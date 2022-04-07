«Звездный поток» (Блиц от 8 апреля)

Лучшей датой для наблюдения космического явления «метеорный поток Лириды» станет 22 апреля.

Поток метеоров будет активен с 16 по 30 апреля. Но, как рассказал БНК руководитель астрономического клуба Николай Грекалов, лучшим временем для наблюдения будет ночь на 22 апреля. Телескопы или бинокли не пригодятся – небо будет достаточно чистым. Пиковая скорость «звездного потока» достигнет 10-15 метеоров в час.

Осторожнее с историей

Госдума вводит штрафы за отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне.

Поправки в Кодекс об административных нарушениях предусматривают различные штрафы и даже арест (от 15 до 90 суток).

Как потратить 1 миллиард

Чтобы отремонтировать 133 спортивных объекта нужно более 1 млрд рублей.

По данным Минспорта Коми, за прошлый год на выделенные из регионального бюджета 68 млн рублей удалось отремонтировать лишь четыре объекта. «Мы ждем федеральную программу по капремонту, подобную той, что существует по объектам образования. Если эта программа придет к нам в спорт, то мы сможем отремонтировать наши давно построенные спортзалы», – сказала министр Наталья Карина.

«Непобедимая и легендарная»

Правоохранители защищают российскую армию от дерзких комментариев в соцсетях. Напомним, что дискредитация вооруженных сил РФ карается в административном порядке.

В Коми возбуждено уже 16 подобных дел. Из них судами рассмотрены шесть предоставленных материалов. Все граждане признаны виновными, каждому назначены штрафы, общая сумма которых составила 185 тыс. рублей.

Порядин заявил о негуманности

1 апреля Верховный суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу адвоката экс-руководителя администрации главы Коми.

Защита не согласилась с постановлением Сыктывкарского суда от 17 марта, которым Порядину продлен срок содержания под стражей до 20 мая. В суде он заявил, что находится под одной крышей с убийцами и грабителями. «Неужели мои заслуги не позволяют применить более гуманную меру пресечения?» Напомним, в 2018-2020 гг. подследственный, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитил денежные средства, поступившие в благотворительный фонд «Патриот» на сумму в 85 млн рублей.

Пожарный сезон не за горами

В Сыктывкаре и пригородных поселках ведется запись добровольцев для тушения лесных пожаров.

Желающих будут привлекать по договорам гражданско-правового характера с Коми лесопожарным центром. Позаботиться об инвентаре, питании и полевом имуществе волонтеры должны будут самостоятельно. При этом расходы на все вышеперечисленное будут заложены в выплаты за выполненную работу.

Республика несет потери

Во время спецоперации в Украине погибли еще двое военнослужащих из Коми. Это уроженец Ижмы, сержант Алексей Канев и гвардии капитан Владимир Носов, родом из села Коровий Ручей Усть-Цилемского района.

Владимир Носов – выпускник Рязанского высшего командного училища ВДВ. Принимал участие в боевых операциях на территории Сирии. Алексей Канев до спецоперации в Украине служил по контракту в Мурманской области.

Напомним, что на прошлой неделе в Стефановском соборе Сыктывкара прошли отпевания по трем уроженцам Коми, погибшим в ходе спецоперации.

Никогда не жили богато…

У большинства россиян сбережений хватит не более чем на три месяца.

В начале марта «подушка безопасности» была у 56% россиян, причем у 46% из них в заначке были только рубли, показало исследование компании «Ромир». Большинству (41%) из тех, кто имел сбережения, их хватило бы не более чем на три месяца, 26% – на полгода, 19% – на год и только 14% – более чем на год. На последней неделе марта эти показатели изменились. Об отсутствии сбережений заявили уже 48% опрошенных. Люди начали тратить сбережения, но, скорее всего, не из-за санкционного кризиса в виде падения доходов. Россияне тратят деньги на закупки впрок, полагают исследователи.

Школьные обеды подорожали

Минпросвещения заявило о росте их себестоимости почти на 20%.

С 1 февраля себестоимость порции в школьной столовой в среднем выросла на 18%, сообщают «Известия». Так, цена какао, например, за месяц выросла на 52%, сахара – на 49%, овощей – на 47%. Фрукты подорожали на 26%, мука – на 22%. Наименьший рост показали кисломолочные продукты (2%), печенье и кондитерские изделия (6%), а также рыба и макароны (6%). Если тарифы на питание будут проиндексированы в соответствии с закупочными ценами, родителям учеников средних и старших классов придется платить за обеды и завтраки детей существенно больше. Горячее питание для ребят с 1 по 4 классы останется бесплатным. На эти цели из федерального бюджета выделено 63,2 млрд рублей.

«Армада» не подведет

В Институте агробиотехнологий Коми назвали лучшие сорта картофеля.

Три года ученые проводили испытания и выявили сорта, допущенные к использованию в северном регионе. В условиях изменяющегося климата наилучшие результаты показали сорта, обладающие высокой степенью экологической пластичности – «Зырянец», «Вымпел», «Фрителла» и «Вычегодский». Из раннеспелой группы выделились сорта «Армада» и «Гулливер». Среди среднеспелых сортов самая высокая урожайность и товарность отмечена у сорта «Фрителла».

В Северный гастрольный тур

Артисты Театра оперы и балета Коми отправятся по городам республики.

Тур начался уже 7 апреля. Жители Ухты, Вуктыла, Микуни, Кожвы и Печоры смогут познакомиться с новой концертной программой «Весеннее настроение», в которую вошли лучшие тематические номера в исполнении ведущих мастеров сцены и молодых солистов театра. В том числе Ольги Сосновской, Анатолия Журавлева, Елены Серковой, Бориса Калашникова, Анастасии Морараш, Алексея Петрова, Иране Ибрагимли.

Похитил деньги из барсетки

Бездомный ухтинец обогатился на 30 тысяч рублей.

Неоднократно судимый 63-летний бомж вытащил деньги из оставленной в аэропорту барсетки одного из пассажиров рейса «Москва – Ухта». Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого и через некоторое время обнаружили его в состоянии алкогольного опьянения. На выпивку мужчина и «спустил» похищенные деньги.