За последние 10-15 лет вузы выпустили столько юристов, экономистов и социологов, что им теперь приходится обращаться на биржу труда. Зато найти высококлассного специалиста в отдел закупок бывает непросто, поскольку в республике (да и в стране) их еще не готовят.

Об этом шла речь на презентации новой специальности, которую смогут получить выпускники СГУ им. Питирима Сорокина после окончания магистратуры. Презентация состоялась на этой неделе в Торгово-промышленной палате РК.

Идею создать магистерскую программу для специалистов по закупкам предложили специалисты ТПП. На первых порах проведение аукционов в электронной форме вызвало настоящий шок, особенно в глубинке: закупками нужно было заниматься в каждом бюджетном учреждении: в детсадах, школах, медпунктах, больницах. Людей, которые могли это делать, просто не было. И ТПП стала заниматься ликбезом: ее специалисты ездили по районам и проводили обучающие семинары. В итоге был накоплен опыт, который теперь будет применен при подготовке квалифицированных выпускников опорного вуза республики.

– Важно, чтобы на этом рынке работали квалифицированные кадры, – отметил президент ТПП Юрий Колмаков. – От того, как будет вестись работа контрактных управляющих, зависит техзадание для закупки оборудования, мебели, продуктов питания. Это не только экономия бюджетных средств, но и здоровье и безопасность людей. При этом именно на контрактных управляющих возложена серьезная финансовая ответственность за нарушение процедуры исполнения закупки.

Эксперты по проектам и закупочной деятельности нужны во всех сферах, где осуществляются госзакупки – это учреждения образования, администрации городов и районов, органы власти.

Ректор СГУ Ольга Сотникова заявила, что новое направление подготовки – это ответ на запрос от работодателей:

– Университет уже имеет опыт работы по подготовке специалистов сферы закупок. Мы несколько лет проводим курсы по повышению квалификации и выпустили более 300 человек. Но, как показывает практика, этого недостаточно. Открытие магистерской программы в данном случае стало правильным решением, так как компетенции и навыки, которые получат выпускники этой программы, будут уже не уровня повышения квалификации, а уровня высшего образования.

Прием заявлений на магистратуру «Управление проектами и закупочной деятельностью» начнется 20 июня 2021 года. Уже с сентября студенты приступят к обучению, оно продлится два года и три месяца и будет проходить в заочной форме.

Тихон САНИН.