ведь в ответе А.Бурцева утверждается, будто техники у спасателей даже выше нормы. Вот только какой нормы – на старье?

Теперь сыктывкарские спасатели поднимают и новые вопросы. Например, о том, почему деятельность отряда пытаются направить в коммерческое русло, и как реагирует на это руководство Комитета ГО и ЧС?

Евгений РОГАЦКИЙ.

адвокат, член Союза журналистов России, подполковник в отставке.