Авария на шахте (Блиц от 19 сентября)

Утром 17 сентября на воркутинской шахте «Комсомольская» произошла авария. В скиповом стволе на глубине 685 метров прорвалась так называемая пульпа – смесь воды и угля.

На месте ЧП находились пятеро горняков. Четверым из них удалось подняться на поверхность. Судьба пятого (проходчик Сергей Ясиненко) на момент верстки номера неизвестна. Ведется спасательная операция.

В Шошке сгорел дом культуры

Пожар начался утром 13 сентября, к полудню здание выгорело полностью. Костюмы детских студий, а также библиотека, к сожалению, сгорели.

Национальная библиотека Коми организовала сбор книг в поддержку Дома культуры села Шошка Сыктывдинского района. В дар принимают новые издания русской и зарубежной классики, произведения современных авторов, детективы, художественную литература для детей, справочную литературу и школьные энциклопедии. Сбор продлится до конца октября.

Рекордные дивиденды

Бюджет Коми пополнился почти на 841 млн рублей.

В этом году в региональный бюджет поступила рекордная сумма доходов от государственных компаний. Эти средства были перечислены в виде дивидендов по акциям и долям в уставных капиталах предприятий, владельцем которых является республика. По информации Комитета имущественных и земельных отношений, впервые дивиденды перечислили ООО «Санаторий «Северное Сияние» и АО «БМ-Банк». Кроме того, бюджет получил 345 млн рублей дивидендов прошлых периодов от «Саровбизнесбанка» – средства взыскали по решению суда в рамках так называемого «дела Гайзера».

Доверяйте, но проверяйте!

Мошенники по телефону предлагают эжвинским пациентам пройти процедуры на новом оборудовании.

Аферисты представляются сотрудниками лечебного учреждения, после чего они отправляют ссылки по СМС с просьбой перейти по ним и ознакомиться с аппаратурой более подробно. После перехода по ссылке злоумышленники получают доступ к личным данным, а также к данным личного кабинета «Госуслуг». Администрация Эжвинской городской поликлиники сообщает, что никакие звонки пациентам они не совершают и отправкой ссылок не занимаются. Жертвами телефонных мошенников становятся доверчивые граждане не только Эжвы. Недавно в Воркуте произошел случай, когда пенсионерке предложили пройти «диспансеризацию», а на самом деле умыкнули с ее счета 140 тысяч рублей.

Тренер, получи миллион!

Специалисты, приехавшие на село, по программе «Земский тренер» смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

В Коми подготовлен соответствующий проект постановления Правительства РК о порядке предоставления единовременной компенсационной выплаты работникам отрасли физической культуры и спорта, прибывшим в населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек.

Накопили на два бюджета Коми

Жители республики держат на депозитах в банках огромные суммы.

На 1 августа 2025 года объем средств жителей региона на банковских депозитах достиг 259,4 млрд рублей. Приток средств в банковский сектор продолжается, в том числе из-за желания людей спасти свои сбережения от инфляции.

Хорошее отношение к лошадям

В селе Пажга Сыктывдинского района открывается приют для лошадей.

Организатором стала хозяйка страусиной фермы, которая уже взяла под «свое крыло» несколько лошадей. Две из них на пенсии – приехали из конноспортивной школы, а одного коня удалось спасти с бойни. «Хочется помочь как можно большему количеству лошадей, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства, а в рамках приюта с поддержкой неравнодушных людей и организаций это будет сделать в разы легче», – считает она.

За памятниками будут наблюдать

В рамках программы «Безопасный город» в этом году в Коми установят пять новых камер видеонаблюдения.

Камеры разместят в местах расположения мемориалов и памятников, имеющих для региона особое историческое и культурное значение. Список сформирован совместно с МВД по Коми. В Сыктывкаре под наблюдение попадут памятники В. Малышеву, А. Католикову и Ю. Спиридонову, в Ухте – памятный знак работникам МВД, в Воркуте – монумент воинской славы «Щит и Меч». Новые камеры позволят обеспечить круглосуточный контроль и предотвратить акты вандализма, сообщает Минцифры Коми.

Повара из-за границы

Ухтинский предприниматель заплатит штраф (200 тысяч рублей) за то, что вовремя не уведомил органы миграции о трудоустройстве иностранца.

Бизнесмен привлек к работе в качестве повара иностранного гражданина, при этом в течение трех рабочих дней не направил в адрес управления по вопросам миграции МВД по Коми уведомление о заключении с ним трудового договора.

«Кореец» экспертного класса

В сыктывкарской поликлинике № 3 заработал новый маммограф.

Аппарат корейского производства экспертного класса позволяет проводить диагностику заболеваний молочной железы с высокой точностью, что способствует выявлению патологии на самых ранних стадиях. В этом году это уже второй новый маммограф, установленный в поликлинике. Всего в подразделениях медучреждения работают четыре маммографических кабинета.

Скорбный список потерь

На полях сражений в зоне СВО продолжают гибнуть наши земляки. Недавно стало известно о новых потерях.

Это Франц Сташковян и Юрий Струтинский из Сосногорска, Илья Рочев и Владислав Стоянов из поселка Усть-Ухта Сосногорского района, Иван Кочанов, уроженец деревни Верхний Воч Усть-Куломского района, Дмитрий Лаврентьев и Максим Плаксов из Инты, Алексей Каширин из Сыктывкара, Олег Ануфриев из поселка Щельяюр Ижемского района, Илья Логинов из поселка Зимстан и Александр Тарабукин из деревни Малая Кужба Усть-Куломского района, Николай Истомин из села Мохча Ижемского района, Иван Андрианов из села Усть-Уса Усинского района, Александр Юрчик из Емвы, Евгений Юдин из села Усть-Илыч Троицко-Печорского района, Валентин Ахкобеков из сыктывкарского поселка Верхняя Максаковка, сосногорцы Аркадий Сунцов, Сергей Сунцов и Владимир Потепалов, а также Виктор Чирков из Сыктывкара.