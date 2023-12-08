«Взвейтесь, соколы, орлами!» Нераскрытые тайны пермского звериного стиля

Что объединяет сокола, орла и медведя? Во-первых, они хищники. А во-вторых, с точки зрения геральдики, близкие «родственники».

Российский орел, как известно, двуглавый, чего не бывает в природе. Правда, и сокол (по-коми – варыш) на гербе нашей республики не слишком реалистичен. Поэтому везде пишут, что это просто некая «хищная птица». И только медведь на сыктывкарском гербе выглядит как настоящий, а не абстрактный. Но так или иначе все эти символы, украшающие гербы, вероятно, ведут свое начало от древних фигурок пермского звериного стиля.

6-8 века н.э. считаются «золотым периодом» художественного литья в Приуралье. Бронзовые и медные фигурки зверей были впервые найдены археологами именно на пермской земле. Отсюда и название – пермский звериный стиль (ПЗС). Хотя правильнее было бы сказать – приуральский или рифейский (Рифей – древнее название Урала). Равным образом ПЗС могут приписать себе коми, коми-пермяки, удмурты, ханты и манси.

Одна голова – хорошо, а две – еще лучше

Недавно мне довелось увидеть совершенно необычный образец ПЗС. Фигурка высотой 9 сантиметров (на фото – справа), изготовленная более тысячи лет назад, оказалась удивительно похожей на российский герб: двуглавая хищная птица, на груди у которой вместо святого змееборца Георгия – человеческая личина. Просмотрев все альбомы и каталоги по пермскому звериному стилю, я не обнаружила ничего подобного.

По мнению археолога Людмилы Голубевой, мотив с двуглавыми фигурами имел магический смысл. Удвоение символа усиливало охранительное действие амулета. Человеческие личины на груди птицевидных идолов были связаны с представлением о священной птице, уносящей душу человека в загробный мир.

«Двуглавый» артефакт, предположительно, был изготовлен в средние века. Его владелец уверен, что эта фигурка могла послужить прототипом российского герба.

Как известно, изображение двуглавого орла на государственной печати впервые появляется в 1497 году, а пермский варыш (сокол) значительно старше. За век до этого в истории Коми края произошло такое знаменательное событие, как принятие православия и вхождение в состав московской Руси. По официальной же версии, герб был заимствован у древних римлян, а на Русь его привезла вышедшая замуж за Иоанна III племянница последнего византийского императора Софья Палеолог.

Индийский след

По мнению исследователей, образ гигантской хищной птицы на предметах пермского стиля заимствован из древнеиндийской мифологии. В Индии это птица рух, известная по приключениям Синдбада.

Когда специалисты по зороастризму просмотрели альбом «Чудские древности Рифея», их поразило обилие зороастрийского символа Ашо Фаруха (крылатого диска) в изображениях чудских птицевидных идолов.

«Птица в доме – к покойнику»

Мистикой окутана и история появления этой птицы в наше время. Со дна речного ее поднял… утопленник. Как-то в одной из южных коми деревень утонул сельчанин. Труп долго искали в реке, а когда в конце концов нашли и вытащили на берег, в кулаке у него оказалась зажата мертвой хваткой эта самая птица. То ли он нырнул за ней, то ли еще что произошло – история темная…

Согласно коми мифологии, душа умершего находит воплощение в образе птицы. «Похоронная обрядность даже предполагает, что умерший превращается в птицу. В силу естественной способности к перелетам все птицы наделяются свойствами посредников для связи с загробным миром. Поэтому любая птица может быть воплощением души умершего. Связь птицы с загробным миром подразумевает исходящую от птицы опасность», – пишет фольклорист Павел Лимеров в книге «Мифология загробного мира».

На ижемских кладбищах и сейчас можно увидеть памятники, выполненные не только на манер скворечника с отверстием для души-птицы, но и в форме самих птиц. А обычай кормить птиц на кладбище распространен не только у ижемцев, но и у всех коми. Но если в дом случайно залетала птица, то пернатого гостя старались побыстрее выпроводить. Существует поверье: птица в доме – к покойнику. Это суеверие встречается не только у коми.

Койгородские «ястребы»

В Коми найдено около двух сотен предметов пермского звериного стиля. Находят древние бронзовые фигурки практически на всей территории республики, но чаще всего на Печоре и Вычегде.

Помимо своей «загробной» сущности, птица также может быть прародительницей. Часть предметов пермского стиля указывала на принадлежность к определенному роду-племени. Коми ученый-энциклопедист Алексей Сидоров посвятил «животным» предкам статью «Идеология древнего населения коми». «Одной из основных центральных фигур на бляшках звериного стиля бывает птица, – пишет он. – Фигурируют следующие: ласточка, сова, утка, какая-то хищная птица, орел или сокол… Различные разновидности птиц в качестве прародительниц и олицетворения неба, по-видимому, принадлежали различным родовым группам населения». Кроме птиц, прародителями, по мнению ученого, можно назвать лося, медведя, собаку и рыбу. То есть существовало пять крупных племен, главным из которых было племя лося.

Древнее племя птицы, по мнению этнографа Любови Грибовой, могло обитать на территории нынешних сел Гайны, Кайгородок (Кировская область) и нашего Койгородка. «Кай» – по-коми «птица». Жителей этих мест коми-пермяки называли «варышпэз» – «ястребы».

Ритуальные вещи

Большинство произведений звериного стиля обнаружено в могильниках и в местах, где совершались религиозные обряды.

По сюжетам все изделия древних мастеров делятся на три группы: зооморфные, птицевидные и антропозооморфные (композиции с изображением людей, животных и птиц). Три яруса отражают представления древних о трех мирах: верхнем (небо), среднем (люди и животные) и нижнем (ящеры из подземно-подводного царства). Изображениями украшали орудия труда и оружие, конскую сбрую, одежду и предметы быта. Кроме эстетического значения, фигуры имели колдовской смысл.

К 15-му веку уральское «шаманское» литье пришло в упадок. Но полностью стиль не исчез – резные деревянные коньки-охлупни на крышах «вышли» именно из бронзовых прототипов.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.