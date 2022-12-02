Продолжительность жизни населения – это, пожалуй, главный показатель эффективной деятельности любого губернатора. Поэтому чиновники зачастую стараются приукрасить официальные цифры, которые никак не «бьются» с реальностью.

Загадки роста

В ноябре Министерство здравоохранения Коми представило государственную программу «Развитие здравоохранения». В ней, в частности, отмечается, что в 2021 году не были достигнуты плановые показатели по ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в Коми: цель – 68,9, факт – 68,3 года (женщины – 73,1 года, мужчины – 63,5 года).

Тем не менее, по итогам этого года Минздрав намерен достигнуть целевого показателя – 69,8 года, а к 2030 году – 77,08.

Правда, остается загадкой: за счет чего должна вырасти средняя продолжительность жизни граждан? Ведь уже девятый год подряд снижаются реальные доходы населения, ухудшаются показатели в экономике и социальной сфере. Причем эта тревожная тенденция, исходя из того, что бюджет региона на ближайшие три года будет дефицитным, не изменится в обозримом будущем.

Врачи разбегаются

Сам Минздрав констатирует, что на сегодняшний день в республике не хватает 510 врачей, свободными остаются 816 вакансий среднего медицинского персонала. Причем за 10 месяцев текущего года количество врачей сократилось еще на 98 человек!

И пока не видно оснований, что ситуация с кадрами изменится в лучшую сторону. К примеру, в Печорском кожвендиспансере с сентября работает врач-вахтовик. По информации Минздрава РК, сейчас два врача проходят обучение в ординатуре по профилю «дерматовенерология», но еще не факт, что через два года они захотят поехать именно в Печорский КВД.

Болеть нельзя!

Будучи в командировке в поселке Новый Бор в Усть-Цилемском районе, я обратил внимание на бабулек, занимающихся скандинавской ходьбой. Мне доходчиво пояснили, что сама жизнь заставляет их заниматься спортом. В достаточно крупном поселке (около 700 человек) нет ни врача, ни фельдшера, ни устойчивой транспортной связи с «большой землей»: в экстренном случае вся надежда на санавиацию. В тамошние глухие места без проблем можно добраться только в летние месяцы по Печоре. Поэтому болеть здесь никак нельзя.

И такие примеры удручающего положения в региональной медицине, увы, не единичны. Тем не менее, чиновники полны оптимизма. Интересно, сами-то они верят в свои прогнозы? К примеру, экс-губернатор республики Сергей Гапликов на «голубом глазу» заявлял, что уже в 2024 году ОПЖ в Коми достигнет 74 лет.

Африканский стандарт

Увы, прогнозы почему-то не сбываются. В федеральном послании 2018 года Владимир Путин озвучил задачу – к концу 2020 годов войти по продолжительности жизни в клуб стран «80 плюс».

Однако ни о каком «80 плюс» России сегодня даже мечтать не приходится. Показатель ОПЖ на 2022 год – чуть больше 70 лет. И он достигнут в основном благодаря высокому показателю ОПЖ москвичей и жителей южных регионов.

По данным на этот год Россия по ОПЖ находится на 164 месте из 222 стран. Наши соседи по рейтингу – слаборазвитые страны Африки и Азии.

В седьмой десятке

Росстат публикует данные по ОПЖ с периодичностью один раз в два года. В 2020 году Республика Коми среди субъектов Федерации по продолжительности жизни занимала 65 место (ОПЖ – 69,59). По итогам 2022 года вряд ли наш регион займет более высокое место.

В последние лет десять официальная статистика стала дозировать актуальную информацию. Но какую-то общую картину составить все-таки можно благодаря научным публикациям за прошлые периоды.

Информационный шок

Так, по данным статистики ОПЖ в 1959 году составляла 66,1 года, в 1989-м – 68,4, далее шел заметный спад, поскольку страна «болела» перестроечными процессами.

Но гораздо любопытнее другое. В том же 1959 году в сельской местности ОПЖ мужчин составляла 59,2 года; в 1989 году – 61,4; в 2005-м – 52,7; в 2013-м – 59,3 года. Данные за последние несколько лет найти не удалось.

Но даже исходя из имеющейся статистики хорошо видно, что жизнь на селе за последние десятилетия не улучшилась. Редкий мужик в коми селе доживает до пенсии. Особенно сейчас, когда подняли на пять лет возрастную планку выхода на заслуженный отдых.

Полностью отсутствует какая-либо информация об ОПЖ в разрезе сельских районов. Полагаю, что она могла бы вызвать шок. В 90-х годах в том же Ижемском районе ОПЖ у мужчин была 46 лет. Ученые отмечали частые случаи суицидов.

Более-менее общая цифра ОПЖ в Коми выглядит не так катастрофично в основном за счет женщин, которые в среднем живут на 10 лет дольше мужчин. Кстати, в 1959 году у женщин показатель ОПЖ уже перевалил за 70 лет.

Смертельный рост

О многом говорит и структура причин смерти. С 1980 года по 2014 год количество умерших от болезней органов системы кровообращения (из расчета – число умерших на 100 тыс. населения) возросло в 2,1 раза, от болезней органов пищеварения – в 3,6, от новообразований – более чем в два раза, от прочих болезней – в три раза.

Тут сам собой напрашивается вопрос: что творится с нашей медициной?

Сергей МОРОХИН.

Фото duja.ru