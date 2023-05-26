Николай Кочурин был личностью легендарной. Покоритель Севера, свидетель и участник грандиозных событий в Коми на протяжении нескольких десятилетий, он оставил заметный след в истории республики.



Николай Иванович приехал в Коми в 1956 году. Работал в строительном управлении № 6 треста «Воркуташахтострой», возглавлял СУ-18 комбината «Печоршахтострой». Возглавлял горком КПСС в Ухте, одно время был даже наставником Юрия Спиридонова, будущего главы Коми.

Именно Н. Кочурину принадлежит идея установки на горе Ветлосян памятника к 100-летию Ленина – 33-метровой металлоконструкции в виде головы вождя. Сегодня это одна из главных достопримечательностей Ухты, которую видят все прибывающие в город на поезде и, возможно, на самолете.

В то время Николай Николаевич возглавлял Ухтинский горком. Однажды он со своим младшим сыном отдыхал в Сочи, откуда на круизном пароходе отправлялся в Аджарию. Там, гуляя по Батуми, семья заметила на горе огромную голову Ленина. Кочурин сфотографировал Ильича, а вернувшись домой, в Ухту, отправил главного инженера местного проектного института в Батуми за чертежами. В собственных мемуарах Николай Николаевич писал:

«Мы стали искать место, где установить свой памятник… Решили установить его на Ветлосянской горе. Вырубили необходимый участок леса и установили голову Ленина. Трубы и металл выделили геологи, часть работ произвели газовики. Никаких разрешений на бумаге, конечно, не было, поэтому делали мы все молчком, не афишируя. Если бы сначала решили согласовать, то из этой затеи ничего бы не получилось. Первый секретарь обкома Иван Павлович Морозов узнал об этом, лишь когда все уже было готово. «Кто это придумал?» – спросил он меня. Я рассказал ему эту историю. «Ну, что с тобой делать?» – сказал Морозов. «Если я не прав – наказывайте», – ответил я. Понятно, что наказывать за открытие бюста Ленина к его 100-летию не этично, он просто отругал меня и сказал, чтобы больше я самодеятельностью не занимался».

Николай Николаевич Кочурин стоял у истоков создания землячества Коми в Москве. Более десяти лет (1991-2002 гг.) возглавлял Постоянное представительство республики при Президенте России. При нем было построено здание Постпредства на Волоколамском шоссе.

На память потомкам остались книги Николая Кочурина «Уроки покорения Севера», «Коми на поворотах истории», «Записки постпреда». Это своего рода летопись республики, ведь автор был свидетелем и участником бурного освоения природных ресурсов Севера в 60-70-х годах. В них яркие зарисовки о первых лицах Коми АССР (И. Морозове, В. Мельникове, Ю. Спиридонове), а также интересные подробности личных встреч с секретарем ЦК КПСС В. Долгих, Председателем Совмина СССР А. Косыгиным, Председателем Госплана СССР Н. Байбаковым и другими яркими фигурами минувшей эпохи.