Везет же некоторым! (Блиц от 16 февраля)

В новогодней лотерее повезло сразу пяти жителям Коми.

Как сообщает пресс-служба «Национальной лотереи», в новогоднем розыгрыше «Мечталлиона» по 1 миллиону рублей выиграли 453 участника, а еще четыре счастливчика разделили между собой суперприз – 100 миллионов. Среди новых миллионеров оказались и жители республики. Выигрышные билеты были куплены в отделениях «Почты России» и магазине «Магнит» в Сыктывкаре, селах Объячево, Межег, Выльгорт и Койгородок. Всего жители Коми выиграли в новогоднем тираже более 8 млн рублей.

В Казань – на крыльях

С мая по октябрь из Сыктывкара в Казань будут летать самолеты.

Компания «РусЛайн» составила летнее расписание вылетов. Авиарейсы из Сыктывкара в Казань будут выполняться по понедельникам и четвергам. Первый вылет ожидается 2 мая, последний – 24 октября. Стоимость билетов в одну сторону по спецтарифу (без багажа) составит 4191 рубль. Время в пути в Казань – 1 час 35 минут, в обратную сторону – 1 час 25 минут. Вылеты из Сыктывкара назначены на 23:10, из Татарстана – на 20:45.

«Лямпиаду» растянули

Гонки на охотничьих лыжах состоятся в нескольких районах республики.

23 февраля стартует месячник «Лямпиады». В селе Ертом Удорского района состоится 1-й этап, 3 марта в селе Объячево Прилузского района – 2-й этап и 9 марта в селе Хабариха Усть-Цилемского района – 3-й. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации национального вида спорта Коми Афанасий Габов. Сам чемпионат «Лямпиада» состоится 24 марта в селе Выльгорт на стадионе имени Раисы Сметаниной.

А говорят, мало получаем…

За прошлый год жители Коми сообща потратили почти 67 млрд рублей.

По данным Комистата, траты жителей Коми за год выросли почти на 8 млрд рублей по сравнению с 2022 годом. Заметнее всего (на 21%) увеличились расходы на юридические услуги – сумма расходов превысила 598 млн рублей. На втором месте по росту «поступлений» оказались учреждения культуры – 468 млн рублей, на третьем месте расходы на санатории – около 235 млн рублей. Немалую сумму, как выяснилось, жители Коми тратят в точках общественного питания. Только за декабрь прошлого года общие траты составили 15,2 млрд рублей.

Сборы с угольщиков

Правительство РФ изучает предложения Минфина об увеличении НДПИ на уголь.

По данным компетентных источников, ставку планируется повысить на 380 руб. на тонну уже с 1 апреля и до конца текущего года. Это, как считают в Минфине, должно решить проблему компенсации выпадающих доходов после отмены экспортной пошлины на уголь. По оценкам экспертов, рост НДПИ может принести бюджету 30-35 млрд руб. в квартал. Однако есть опасение, что на фоне падающих цен на уголь повышение НДПИ негативно скажется на рентабельности угольных компаний.

Академик отмечен наградой

За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу академик Михаил Рощевский награжден Орденом Почета.

Доктор биологических наук, один из организаторов Уральского отделения РАН и основатель Института физиологии Коми научного центра помимо ордена награжден также Благодарственным письмом Президента России. Напомним, Михаил Рощевский был также депутатом Верховного Совета Коми АССР и заместителем Председателя Президиума Верховного Совета Коми АССР. В марте ему исполнится 91 год.

Я бы в медики пошел…

С 1 марта медицинские работники получат дополнительные выплаты, пообещал на этой неделе Владимир Путин.

В городах с населением 50-100 тысяч человек врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал – 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие выплаты будут существенно выше: для врачей – 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 30 тысяч рублей. Кроме того, регионам дано указание – с 1 апреля повысить до 50% окладную часть заработной платы всех медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты.

Стоимость «квадрата»

В 14 муниципалитетах Коми среднерыночная стоимость жилья изменится.

Минстрой Коми разместил на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов проект приказа о средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на первый квартал 2024 года. Максимальная стоимость в размере 90 тыс. 893 рубля будет установлена в Сыктывкаре, Ухте и Сыктывдинском районе. Самая низкая стоимость будет применяться в Инте — 8 тыс. 938 рублей. Самое значительное изменение в денежном выражении произойдет по Прилузскому (плюс 18450 рублей) и Усть-Куломскому районам (плюс 9916 рублей). В Воркуте стоимость «квадрата» снизится на 1150 рублей, в Усинске – на 2083 рубля.

Говорите тише!

Жительница Троицко-Печорска убила шумного квартиранта.

В августе 2023 года 57-летняя женщина, находясь у себя дома, поссорилась со знакомым, которого на некоторое время пустила к себе жить. Квартирант слишком громко разговаривал по телефону, поэтому она взяла нож и ударила его в шею. От полученного ранения потерпевший скончался. Вину в содеянном женщина признала. К тому же ранее она была судима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Не прошло и года со дня ее освобождения из мест лишения свободы. Суд назначил ей наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. После освобождения она будет ограничена в свободе еще 1,5 года.

И снова – недобрые вести

За последние дни стало известно о гибели в ходе СВО девяти бойцов из Коми.

9 февраля в Сыктывкаре простились с подполковником Андреем Метелкиным. До участия в СВО он проживал в Сыктывкаре, служил в должности командира батальона. Также в зоне СВО погибли сыктывкарцы – гвардии рядовой Дмитрий Чечуй и рядовой Олег Ежиков, ефрейторы Валерий Райфшнайдер из поселка Жешарт и командир отделения десантно-штурмового взвода Анатолий Канев из Ижмы, рядовые Владимир Петров из поселка Кажим Койгородского района, Дмитрий Пестеров из поселка Приозерный Корткеросского района, Максим Супрун из Сосногорска, Валерий Сачук из Воркуты.