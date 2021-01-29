Центр столицы к 100-летию государственности Коми потихоньку начал преображаться, правда, весьма своеобразно – с использованием маскировочной сетки.

В прошлом году под сетку был спрятан фасад здания, в котором располагается Следственный отдел по Сыктывкару Следственного управления Следственного комитета РФ по Коми, в январе точно так же власти поступили с домом «купца Жеребцова», построенным в начале прошлого века, который является значимым историческим объектом.

От скудости бюджета

На протяжении последних лет обсуждался ремонт этого исторического здания. Планировалось его отреставрировать к 100-летию Коми, но признаков каких-либо работ до сих пор не наблюдается. Разве что углы бывшего купеческого дома укрепили металлическими скобами. Маловероятно, что божеский вид он приобретет до августа, когда пройдут праздничные мероприятия.

Есть большое подозрение, что вся эта маскировка зданий – от нынешней скудости бюджета. Когда в нем еще водились средства, то строились планы по облагораживанию хотя бы центра города к юбилею, сейчас же Коми, как говорится, сидит «на мели» и остро нуждается в деньгах. Дальше по части финансов будет еще хуже.

Сам Путин подписал!

А ведь ничто не мешало как следует подготовиться к знаменательной дате. Еще осенью 2015 года, за пару недель до появления в Коми будущего руководителя региона Сергея Гапликова, был издан указ о праздновании 100-летия государственности Коми за подписью самого Владимира Путина!

Потом был сформирован республиканский организационный комитет и даже федеральный, который возглавил Дмитрий Козак (в то время занимал должность заместителя председателя правительства России), входили в него представители многих федеральных министерств в ранге заместителей министров.

Это все к тому, что была создана законодательная база для подготовки праздника, был административный ресурс, но все обернулось пшиком. Точнее, прежнее руководство Коми отнеслось к подготовке празднования формально, видимо, не рассчитывая, что досидит в Желтом доме до 2021 года. Так оно и вышло. А с нынешнего главы Коми Владимира Уйбы какой спрос?

Из заявленной юбилейной программы развития, которую экс-глава Сергей Гапликов публично обещал выполнить «на все сто процентов», не реализовано практически ничего, если не считать школы в столичном микрорайоне «Орбита», которую власти обещали сдать еще в 2016 году, но умудрились растянуть сроки ввода ее в эксплуатацию до осени 2020 года. Нет ни новой республиканской инфекционной больницы (она должна была быть построена еще в 2018 году), ни универсального спортивно-культурного комплекса в Сыктывкаре, ни республиканского технопарка в Ухте.

В юбилейной программе были десятки разноплановых проектов – водопроводные сети, газовые станции, мусорные полигоны… Практически все осталось на бумаге.

Без подарков

В России принято к юбилейным датам делать регионам какие-то подарки в виде финансирования возведения крупных и значимых объектов.

В этом году тот же Нижний Новгород будет также праздновать юбилей – свое 800-летие. По случаю круглой даты город в декабре прошлого года получил из федерального бюджета 20 млрд рублей!

В разное время десятки миллиардов рублей были выделены на реализацию юбилейных мероприятий в Казани, Астрахани, Ярославле, Санкт-Петербурге… Коми в списке юбиляров займет особое место, поскольку надо же так умудриться, чтобы вообще остаться без какой-либо серьезной федеральной поддержки. Возникает резонный вопрос: а просили ли ее наши чиновники?

Кстати, когда республика праздновала свой полувековой юбилей, ей был сделан просто шикарный подарок – в Москве было принято решение об открытии в Сыктывкаре государственного университета. Чего-то подобного сейчас ждать, увы, не стоит.

Сергей МОРОХИН.