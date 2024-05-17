Администрация Сыктывкара наконец-то официально признала, что в дорожном хозяйстве, по крайней мере на вверенной ей территории, царят хаос и беззаконие.

Беззаконие выражается в том, что сегодня нет административных механизмов, чтобы призвать к ответственности организации, которые нарушают нормы, правила и договорные обязательства, касающиеся проведения разного рода работ на дорогах. Поняли это чиновники, проанализировав жалобы горожан за последние два года. А еще учли тот факт, что в прошлом году ремонтники «полгорода перерыли», заставив горожан подолгу изнывать в автомобильных пробках.

К совести взывать бесполезно

Совет и администрация Сыктывкара подготовили соответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 6 закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми». Теперь слово за депутатами республиканского парламента.

О ситуации на городских дорогах рассказал депутатам столицы и Госсовета Коми заместитель главы администрации Сыктывкара Владислав Матвеев во время своего рода экскурсии, состоявшейся в минувшую среду. Депутатам было показано три проблемных объекта, которые отражают три характерные проблемы. По мнению г-на Матвеева, их можно решить благодаря принятию поправок к закону об административной ответственности. Как признался Владислав Юрьевич, попытки воздействовать на совесть подрядчиков не дают никакого эффекта.

Раскопали и бросили

Первая проблема. Сегодня земляные работы зачастую проводятся без получения ордера (разрешения). При этом получение такого документа предусмотрено нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Республики Коми. Проще говоря, ордер необходимо получить, но если его нет, то нет и ответственности. Можно перекопать дорогу, а потом ее фактически забросить. Как это произошло, например, с ремонтом дорожного полотна на сыктывкарской улице Парижской Коммуны (см. фото). Жильцы близлежащих домов регулярно жалуются в мэрию на то, что дорога перекопана, однако муниципальные чиновники не в состоянии изменить ситуацию.

Вторая проблема. Дорожный участок, на котором производились земляные работы, указанные в ордере, не восстанавливается в установленные сроки. И за это тоже никто не несет административной ответственности.

Третья проблема – нарушение сроков производства земляных работ, как и ведение их после окончания срока действия соответствующего ордера (разрешения). Опять же вспомним прошлогодние автопробки в Сыктывкаре, когда ремонтные работы в самом центре действительно шли бесконечно долго.

Без штрафов не обойтись

Владислав Матвеев сообщил, что административная ответственность за упомянутые выше нарушения предусмотрена в нормативных актах многих регионов страны, поэтому удивительно, что об этой мере в Коми вспомнили только сейчас. Кстати, об ответственности: она может достигать нескольких сотен тысяч рублей для юридических лиц. Физических лиц планируется наказывать скромнее.

Председатель комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин одобрил инициативу своих столичных коллег и не исключил, что уже в июне в парламенте будет обсужден «дорожный» законопроект.

Ответят рублем?

Инициатива действительно заслуживает внимания, однако введение ее в нынешнее правовое поле может привести к самым неожиданным последствиям. Не забываем, что речь ведь идет не только о Сыктывкаре, а о всей республике, где на дорогах уже давно царит разруха. Фактически за нее теперь кому-то придется отвечать рублем. Да и в самой столице дорожная инфраструктура находится в плачевном состоянии, достаточно зайти практически в любой двор, даже расположенный в шаговой доступности от администрации: кругом выбоины на дорогах, число которых возрастает в геометрической прогрессии после схода снега.

А захотят ли дорожники работать по-новому? Им ведь проще что-то «подлатать» на дорогах да забыть. В новых условиях они могут и новый «ценник» загнуть за свои услуги, включив в него возможные штрафы.

Однако попробовать все-таки надо. По словам Владислава Матвеева, в других регионах, где ввели административную ответственность за нарушение сроков и качества проведения дорожных работ, ситуация уже меняется к лучшему.

Сергей ПАВЛОВ.