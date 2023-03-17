«Здесь будет школа-сад!» – обещал губернатор жителям поселка, но их мечта так и не сбылась

История со школой в поселке Мадмас Усть-Вымского района ярко показывает, с какой легкостью чиновники раздают обещания, а потом о них забывают.

Поселок Мадмас еще несколько лет назад стал известен далеко за пределами Коми. Писали о нем и его жителях и в российских, и в зарубежных средствах массовой информации. Ведь в то время это был центр экологического протеста. Напомним, что Мадмас – ближайший населенный пункт к железнодорожной станции Шиес, рядом с которой планировалось устроить мегасвалку для захоронения опасных отходов из Москвы.

Новые классы для Мадмаса

С 2020 года о поселке стали говорить как о «точке роста»: в Мадмасе собирались строить школу-сад, были другие планы по развитию населенного пункта. Местные жители рассуждали в том ключе, что если власти не провели газификацию (а буквально рядом с поселком проходит сразу несколько ниток газопровода), которую обещали десятилетиями, то хотя бы появится новая школа – пусть детишки и их родители порадуются.

Непосредственно о новой школе заговорил глава Коми Владимир Уйба. Он же публично обещал решить этот вопрос уже в 2021 году. Вообще, губернатор поначалу охотно анонсировал строительство социальных объектов по всей республике: школы, детские садики, больницы, ФАПы… Это касалось и общеобразовательного, рассчитанного на 90 детей дошкольного и школьного возраста объекта в поселке Мадмас.

Мартовские надежды

Но быстро построить, увы, не получилось. Через некоторое время было заявлено, что поселковая школа-сад появится позже – в 2022 году.

А в 2022 году на официальном сайте администрации Усть-Вымского района была размещена информация о том, что введение нового объекта запланировано уже на 2023 год. Однако чиновники говорили об этом не столь уверенно. Дальше пошли очередные обещания – сбудутся они или нет, это должно было решиться в марте.

Пришел март, и местным жителям был представлен документ, из которого следовало, что инвестиционный проект по строительству социального учреждения в их поселке в Минстрой Коми от Министерства образования не поступал. Сегодня речь о новой школе вообще не идет, поскольку Мадмас не фигурирует в планах Минобраза на ближайшие три года.

В любой момент может рухнуть

Между тем жители Мадмаса сообщают, что состояние здания старой школы с каждым днем ухудшается. Если три года назад родителей школьников беспокоили сгнившие доски пола, дырявая кровля и местами выпавший утеплитель, то сейчас на втором этаже здания прижало оконные рамы – их теперь не открыть, в столовой деформировалась стена. Не ровен час случится трагедия…

Как жители поселка отреагировали на известие, что школы не будет?

– Отреагировали злобно и с ненавистью, – кратко и емко сообщил «Трибуне» глава поселка Мадмас Александр Нейман.

Следует отметить, что планы строительства новой школы и других объектов были озвучены главой республики во время предвыборной кампании. Он разъезжал тогда по региону, раздавая щедрые обещания. Но как только выборы прошли, власти начали «отыгрывать назад», сетуя на финансовые проблемы.

На холостом ходу

На самом деле как раз с финансами у республики все неплохо. В прошлом году Коми установила «денежный» рекорд – в регионе было собрано в виде налогов порядка 526 миллиардов рублей. А в республиканской казне возник небывалый доселе многомиллиардный профицит.

Значит, дело вовсе не в деньгах, а в том, что чиновники не могут их освоить. Из-за постоянной кадровой чехарды в министерствах почти не осталось квалифицированных специалистов, способных грамотно подготовить и провести конкурсные мероприятия по выбору подрядчиков.

Все упирается в «человеческий фактор». Бюрократическая машина, которой пытается управлять доктор Уйба, по сути крутится вхолостую.

А в итоге возник удивительный парадокс: богатая республика с убогими школами.

Сергей ПАВЛОВ.