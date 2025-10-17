А ведь геологи предупреждали! Чем обернулся авантюрный подход к обновлению территории Кировского парка столицы Коми

Хотел бы поделиться своими соображениями по поводу обустройства Кировского парка в Сыктывкаре, к которому я имел непосредственное отношение, когда работал топографом в институте «Комигражданпроект».

Такой Сыктывкарская набережная была в 1960-е годы.



В 1965 году мы вместе с коллегой по работе – топографом Александром Герасимовым – выполняли топографическую съемку территории парка для наших проектировщиков. Проект был осуществлен в том же году. На склоне парка обновили спасательную станцию и лодочный причал для прогулочных лодок, построили новую широкую лестницу, ведущую к причалу. Склон к реке и нижнюю береговую часть парка не стали обновлять, оставили все как было прежде. В итоге парк засиял как новый.

В 1975 году наш институт снова получил от Сыктывкарского горисполкома задание на создание нового проекта парка, но уже с прицелом на укрепление склона и береговой части парка, поскольку за прошедшие 10 лет стали явно заметны эрозионные процессы, затронувшие края и самой верхней части парка.

Новую съемку территории парка опять делали мы вместе с А. Герасимовым. Горисполком предлагал институту запроектировать защитные устройства, укрепляющие края парка железобетонной стеной на самом склоне парка. Поэтому были пробурены скважины для определения характера грунтовых слоев парка на глубину 10 и более метров.

На приличной глубине буровики обнаружили слой водонасыщенного песка, который и был причиной эрозии почв на склоне и береговой части парка. Из-за этого спасательная станция наклонилась, а широкая лестница на спуске стала разрушаться.

Как объясняли геологи института этот процесс? Застройка улицы Кирова рядом с парком и выше капитальными зданиями резко усилила давление на землю. Это давление выдавливало песок из глубокого водонасыщенного слоя в русло реки, вследствие чего этот слой постепенно уменьшался. А за ним понижались и все верхние слои земли, тем самым увеличивался склон парка.

Главный геолог института Владимир Рогов объяснял представителям горисполкома, что из-за вышеуказанной причины бесполезно строить какие-то капитальные стены в парке, противостоящие оползням. Склон все равно продолжит медленно опускаться и их разрушит. Однако представители горисполкома продолжили настаивать на постройке стены, причем делали это в весьма настойчивой форме. И все же мнение специалистов было услышано чиновниками. От идеи постройки стены отказались.

Проектировщики института предложили сделать небольшую канавку из бетона по всему краю обрыва, в которую должна была стекать дождевая вода и направляться в самый конец парковой зоны, чтобы таким образом защитить территорию от разрушения. Также запроектировали перенос спасательной станции и лодочного причала на противоположный берег Сысолы. Склон реки предложили укрепить посадкой деревьев и кустарников.

В 19 веке на месте нынешней спортивной площадки в Кировском парке стояла каменная церковь, которую приходилось постоянно укреплять, спасая от оползней. То есть эта проблема с укреплением береговой части столицы имеет давнюю историю.

Если бы нынешние городские чиновники обратились в институтский архив, они бы обнаружили там рекомендации советских геологов, которые бы подтвердили всю безнадежность и даже нелепость нынешних проектов по обустройству набережной столицы.

Чтобы уменьшить разрушительную силу ливневых потоков, необходимо построить новую более емкую ливневую канализацию на улицах, примыкающих к парку. Что касается так называемой нынешней набережной, то ее нужно просто разобрать. Склон нужно не бетонировать, а восстановить путем посадки деревьев и кустарников. Больше ничего не надо придумывать. Все нормальные парки имеют естественные природные набережные, не испорченные архитектурными изысками.

Сегодня склон Кировского парка обнесен забором. И дело здесь не только в том, что там ведутся какие-то работы, просто он из-за размыва береговой зоны и сдвига бетонных плит (они по идее должны были защищать эту самую береговую зону) стал опасным для прогулок. Вот к чему привели «эксперименты» по обновлению парка, длящиеся уже второе десятилетие.

В эти самые «эксперименты» с завидной регулярностью вкладываются сотни миллионов рублей. Хотя почему вкладываются? Правильнее сказать – осваиваются. Главным для чиновников является не получение конкретного результата в виде красивой набережной, а само действие по освоению бюджетных средств.



В мае нынешнего года на аппаратном совещании в Желтом доме новый руководитель региона Ростислав Гольдштейн обратил внимание на то, что стоимость материалов для набережной – 400 миллионов рублей, а сам проект оценивается почти в два миллиарда рублей! Что-то дороговато обходятся работы только по планированию основной архитектуры.

Но дело здесь не только в каких-то фантастических суммах. Никто не говорит о том, что наконец-то будет получен нужный результат. Никто не хочет брать на себя ответственность за обустройство набережной – ни сменяющие друг друга столичные градоначальники, ни министры. Или они просто не верят в то, что вообще можно соорудить в Сыктывкаре что-то стоящее?

Леонид КОНОВАЛОВ,

г. Сыктывкар.