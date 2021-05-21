До 1 декабря должны быть подготовлены законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев.
Также кабмин должен подготовить поправки, определяющие особенности владения и распоряжения со стороны организаций и муниципальных образований безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая вопросы передачи новым собственникам. При этом законопроект должен также устанавливать ответственность таких организаций.
Кроме того, правительство должно определить порядок передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания либо изъятия и размещения в приютах в случае ненадлежащего обращения. Наконец-то будет внедрена единая система реагирования на обращения граждан о причинении (или угрозе) вреда жизни и здоровью животным.
Глава государства поручил также усовершенствовать организацию деятельности по обращению с животными без владельцев, включая введение целевых показателей эффективности мероприятий в этой области, в том числе увеличения доли вакцинированных и стерилизованных собак и кошек. Согласно поручению, будут унифицированы нормы для приютов временного и постоянного содержания, в том числе их необходимое количество, длительность нахождения в них животных, потребность в кормах и лекарствах.
Всех Мурок и Тузиков – на учет. Такую задачу поставили перед правительством
До 1 декабря должны быть подготовлены законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев.