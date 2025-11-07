23 ноября на сцене Театра оперы и балета Коми состоится бенефис к 40-летию творческой деятельности Народной артистки Республики Коми, Заслуженной артистки России Альфии Коротаевой. На сей раз «Северный соловей» (так называют ее поклонники) выбрала оперетту Е. Птичкина «Бабий бунт».

Накануне бенефиса Альфия Коротаева встретилась с корреспондентом «Трибуны».

– Почему выбрали именно эту оперетту?

– Она несколько лет в репертуаре театра. В актерском плане она очень интересна, в этом спектакле занята вся труппа. «Бабий бунт» нравится зрителю, и мы, артисты, тоже получаем от нее удовольствие. Мелодии оперетты насыщены озорными интонациями частушек, казачьего фольклора, сюжет наполнен сценами казачьего быта и искрометным юмором.

Когда в нашем театре была премьера этой оперетты, я пела роль Насти, а сейчас время пришло – и я уже Семеновна.

Певица – это не профессия



Альфия Коротаева родилась в Челябинске, в рабочей семье: родители работали на металлургическом заводе. Отец хорошо играл на гармошке, у мамы был отличный голос, а дочка уже в детстве мечтала стать певицей. Однажды Альфия призналась маме: «Хочу петь!» На что та ответила: «Петь-то мы все горазды. А кем ты хочешь быть по профессии?»

Семья металлургов жила бедно. В доме не было телевизора, и Альфия часто бегала в гости к подружке, где они крутили пластинки на старенькой радиоле. У Альфии, как выяснилось, был абсолютный музыкальный слух – она мгновенно заучивала песни с пластинок.



Запрыгнула на Марселя



Второй страстью Альфии было фигурное катание. Будущая певица активно занималась спортом и даже думала после 10 класса поступать в Ленинградский институт физкультуры. Между прочим, занятия спортом не прошли даром: певица и сегодня в отличной физической форме. На спектаклях Альфия порхает словно бабочка. Как это было, к примеру, в опере Дж. Пуччини «Богема».

– На постановочной репетиции Михаил Журков (исполнял роль Марселя) сказал, что на одной записи в интернете увидел, как Мюзетта (моя роль) запрыгивает на Марселя. Мы спросили позволения у режиссера, он разрешил, и мы это сделали. Зрителям понравилось. И на одном из спектаклей, когда я в очередной раз запрыгнула на стоящего Марселя, кто-то из мужчин в зале закричал: «Браво!». Когда закончился спектакль, Валентина Судакова (в то время директор театра) сказала: мол, эти восторженные крики были от генерала Мануйло (генерал-майор Олег Мануйло был начальником главного управления МЧС Коми). До этого я с ним не была знакома, а позже уже выступала на их профессиональных праздниках спасателей.



Сама себе модельер



Между прочим, Альфия Коротаева мастер пятого разряда по пошиву женского пальто. (После школы она поехала учиться на ткачиху в Иваново, затем вернулась в Челябинск и получила специальность швеи). Сценические костюмы, наряды, украшения оперная прима создает сама. К примеру, на недавнюю премьеру мюзикла «Мертвые души» тоже сделала красивое украшение.

– Художник по костюму, режиссер это одобряют?

– Да. Когда это в цвет с костюмом гармонирует. На самом деле я с детства умела шить. Мы жили очень бедно, а хотелось выглядеть красиво. Я много перешивала из старых вещей. А благодаря швейному училищу научилась шить качественно. Это очень важно.



Торг уместен



Еще в Челябинске, будучи студенткой училища, Альфия выступала в студенческой самодеятельности, в городском парке. Директор парка и посоветовал ей всерьез заняться музыкой. И Альфия поступила в музыкальное училище по классу вокала и, не закончив его, после второго курса в Уральскую государственную консерваторию им. Мусоргского. Окончив ее, оказалась в Сыктывкаре.

– Меня «купили» на ярмарке вакансий, – признается певица.

В те годы в консерваторию часто приезжали «купцы» – режиссеры театров, искавшие исполнителей для своих коллективов.

Альфия исполнила на «ярмарке» сцену из «Снегурочки» Римского-Корсакова. «Купцы» были в восторге: как говорится, торг уместен. Но самым настойчивым оказался режиссер Коми республиканского музыкального театра Михаил Гусев. Так Альфия появилась на коми сцене.

– Вы никогда не думали, что ошиблись с выбором города, театра? – спрашиваю ее.

– Были предложения из других театров, но я оказалась в Сыктывкаре и ни разу об этом не пожалела. У меня здесь сложилась яркая карьера. А раз так, зачем уезжать искать творческое счастье где-то на стороне?

– У вас широкий актерский диапазон: оперы, оперетты, сказки. А ваше любимое амплуа?

– Конечно, в основном я «лирическая дама». Но я играла, например, и Бабу-Ягу, и фальшивомонетчицу, есть даже и мужская роль – братец Черепаха в сказке «Братец Кролик». Но никогда прежде я не играла возрастных женщин. А сейчас в оперетте «Бабий бунт» я – возрастная дама Семеновна. Поначалу для меня это был стресс, пришлось перестраиваться. Сейчас яркая и харизматичная роль Семеновны мне очень нравится.

– В какой премьере зрители смогут увидеть вас в ближайшее время?

– К Новому году наш театр готовит премьеру детской оперы-сказки известного российского композитора Ефрема Подгайца «Дюймовочка». Бессмертная сказка Х. Андерсена станет настоящим новогодним подарком для юных зрителей и их родителей, погрузит их в сказочный мир приключений и волшебства, где впервые я буду мышкой Землеройкой. Такой меня тоже никто из зрителей еще не видел.



Микстуры и шаньги



– Что для вас главное в жизни?

– Театр и семья. Я очень люблю готовить, печь и потом угощать знакомых, друзей. Люблю печь большие пироги, шаньги, печенье, маффины. Если увижу какое-то интересное блюдо в интернете, пробую приготовить сама. Летом делаю заготовки: засушила крапиву (нравится суп из крапивы), шиповник, иван-чай, сварила варенье из шишек.

– Как сохранить молодость голоса? Возможно, у вас есть свой рецепт?

– Думаю, каждый певец может написать целую монографию по сбережению голоса. В основе, конечно, режим и питание, упражнения голосовые, зарядка. Поддерживающая терапия – это витамины, какие-то микстуры на основе народных рецептов. К примеру, я готовлю микстуру из анисовых зерен, меда и ложки коньяка и периодически принимаю по десертной ложке. А самое главное – это, конечно, любовь зрителя. Взаимная отдача, наверное, нас молодит.



Екатерина МАКАРОВА.