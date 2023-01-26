Владыка тоже попал (Блиц от 27января)

Украина ввела санкции против архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима. Всего же в новом санкционном списке 21 иерарх РПЦ.

Эти меры предусматривают блокировку личных активов, а также активов, которыми они могут распоряжаться через третьих лиц. В отношении архиепископа Питирима санкции будут действовать в течение 30 лет. Кстати, в 2005 г. Питирим защитил кандидатскую работу по новейшей истории Русской православной церкви в Киевской духовной академии.

Погибли наши земляки

Скорбный список погибших в ходе специальной военной операции пополнился тремя фамилиями.

Это рядовой запаса, ухтинец Роман Веремчук, который в мае прошлого года записался добровольцем, служил в составе 13-го отряда «БАРС». А также доброволец из Печоры Алексей Артюков и Александр Мальчушкин из поселка ДонаельУсть-Вымского района.

Этнофутурист против ЛВЗ

Сыктывкарский ликеро-водочный завод выплатит известному художнику денежную компенсацию.

Напомним, Юрий Лисовский посчитал, что дизайнер завода использовал для создания упаковки продукции СЛВЗ его картину «Сотворение мира». Завод свою вину отрицал, и художник обратился в суд. В декабре 2022 года Сыктывкарский суд удовлетворил требования истца. Завод обязали выплатить 90 тысяч рублей компенсации за нарушение авторского права, 25 тысяч рублей компенсации морального вреда и опубликовать на официальном сайте резолютивную часть решения по делу. Однако юристы завода подали апелляцию. Недавно Верховный суд Коми огласил вердикт: решение городского суда оставлено без изменений.

Люди уезжают и умирают

Комистат обновил данные о численности населения республики по итогам переписи 2021 года.

На 1 января 2022 года в Коми проживало 734,3 тыс. человек. Точных данных о численности населения на начало 2023 года еще нет. Но поскольку Комистат ежемесячно представлял оперативную информацию о смертности и миграции, БНК приводит свежие данные. За 10 месяцев прошлого года численность населения Коми сократилась, как минимум, на 6691 человека. Таким образом, на начало 2023 года в республике проживает менее 728 тыс. человек.

В погоне за медалями

На Республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной проходит чемпионат СЗФО по лыжным гонкам.

В соревнованиях участвуют более 170 спортсменов из девяти субъектов РФ. Сборная Коми – самая многочисленная. За медали чемпионата борются 70 лыжников. 25 января прошла индивидуальная гонка классическим стилем, 26 января – спринт. В субботу, 28 января, в программе самые зрелищные соревнования – эстафета. А в заключительный день, 29 января, спортсмены разыграют медали в личной гонке свободным стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

Неделя будет Большой

В республике дан официальный старт Всероссийскому Году педагога и наставника.

С 26 января по 3 февраля в республике пройдет Большая учительская неделя, в рамках которой состоятся различные мероприятия: открытые уроки и «золотые лекции», мастер-классы и методические мастерские, Школа классного руководителя, Чемпионат молодых педагогов по функциональной грамотности, видеомарафон и т.д.

В Коми 26 резидентов

В Коми уже 26 резидентов Арктической зоны. Недавно этот статус, дающий (в обмен на инвестиции) налоговые льготы, получил и проект «Кафе» в Воркуте.

Как сообщил министр экономического развития и промышленности Коми Евгений Пономаренко, запуск проекта позволит привлечь 2,32 млн руб. инвестиций и создать 19 новых рабочих мест.

В приют вернули не всех

Стало уже традицией, что во время сильных январских морозов сердобольные сыктывкарцы на несколько дней берут к себе на дом часть питомцев из приюта «Друг».

В этом году горожане временно приютили 37 животных. Но когда морозы закончились, в «собачье общежитие» вернули не всех. 12 бездомных собак обрели дом и хозяев.

Лишился прав и свободы

За езду в пьяном виде водитель получил срок и лишился автомобиля.

В Сыктывкаре мужчина, ранее уже судимый за управление транспортным средством в состоянии опьянения, ехал на автомобиле «Тойота Камри» по ул. Тентюковской и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на 3 года, а также конфисковал сам автомобиль. Верховный суд Коми оставил приговор в силе.

Спасибо соседям и спасателям

92-летняя ухтинка звала на помощь из-за закрытой двери.

Жители дома № 6 по переулку Чибьюский услышали утром, как за запертой дверью на помощь зовет женщина. Они вызвали полицию и спасателей, которые в течение 20 минут вскрыли входную дверь и обнаружили на полу женщину, которой требовалась медицинская помощь. Женщина госпитализирована.

Чиновников надо развивать

В рамках обучения служащих предлагается распределить 1,5 млн рублей на обеспечение профессионального развития кадров в системе государственного и муниципального управления.

А также почти 6 млн рублей – на реализацию основных и дополнительных профессиональных образовательных программ на базе Коми республиканской академии госслужбы и управления.

Витамины растут в цене

По данным Комистата, всего за одну неделю (с 17 по 23 января) свекла подорожала сразу на 10,1%. Прибавили в цене овощные консервы для детского питания – на 5,3%. На 4,7% выросла стоимость огурцов, на 4,6% – яблок, на 4,3% – репчатого лука.

Зато помидоры на этой неделе почему-то стали дешевле, причем сразу на 5,9%. Также стоит отметить, что снизилась цена на гречку на 3,5% и на капусту – на 3,4%.